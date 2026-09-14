4 món thịt gà nấu đơn giản giúp bổ sung sinh lực, giảm mệt mỏi và thúc đẩy giấc ngủ ngon

Khi mùa thu đến và khí dương dần suy yếu, nhiều người cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối và ngủ không ngon giấc. Thịt gà có tính ấm nóng, bổ dưỡng, và ăn thịt gà cung cấp nhiều protein chất lượng cao hơn so với chỉ uống nước dùng. Dưới đây là 4 món gà đơn giản giúp bổ sung sinh lực, tăng cường tinh thần, giảm mệt mỏi và thúc đẩy giấc ngủ ngon.

1. Thịt đùi gà xào hành lá

Đùi gà giúp làm ấm cơ thể và bổ sung khí, cải thiện tình trạng suy nhược do thiếu khí vào mùa thu; hành lá có tác dụng làm ấm và trừ hàn, tăng cường dương khí. Ăn thịt gà cung cấp lượng protein dồi dào, giúp giảm mệt mỏi và thúc đẩy giấc ngủ ngon sau khi khí huyết được cải thiện. Món ăn có hương vị đậm đà nhưng không ngấy, phù hợp với người có thể trạng yếu và thiếu năng lượng. Tuy nhiên, người bị nóng trong người hoặc sốt không nên ăn thường xuyên.

Chuẩn bị nguyên liệu: 2 đùi gà rút xương, 2 cây hành lá, vài lát gừng, nước tương, một ít nước tương đen, dầu hào, muối, đường và dầu ăn.

Cách làm món đùi gà xào hành lá

Bước 1: Rửa sạch và thái thịt gà thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi nước cùng với vài lát gừng, chần qua, vớt bọt, vớt ra, rửa sạch và để ráo. Cắt hành lá thành từng khúc, tách riêng phần trắng và phần xanh. Làm nóng dầu trong chảo, cho phần gốc hành lá và gừng thái lát vào xào trên lửa nhỏ cho thơm.

Bước 2: Cho thịt đùi gà vào xào đến khi bề mặt hơi vàng. Thêm nước tương, một ít nước tương đen, dầu hào và một chút đường. Xào đến khi nước sốt có màu, sau đó đổ một ít nước vào và đun nhỏ lửa trong 8 phút. Tăng nhiệt độ để làm đặc nước sốt, cho phần lá xanh của hành baro vào, nêm muối, đảo nhanh và tắt bếp.

2. Bông cải xanh xào thịt ức gà

Thịt ức gà ít chất béo và giàu protein, có lợi cho việc cung cấp năng lượng và chống lại sự mệt mỏi mà không gây gánh nặng cho cơ thể; bông cải xanh giàu vitamin và dưỡng ẩm cho da khô. Món ăn này nhẹ nhàng và tươi mát, bổ dưỡng mà không gây khô miệng, rất phù hợp cho những người thường xuyên mệt mỏi hoặc dễ buồn ngủ do ngồi lâu vào mùa thu. Các chất dinh dưỡng dễ hấp thụ, giúp làm dịu thần kinh và thúc đẩy giấc ngủ ngon vào ban đêm.

Chuẩn bị nguyên liệu: 250g thịt ức gà, nửa cây bông cải xanh, tỏi thái lát, nước tương, một ít bột bắp, muối và dầu ăn.

Cách làm món bông cải xanh xào thịt ức gà

Bước 1: Cắt thịt ức gà thành miếng nhỏ, thêm nước tương và bột bắp, trộn đều và ướp trong 10 phút. Cắt bông cải xanh thành từng nhánh nhỏ, ngâm và rửa sạch với nước muối loãng. Đun sôi nước, chần bông cải xanh trong 1 phút, sau đó vớt ra và rửa lại với nước lạnh để giữ được độ giòn và màu xanh tươi.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt ức gà vào xào đến khi đổi màu. Vớt ra và để riêng. Phi thơm tỏi thái lát với chút dầu ăn, cho bông cải xanh vào xào, sau đó thêm ức gà trở lại vào, nêm muối, đảo đều và dọn ra ăn.

3. Ức gà xào hành tây

Ức gà giúp bổ sung năng lượng và xua tan mệt mỏi mùa thu; hành tây giúp điều hòa khí huyết và làm dịu căng thẳng. Món ăn này rất tốt cho những người bị căng thẳng, lo âu và khó ngủ vào mùa thu. Ít chất béo và giàu protein, nó ít gây tích tụ đờm và ẩm thấp, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng và dần dần lấy lại năng lượng. Tuy nhiên, những người dễ bị đầy hơi không nên ăn quá nhiều hành tây cùng một lúc.

Chuẩn bị nguyên liệu: 250g ức gà, 1 củ hành tím, gừng băm nhỏ, nước tương, tiêu đen, bột bắp, muối và dầu ăn.

Cách làm món ức gà xào hành tây

Rửa sạch rồi thái thịt ức gà thành từng dải, thêm nước tương, bột bắp và một chút tiêu đen, trộn đều và ướp trong 10 phút. Bóc vỏ hành tây và cắt thành từng lát dày. Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt gà vào xào đến khi thịt chuyển sang màu trắng, sau đó lấy ra, để riêng. Để lại một ít dầu trong chảo, phi thơm gừng, sau đó cho hành tây thái lát vào xào trên lửa vừa cho đến khi hành tây mềm và có vị ngọt nhẹ. Cho thịt gà đã xào trở lại vào chảo, thêm muối và một chút tiêu đen, xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều, sau đó lấy ra khỏi chảo.

4. Thịt gà xào nấm hương

Thịt gà làm ấm cơ thể và bổ khí, trong khi nấm hương giúp tăng cường chức năng tỳ vị và an thần. Với lượng khí huyết dồi dào do tỳ vị sinh ra, món ăn giúp giảm mệt mỏi mùa thu và hỗ trợ giấc ngủ. Món ăn tươi ngon, thơm phức, mềm mịn, dịu nhẹ và không gây khô miệng, dễ tiêu hóa cho người già. Người có nhiều ẩm thấp và lưỡi bị dày, nhờn nên ăn với lượng vừa phải.

Chuẩn bị nguyên liệu: 250g thịt đùi gà, 6 nấm hương tươi, gừng thái lát, hành lá cắt khúc, nước tương, bột bắp, dầu hào và dầu ăn.

Cách làm món thịt gà xào nấm hương

Bước 1: Rửa sạch rồi thái thịt đùi gà thành các miếng nhỏ, cho vào bát. Sau đó thêm nước tương, bột bắp rồi trộn đều. Ướp thịt ức gà trong khoảng 10 phút. Rửa sạch nấm hương và cắt thành các lát có độ dày vừa phải.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, phi thơm gừng thái lát, sau đó cho nấm hương vào xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi nấm mềm và thơm. Cho thịt gà vào, xào trên lửa vừa cho đến khi đổi màu. Thêm một ít dầu hào vào và đun nhỏ lửa trong 3 phút. Đến khi thấy nước sốt sánh lại, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, nêm muối vừa ăn, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Chế độ ăn uống chỉ nhằm mục đích duy trì sức khỏe hàng ngày và không thể thay thế thuốc; thịt gà có tính ấm và bổ dưỡng, vì vậy nên ăn một lượng vừa phải nếu bạn bị nóng trong người, đau họng hoặc các triệu chứng viêm nhiễm khác.