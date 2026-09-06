Ốc nhồi đem làm cách này vừa ngon vừa lạ miệng, thơm nức
GĐXH – Thay vì chỉ luộc ốc chấm nước mắm gừng, bạn có thể biến loại ốc quen thuộc này thành món ngon thơm nức dưới đây. Thịt ốc giòn sần sật quyện với giò sống, thịt nạc vai và nấm hương đem hấp nóng ăn rất đưa miệng.
Lợi ích dinh dưỡng từ ốc
Ốc nhồi là một trong những loại thủy sản quen thuộc trong mâm cơm gia đình của người Việt. Đây là nguyên liệu được dùng để chế biến nhiều món ăn dân dã, thơm ngon như: canh ốc, bún ốc và những món đặc sản như ốc nhồi thịt, ốc hấp lá gừng…
Đơn giản nhất là mọi người làm món ốc nhồi luộc, ăn cùng nước mắm gừng cay cay. Nhưng nếu muốn đổi vị, phần thịt ốc có thể kết hợp với vài nguyên liệu khác để tạo thành món chả ốc hấp lá gừng.
Món ăn này không quá cầu kỳ nhưng có điểm đặc biệt là phần chả được nhồi trở lại trong vỏ ốc, lót thêm lá gừng rồi đem hấp. Món ăn hoàn thành có mùi thơm đặc trưng của lá gừng, hòa quyện cùng mùi thơm của lá lốt, thịt ốc, nấm hương… vô cùng hấp dẫn.
Ngoài là món ăn ngon, ốc nhồi trong Đông y còn là một vị thuốc quý với sức khỏe. Theo DS.CKII Đỗ Huy Bích và các đồng nghiệp trong cuốn "Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam" (NXB Khoa học và Kỹ thuật), thịt ốc nhồi có vị ngọt, tính hàn, không độc, được dùng với công dụng tiêu thũng, thông lợi đại tiểu tiện, giải uất nhiệt.
Tài liệu cũng ghi nhận, ốc được dùng chữa đại tiểu tiện không thông với cách thức ăn ốc nhồi luộc và uống nước luộc ốc hàng ngày, dùng trong nhiều ngày.
Cách làm món chả ốc hấp lá gừng
Nguyên liệu làm món chả ốc hấp lá gừng
+ 1,5kg – 2kg ốc nhồi
+ 250gr giò sống
+ 250gr thịt nạc vai xay
+ Lá lốt, lá gừng, ít nấm hương khô, hành khô, hạt tiêu, hạt nêm
Cách làm món chả ốc hấp lá gừng
Bước 1 sơ chế
Ốc mua về đem ngâm với nước, để ốc nhả bớt chất bẩn rồi thay nước khoảng 2-3 lần. Sau đó đập phần đít ốc, cho ốc vào luộc cùng một chút nước và mẻ. Lưu ý chỉ luộc sôi đủ để cho ốc há miệng, nếu luộc kỹ quá sẽ bị quắt thịt ốc. Sau khi lấy hết phần thịt ốc ra, phần vỏ ốc đem rửa sạch, để khô dùng nhồi chả ốc sau.
Phần thịt ốc cần sơ chế kỹ. Loại bỏ phần phân ở cuối đít ốc và phần ruột đen dọc thân. Sau đó bóp thịt ốc với muối rồi rửa lại nhiều lần cho sạch, để ráo.
Thịt ốc có thể băm nhỏ hoặc xay rối tùy sở thích. Nếu muốn món chả có độ giòn sần sật đặc trưng, không nên xay thịt ốc quá nhuyễn. Băm nhỏ hành khô, nấm hương, 2 lá gừng cùng lá lốt thái nhỏ băm cùng.
Trộn nhân chả ốc
Cho thịt ốc, thịt nạc vai xay và giò sống vào một chiếc bát lớn. Thêm hành khô, nấm hương, lá gừng, lá lốt, một chút hạt nêm và hạt tiêu. Trộn đều cho các nguyên liệu quyện vào nhau.
Dùng lá gừng lót vào trong lòng vỏ ốc rồi nhồi nguyên liệu vào sao cho đều. Làm lần lượt cho đến khi hết phần nguyên liệu.
Đem ốc đi hấp. Khi chả ốc chín, nên ăn nóng ngay để cảm nhận rõ độ thơm của lá gừng, vị đậm đà của nhân chả và độ giòn đặc trưng của thịt ốc.
Món chả ốc sẽ hấp dẫn hơn khi ăn cùng nước chấm chua cay. Nước chấm ốc mọi người pha: nước mắm, đường, nước cốt quất, gừng, tỏi, ớt, sả băm nhỏ, lá chanh thái sợi.
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