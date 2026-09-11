Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu

Thứ sáu, 16:26 11/09/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
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GĐXH - Sau tuổi 40, khối lượng và chất lượng xương có xu hướng thay đổi theo tuổi. Một chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein, canxi, vitamin D và các chất béo không bão hòa có thể góp phần duy trì sức khỏe xương khớp. Dưới đây là một số món ăn dễ chế biến, phù hợp đưa vào thực đơn hằng ngày mùa thu.

Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu - Ảnh 1.
Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu - Ảnh 2.5 bữa sáng chế biến nhanh gọn, đủ chất giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao

GĐXH – Bữa sáng đủ chất sẽ giúp cho trẻ luôn tỉnh táo, tập trung và phát triển về thể chất tốt. Chỉ với khoảng 5-10 phút, cha mẹ có thể chuẩn bị cho con bữa sáng đủ chất, giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao.

Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu - Ảnh 3.5 món ăn làm tăng đường huyết nhanh hơn đồ ngọt, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

GĐXH - Theo chuyên gia, không phải cứ thực phẩm có vị ngọt mới khiến đường huyết tăng nhanh. Những món ăn này có thể làm tăng đường huyết nhanh hơn sau bữa ăn mà cần phải chú ý để bảo vệ sức khỏe.

Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu - Ảnh 4.Ốc nhồi đem làm cách này vừa ngon vừa lạ miệng, thơm nức

GĐXH – Thay vì chỉ luộc ốc chấm nước mắm gừng, bạn có thể biến loại ốc quen thuộc này thành món ngon thơm nức dưới đây. Thịt ốc giòn sần sật quyện với giò sống, thịt nạc vai và nấm hương đem hấp nóng ăn rất đưa miệng.

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