Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu
GĐXH - Sau tuổi 40, khối lượng và chất lượng xương có xu hướng thay đổi theo tuổi. Một chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein, canxi, vitamin D và các chất béo không bão hòa có thể góp phần duy trì sức khỏe xương khớp. Dưới đây là một số món ăn dễ chế biến, phù hợp đưa vào thực đơn hằng ngày mùa thu.
Cánh gà om bia: Công thức chuẩn vị, ngon đến mức "ăn sạch cả nước sốt"Ăn -
Những cánh gà om bia này vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Cắn vào lớp da hơi dai, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt mọng nước lan tỏa khắp khoang miệng.
Trứng đừng chiên nữa, nấu thế này mới là sự kết hợp hoàn hảo, tươi ngon, thơm phức và "rất tốn cơm"Ăn -
Sự kết hợp giữa 2 nguyên liệu này tạo nên hương vị và kết cấu đậm đà hơn, và cả hai đều giàu protein, cung cấp dinh dưỡng tốt hơn. Món ăn này chắc chắn sẽ khiến bạn dù chỉ có một mình cũng sẽ ăn hết cả một nồi cơm.
2 thói quen ăn uống tưởng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thưĂn -
GĐXH - Nếu lặp lại thường xuyên hoặc xử lý thực phẩm không đúng cách, những việc tưởng nhỏ này có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.
Hành lá rất nhanh hỏng khi để trong tủ lạnh và mẹo giữ hành lá tươi ngon cả thángĂn -
GĐXH - Không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn, hành lá còn là loại cây gia vị chứa lượng khoáng chất dồi dào, mang lại lợi ích cho tim mạch. Với mẹo bảo quản này, bạn có thể giữ rau gia vị tươi ngon suốt cả tháng để sử dụng quanh năm.
5 món trữ lâu trong tủ lạnh dễ sinh độc tố, hại nội tạngĂn -
GĐXH - Nhiều gia đình có thói quen nấu một lần cho vài ngày, mua thực phẩm với số lượng lớn rồi chia ra bảo quản trong tủ lạnh. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian, nhưng nếu không kiểm soát thời gian và nhiệt độ bảo quản, chiếc tủ lạnh có thể trở thành nơi lưu giữ những món ăn đã quá thời hạn an toàn.
Cô gái được Cường Đô La nhắc đến trong bức hình chụp chung cùng vợ chồng Hồ Ngọc Hà có gì đặc biệt?Ăn -
GĐXH - Ở Đàm Thu Trang có những điều mà nhiều mỹ nhân khác phải học để giữ được chồng giàu và đào hoa như Cường Đô La.
Vì sao sợi mỳ Ý dài thẳng, sợi mỳ tôm lại có hình lượn sóngĂn -
Nếu sợi mỳ tôm có hình lượn sóng thì sợi mỳ Ý lại thẳng tắp, đây không đơn thuần là câu chuyện thẩm mỹ.
Bỏ túi ngay mẹo này để giữ bánh mì giòn ngon như mới ra lò, đồng thời điểm qua danh sách các thực phẩm "kỵ" tủ lạnhĂn -
GĐXH - Giữ bánh mì giòn thơm lâu dài và bảo quản thực phẩm đúng cách là bí quyết giúp bữa ăn gia đình luôn trọn vị, an toàn. Đọc bài viết sau để biết cách giữ bánh mì và điểm qua thực phẩm không nên cho vào tủ lạnh.
Thịt rang cháy cạnh tưởng đơn giản, nhưng đầu bếp lâu năm luôn làm thêm một bước này: Miếng thịt thơm nức, đậm vịĂn -
Điểm quan trọng nhất của món này là rang thịt trước, nêm sau.
7 mâm cơm gia đình đầu thu truyền cảm hứng của mẹ đảm ở Hà NộiĂn -
GĐXH - Chị Hoàng Huyền gợi ý 7 mâm cơm gia đình với nguyên liệu vào mùa, cách kết hợp món linh hoạt, phù hợp những ngày đầu thu.