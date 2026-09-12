3 món ăn giúp tiêu đờm giải nghẽn 'ngôi nhà cơ thể'

3 món ăn hay dùng để tiêu đờm

Chăm sóc cơ thể giống như giữ cho một ngôi nhà luôn sạch và thông thoáng: không cần cầu kỳ, quan trọng là biết điều chỉnh từ những điều rất gần gũi, bắt đầu ngay từ gian bếp. Và việc dọn sạch cổ họng, tiêu đờm trong cơ thể cũng là một trong những cách chăm sóc 'ngôi nhà cơ thể' của bạn.

Khi thấy cổ họng vương vướng, đờm mắc mà khạc mãi không ra, khiến người mệt, đầu nặng, ăn uống kém ngon... ngoài các loại thuốc long đờm thì rất nhiều người tìm đến món ăn bài thuốc quen thuộc, hay vài động tác bấm huyệt có tác dụng tiêu đờm nhằm giúp cơ thể lấy lại sự dễ chịu tại nhà.

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Theo Đông y, đờm liên quan đến đường hô hấp, có mối liên hệ với tì, phế và sự vận hóa của 'ngôi nhà cơ thể'. Vì vậy, ngoài nghỉ ngơi, uống đủ nước và giữ ấm thì trong cuộc sống hàng ngày cần biết chọn món ăn phù hợp để chăm sóc cơ thể.

Các món ăn giúp tiêu đờm

Dưới đây là 3 món quen thuộc trong bếp.

1. Trần bì – vỏ quýt chín phơi khô

Theo Lương y Dương Xuân Mến, sau khi ăn quýt thì đừng vội vứt vỏ đi. Bởi vì, trong Đông y vỏ quít chính là vị thuốc trần bì chín được phơi hoặc sấy khô, được dùng từ lâu trong các bài thuốc và món ăn dưỡng sinh.

Trần bì có vị cay, đắng, tính ấm, thường được sử dụng với mục đích lý khí, kiện tỳ, táo thấp, hóa đờm. Bởi vậy, khi cảm thấy đầy bụng, nhiều đờm hoặc cổ họng khó chịu, một chút trần bì dùng đúng cách có thể trở thành nguyên liệu khá hữu ích trong căn bếp.

Cách dùng đơn giản là lấy vài miếng trần bì rửa sạch, thái nhỏ rồi hãm với nước ấm. Có thể thêm một lát gừng nếu cơ thể phù hợp với vị cay ấm.

Lưu ý, đây là cách hỗ trợ theo kinh nghiệm Đông y, không thay thế thuốc điều trị khi đang mắc bệnh hô hấp.

Quả lê nhiều nước, vị thanh mát, thường được dùng khi cổ họng khô rát, cơ thể cần bổ sung thêm nước.

2. Quả lê dễ ăn khi cổ họng khó chịu

Lê là món quả quen thuộc, nhiều nước, vị thanh mát, thường được lựa chọn khi cổ họng khô rát hoặc cơ thể cần bổ sung thêm nước.

Theo Đông y, quả lê có tác dụng sinh tân, nhuận phế, thanh nhiệt. Vì vậy, quả lê thường xuất hiện trong các món ăn dưỡng sinh cho những ngày thời tiết hanh khô hoặc khi cổ họng không được dễ chịu.

Có thể ăn quả lê tươi, hoặc hấp quả với một chút mật ong và ăn khi quả đã nguội bớt. Món này dễ ăn, vị ngọt thanh, phù hợp với nhiều người.

Nhưng cần nhớ, quả lê hay mật ong không phải thuốc chữa ho hay tiêu đờm. Nếu ho kéo dài, đờm nhiều, sốt hoặc khó thở, việc thăm khám vẫn quan trọng hơn việc tìm một món ăn “trị bệnh”.

Củ cải trắng trong Đông y giúp hỗ trợ tiêu đờm, lợi tiểu...

3. Củ cải trắng – món canh quen thuộc giúp “nhẹ đờm”

Củ cải trắng rất gần gũi với nhà bếp. Theo Lương y Hoàng Duy Tân, củ cải trắng trong y học cổ truyền dùng hỗ trợ các vấn đề về đường hô hấp. Cách thái lát củ cải trắng ngâm mật ong là một cách sử dụng dân gian thường gặp khi ho, có đờm, khó chịu ở họng.

Hoặc dùng đơn giản là nấu canh củ cải trắng với xương, hoặc thịt nạc như một món ăn bài thuốc, nhưng cần nấu mềm củ cải rồi ăn nóng. Món dược thiện này dễ ăn, giúp cổ họng và cơ thể tránh được những món nhiều dầu mỡ khi cơ thể đang nặng nề.

Nhưng không không nên hiểu củ cải có thể tiêu đờm thay thế thuốc điều trị. Bởi vì, củ cải là món ăn hỗ trợ trong sinh hoạt, còn nguyên nhân gây sinh đờm vẫn cần được bác sĩ khám để xác định khi triệu chứng kéo dài.

Dưỡng sinh là biết dừng đúng lúc

Đông y có cái nhìn riêng về “đờm”. Y học hiện đại có cách xác định nguyên nhân rất cụ thể. Hai cách tiếp cận có thể được nhìn nhận song song, nhưng không nên đánh đồng món ăn dưỡng sinh với thuốc chữa bệnh.

Dưỡng sinh không phải lúc nào cũng cần tìm thứ thật quý - mà cần biết ăn vừa đủ, uống đủ nước, ngủ đủ, giữ ấm khi thời tiết thay đổi và cho cơ thể thời gian hồi phục.

Nhưng khi thấy cơ thể ho và có đờm kéo dài, đờm đổi màu bất thường, sốt, đau ngực, khó thở, ho ra máu hoặc tình trạng ngày càng nặng, cần đi khám để tìm nguyên nhân, chứ không chỉ dựa vào món ăn hay bấm huyệt để tự điều trị.

Bếp có thể nuôi người, nhưng cũng chính từ gian bếp, mỗi ngày ta học cách lắng nghe và chăm sóc “ngôi nhà” của mình. Phong thủy hướng đến sự hài hòa và thông thoáng của không gian sống. Với cơ thể, sự “thông thoáng” ấy bắt đầu từ những điều rất giản dị: ăn vừa đủ, uống đủ nước, ngủ nghỉ hợp lý và biết dừng lại khi cơ thể phát tín hiệu bất thường.

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