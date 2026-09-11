Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu

21 giờ trước

GĐXH - Nhiều gia đình có thói quen nấu một lần cho vài ngày, mua thực phẩm với số lượng lớn rồi chia ra bảo quản trong tủ lạnh. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian, nhưng nếu không kiểm soát thời gian và nhiệt độ bảo quản, chiếc tủ lạnh có thể trở thành nơi lưu giữ những món ăn đã quá thời hạn an toàn.