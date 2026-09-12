Về muộn chẳng muốn mua đồ ăn, tôi làm đĩa trứng này với vài thứ có sẵn, 15 phút là xong

Có những hôm về đến nhà đã muộn, bụng đói nhưng lại chẳng muốn ra ngoài mua đồ ăn. Mở tủ lạnh thấy còn vài quả trứng, mấy quả cà chua và ít hành tỏi, tôi nghĩ bụng: thôi làm tạm món trứng.

Nhưng thay vì chiên trứng như mọi khi, tôi làm theo cách này. Trứng được chiên thành miếng dày, mềm ở giữa, sau đó phủ lên trên lớp sốt cà chua mắm hành sánh nhẹ, cay thơm. Ăn với cơm nóng rất vừa miệng, mà từ lúc bắt đầu đến khi dọn ra bàn cũng chỉ khoảng 15 phút.

Trứng chiên phủ sốt cà chua mắm hành

Nguyên liệu

3-4 quả trứng

2 quả cà chua

2 củ hành tím

2 tép tỏi

Hành lá

Ớt tươi

Nước mắm

Đường

Tiêu

Dầu ăn

Cách làm

Ảnh minh họa

Đập trứng vào bát, thêm một chút nước mắm và tiêu rồi đánh đều.

Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào rồi đổ trứng. Để lửa vừa, không đảo vụn trứng mà để nguyên thành một lớp dày. Khi mặt dưới vàng nhẹ, lật mặt còn lại rồi chiên vừa chín tới. Gắp trứng ra đĩa.

Cà chua thái hạt lựu. Hành tím và tỏi băm nhỏ.

Cho một chút dầu vào chảo, phi hành tỏi cho thơm rồi cho cà chua vào xào. Đảo đến khi cà chua mềm và bắt đầu tiết nước thì nêm khoảng 1 thìa nước mắm, 1 thìa cà phê đường và vài thìa nước.

Đun thêm vài phút cho sốt hơi sánh lại. Nếu thích cay, cho thêm vài lát ớt.

Đặt miếng trứng trở lại chảo, rưới phần sốt lên mặt trứng rồi đun thêm khoảng 1 phút. Tắt bếp, rắc hành lá và tiêu.

Ảnh minh họa

Thành phẩm

Trứng bên ngoài vàng nhẹ nhưng bên trong vẫn mềm, không bị khô. Phần sốt cà chua có vị chua ngọt, mặn thơm, hành tỏi và ớt làm món ăn dậy mùi hơn.

Nếu trong tủ còn thịt băm, có thể cho thêm một ít vào xào cùng cà chua. Nếu không có thì món trứng này vẫn đủ đậm đà để ăn với cơm.

Một đĩa trứng, một bát cơm nóng là đủ cho bữa tối về muộn. Không phải rửa quá nhiều nồi chảo, nguyên liệu cũng toàn những thứ thường có sẵn trong bếp. Quan trọng nhất là đổi cách làm một chút, món trứng quen thuộc cũng trở nên hấp dẫn hơn nhiều.