Đây mới là những thực phẩm giúp giảm ho, tiêu đờm và cách ăn uống giúp khạc đờm dễ không gây khó thở

Những thực phẩm giúp giảm ho, tiêu đờm

Cháo hoặc soup gà và canh ấm

Đây là món ăn vừa bổ dưỡng, vừa có tác dụng giảm ho, tiêu đờm, chữa bệnh đau họng cực hiệu quả phù hợp với mọi đối tượng. Các chuyên gia khuyên nên dùng món ăn này nhiều hơn khi bị ho đờm, bởi đây là món ăn có khả năng dưỡng ấm đường hô hấp và tiêu đờm nhanh chóng.

Bạn chỉ cần chuẩn bị một lượng thịt gà vừa đủ để sử dụng, 1 chút nấm hương và 1 nắm gạo nấu cháo cùng gia vị, rau mùi. Thịt gà rửa sạch, luộc chín rồi thái mỏng hoặc xé phay, có thể băm nhỏ. Lấy nước luộc gà vừa đun nấu cháo, sau khi cháo chín cho nấm hương đã rửa sạch vào, nêm gia vị vừa ăn. Múc cháo ra bát, thêm hành, ngò, tiêu và ăn ngay để giảm ho, tiêu đờm.

Đây là món ăn vừa bổ dưỡng, vừa có tác dụng giảm ho, tiêu đờm, chữa bệnh đau họng cực hiệu quả phù hợp với mọi đối tượng.

Theo bệnh viện đa khoa Quốc tế Hồng Ngọc, với người hay đầy bụng sau ăn, không nên uống quá nhiều canh trong cùng một bữa lớn. Thay vào đó, có thể chia nhỏ thành nhiều bữa, ăn chậm, ngồi thẳng và uống nước giữa các bữa để tránh bụng căng gây khó thở.

Rau củ và trái cây nhiều nước

Rau củ và trái cây nhiều nước giúp bổ sung dịch, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Bạn có thể lựa chọn cam, quýt, bưởi, lê, táo, đu đủ, dưa hấu lượng vừa, dưa chuột, bí xanh, mướp, rau cải, rau ngót, rau dền hoặc các loại rau củ nấu mềm.

Nhóm thực phẩm này không "làm tan đờm" trực tiếp, nhưng hỗ trợ giữ đủ nước, cải thiện khẩu phần và cung cấp chất chống oxy hóa. Với người đang mệt, khó nhai, có thể dùng trái cây mềm, hấp chín hoặc xay sinh tố ít đường. Tuy nhiên, không nên lạm dụng nước ép trái cây quá ngọt vì có thể làm tăng đường huyết, tăng năng lượng rỗng và không tốt cho người đái tháo đường hoặc thừa cân.

Uống nhiều nước

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, đây là một cách làm tiêu đờm đơn giản dễ dàng thực hiện mà bạn không nên bỏ qua. Việc uống nhiều nước, nhất là nước ấm sẽ đem lại lợi ích trong việc làm loãng đờm. Thông qua đó, cải thiện tình trạng đờm đặc quánh và để dịch tiết dễ dàng được loại bỏ ra khỏi đường hô hấp khi ho hoặc được vận chuyển xuống dạ dày.

Việc uống nhiều nước, nhất là nước ấm sẽ đem lại lợi ích trong việc làm loãng đờm.

Bên cạnh nước ấm, nước ép trái cây cũng là một loại thức uống bạn nên sử dụng để bổ sung các vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe. Đồng thời, không nên uống trà hoặc các loại đồ uống chứa caffeine để tránh làm khô cổ họng.

Đạm mềm, dễ tiêu để duy trì cơ hô hấp

Người nhiều đờm cần bổ sung đủ đạm để duy trì khối cơ, trong đó có các cơ tham gia hô hấp và ho khạc đờm. Khi thiếu đạm, sụt cân hoặc mất cơ, người bệnh dễ mệt, giảm sức ho hiệu quả và khó tống xuất đờm hơn. Vì vậy, người bệnh không nên chỉ ăn cháo trắng hoặc rau trong thời gian dài mà cần bổ sung đủ đạm phù hợp. Các nguồn đạm có thể tham khảo gồm: Cá, trứng, thịt nạc mềm, thịt gia cầm bỏ da, đậu phụ, đậu đỗ nếu dung nạp tốt, sữa, sữa chua hoặc sản phẩm phù hợp.

Với người nhiều đờm và dễ mệt khi ăn, nên chọn món mềm như cá hấp, trứng hấp, đậu phụ sốt nhạt, thịt hầm mềm, cháo thịt/cá hoặc sữa chua. Người bệnh thận mạn, gout, bệnh gan, suy tim hoặc đang có chỉ định hạn chế đạm cần hỏi bác sĩ trước khi tăng lượng đạm.

Cách ăn uống giúp khạc đờm dễ hơn mà không gây khó thở

Nếu ăn quá no, uống quá nhiều trong bữa hoặc chọn món khó nhai, người bệnh có thể khó thở hơn dù thực phẩm lành mạnh.

Nếu ăn quá no, uống quá nhiều trong bữa hoặc chọn món khó nhai, người bệnh có thể khó thở hơn dù thực phẩm lành mạnh.

Người bệnh nên chia thành 5-6 bữa nhỏ trong ngày nếu ăn nhanh mệt hoặc khó thở sau ăn. Bữa nhỏ giúp giảm áp lực lên cơ hoành, hạn chế bụng căng và vẫn đảm bảo đủ năng lượng. American Lung Association (Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ) cũng khuyến nghị người nhiều đờm nên áp dụng các mẹo dinh dưỡng như bữa nhỏ, đủ protein và điều chỉnh thời điểm uống nước để hỗ trợ hô hấp và năng lượng.

Khi xuất hiện đờm nhiều, người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thể dùng nước ấm vào buổi sáng sau khi ngủ dậy để bổ sung nước và làm dịu họng, sau đó thực hiện kỹ thuật ho có kiểm soát (ho hiệu quả) hoặc vỗ rung long đờm nếu đã được bác sĩ/kỹ thuật viên hướng dẫn. Người bệnh nên ngồi thẳng khi ăn, ăn chậm, chọn món mềm, tránh vừa ăn vừa nằm và không ăn quá no trước khi ngủ.

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