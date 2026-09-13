Ăn gì tốt cho tóc? loại thực phẩm làm tóc mọc nhanh, lưu ý khi chăm sóc tóc

Tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với mái tóc

Thật thú vị nếu bạn biết rằng, thiếu hụt dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây hại đến cấu trúc cũng như sự phát triển bình thường của tóc. Một khi cơ thể thiếu các vitamin và khoáng chất thiết yếu như: Vitamin A, C, D, E, B, kẽm, sắt, protein và các axit béo khác… sẽ "bóp nghẹt" tế bào mầm tóc, khiến tóc chậm phát triển, bạc sớm, thậm chí gây rụng tóc.

May mắn thay, sửa chữa thiếu sót trong khâu dinh dưỡng có thể cải thiện bằng xây dựng chế độ ăn uống khoa học, bổ sung những thực phẩm giúp tóc nhanh dài, dày vào bữa ăn hằng ngày.

Các giai đoạn phát triển của tóc

Quá trình đoạn phát triển của tóc được chia thành 3 giai đoạn, bao gồm:

Giai đoạn Anagen: Giai đoạn này kéo dài trong khoảng 2 - 8 năm. Đây được coi là giai đoạn tóc mọc nhanh nhất do các tế bào ở chân tóc phân chia nhanh.

Để sở hữu một mái tóc đẹp thì bạn cần kết hợp chăm sóc tóc từ bên ngoài và bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết từ bên trong để kích thích quá trình phát triển của tóc.

Giai đoạn Catagen: Thường kéo dài trong khoảng 4 - 6 tuần và tóc sẽ ít bị rụng hơn khi đang ở giai đoạn này.

Giai đoạn Telogen: Thời gian nghỉ ngơi trung bình của mái tóc sẽ kéo dài từ 2 tháng đến 3 tháng. Vào giai đoạn này, tóc thường sẽ bị rụng nhiều hơn khi có các tác động như chải hoặc gội đầu.

Ăn gì tốt cho tóc?

Ăn trứng

Theo cổng thông tin Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, một trong những thực phẩm rất tốt cho tóc mà bạn không nên bỏ qua là trứng. Hàm lượng protein và biotin cao có trong trứng giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc, từ đó mái tóc sẽ chắc khỏe, bóng mượt hơn.

Khi thường xuyên ăn trứng, bạn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời như: Trứng bổ sung protein cần thiết giúp nang tóc phát triển khỏe mạnh, giảm thiểu tình trạng gãy rụng tóc do thiếu hụt protein.

Khi thường xuyên ăn trứng, bạn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời như: Trứng bổ sung protein cần thiết giúp nang tóc phát triển khỏe mạnh, giảm thiểu tình trạng gãy rụng tóc do thiếu hụt protein.

Biotin trong trứng là những yếu tố quan trọng để kích thích sản xuất keratin hỗ trợ mái tóc thêm khỏe mạnh, bóng khỏe tự nhiên và mọc dài, dày hơn.

Cải bó xôi (rau bina)

Rau bina là một loại rau xanh lành mạnh chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi như folate, sắt và vitamin A và C. Tất cả các thành phần này đều có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc. Rau bina có thể hỗ trợ các tuyến da sản xuất bã nhờn nhờ vào thành phần vitamin A có trong nó. Chất dầu này giúp dưỡng ẩm da đầu để giữ cho tóc khỏe mạnh. Một chén rau bina (30 gam) cung cấp tới 54% nhu cầu vitamin A hàng ngày.

Khoai lang

Đây là một thực phẩm quen thuộc và được ưa chuộng bởi những lợi ích cho sức khỏe. Trong việc chăm sóc tóc, khoai lang cũng được các chuyên gia khuyến khích sử dụng bởi trong nó có chứa hàm lượng cao chất beta-carotene, cơ thể chuyển đổi hợp chất này thành vitamin A, cung cấp dinh dưỡng cho các tế bào tóc.

Hơn nữa, vitamin A cũng có thể đẩy nhanh tốc độ mọc tóc và kích thích tóc mọc dày hơn, ngăn ngừa các nang tóc khác mọc lại.

Cá hồi hay các loại cá béo

Các loại cá béo (cá hồi, cá trích, cá thu, cá ngừ, cá mòi) rất giàu omega-3 và chất chống oxy hóa có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc. Một nghiên cứu thực hiện ở 120 phụ nữ cho thấy rằng việc bổ sung cá chứa axit béo omega-3 và omega-6 cũng như chất chống oxy hóa có thể giúp hỗ trợ giảm rụng tóc và tăng mật độ tóc.

Các loại cá béo (cá hồi, cá trích, cá thu, cá ngừ, cá mòi) rất giàu omega-3 và chất chống oxy hóa có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Ngoài ra, cá cũng là một nguồn cung cấp selen, protein, vitamin D3 và các chất dinh dưỡng khác có thể giúp cho sự phát triển của tóc.

Một số thực phẩm khác

Cũng theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Medlatec, một số các loại thực phẩm tốt cho tóc khác mà bạn có thể tham khảo:

Sữa: sở hữu nguồn whey protein và casein tốt cho sự phát triển của tóc, da và móng.

Khoai lang: là thực phẩm có chức năng tương tự như cà rốt, cung cấp vitamin A giúp loại bỏ gàu, tốt cho sự phát triển của tóc.

Ổi: là một loại quả giàu vitamin C, không chỉ cần thiết cho cơ thể mà còn kích thích sự phát triển các nang tóc.

Súp lơ: cung cấp các dưỡng chất quan trọng trong quá trình làm trẻ hóa mái tóc, giữ tóc luôn óng mượt và đen óng.

Những lưu ý khi chăm sóc tóc hàng ngày

Không chỉ quan tâm đến vấn đề ăn gì để mọc tóc nhanh và dày, bạn cũng cần chú ý đến thói quen chăm sóc tóc hàng ngày để duy trì một mái tóc đẹp, khỏe, cụ thể như:

Một mái tóc khoẻ đẹp, bồng bềnh luôn là điểm cuốn hút của người phụ nữ.

Không gội đầu hoặc chải tóc quá nhiều. Nước gội đầu không nên quá nóng hay quá lạnh. Không buộc tóc quá chặt, gây căng và đau da đầu. Sử dụng tinh dầu dưỡng tóc có thành phần từ thiên nhiên.

Nên tạo thói quen massage da đầu nhẹ nhàng để tăng cường lưu thông máu dưới da đầu, giúp tóc phát triển khỏe mạnh hơn.

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