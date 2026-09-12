6 đồ uống tốt cho xương khớp, giảm đau nhức cho người trên 40 tuổi

3 món ăn giúp tiêu đờm giải nghẽn 'ngôi nhà cơ thể'Ăn -
GĐXH - Khi 'ngôi nhà cơ thể' chưa được tiêu đờm giải tắc nghẽn bạn sẽ rất khó chịu, dễ mệt mỏi.
Về muộn chẳng muốn mua đồ ăn, tôi làm đĩa trứng này với vài thứ có sẵn, 15 phút là xongĂn -
Trứng được chiên thành miếng dày, mềm ở giữa, sau đó phủ lên trên lớp sốt cà chua mắm hành sánh nhẹ, cay thơm.
Ăn rau tưởng tốt nhưng vẫn có thể 'rước họa' nếu mắc 5 sai lầm nàyĂn -
GĐXH - Rau củ là nền tảng của chế độ ăn lành mạnh, nhưng không phải cứ ăn thật nhiều rau là tốt cho tất cả mọi người. Người mắc tiểu đường, bệnh thận, trào ngược dạ dày hay hội chứng ruột kích thích cần lựa chọn loại rau và cách ăn phù hợp để tránh những triệu chứng không mong muốn.
Loại thực phẩm tốt cho mắt giúp cải thiện thị lực, chế độ ăn uống cho người bị mắt mờ cần lưu ý gì?Ăn -
GĐXH - Đôi mắt là một trong những bộ phận quan trọng của cơ thể. Ngoài chế độ sinh hoạt, làm việc hợp lý cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng như bổ sung các loại thực phẩm. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn chăm sóc thị lực từ món ăn này.
Có 1 cách nấu đậu phụ hương vị khác biệt và ngon hơn hẳn, nước sốt trộn với cơm khiến cả nhà "ăn vèo vèo"Ăn -
Đôi khi chúng ta cần thay đổi khẩu vị, vì vậy món đậu phụ hôm nay có hương vị đậm đà khác biệt so với cách nấu thông thường hơn một chút, nhưng nó đặc biệt ngon miệng và rất hợp với cơm.
Người thiếu máu nên ăn gì? Top món ăn bổ máu và lưu ý trong chế độ ăn của người thiếu máuĂn -
GĐXH - Dù bổ sung nhiều thực phẩm giàu sắt, nhiều người bệnh thiếu máu vẫn không thấy sức khỏe cải thiện do hấp thu kém hoặc dùng sai cách. Cùng khám phá các món ăn bổ máu và những lưu ý "vàng" ngay trong bài viết dưới đây.
Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thuĂn -
GĐXH - Sau tuổi 40, khối lượng và chất lượng xương có xu hướng thay đổi theo tuổi. Một chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein, canxi, vitamin D và các chất béo không bão hòa có thể góp phần duy trì sức khỏe xương khớp. Dưới đây là một số món ăn dễ chế biến, phù hợp đưa vào thực đơn hằng ngày mùa thu.
Cánh gà om bia: Công thức chuẩn vị, ngon đến mức "ăn sạch cả nước sốt"Ăn -
Những cánh gà om bia này vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Cắn vào lớp da hơi dai, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt mọng nước lan tỏa khắp khoang miệng.
Trứng đừng chiên nữa, nấu thế này mới là sự kết hợp hoàn hảo, tươi ngon, thơm phức và "rất tốn cơm"Ăn -
Sự kết hợp giữa 2 nguyên liệu này tạo nên hương vị và kết cấu đậm đà hơn, và cả hai đều giàu protein, cung cấp dinh dưỡng tốt hơn. Món ăn này chắc chắn sẽ khiến bạn dù chỉ có một mình cũng sẽ ăn hết cả một nồi cơm.
2 thói quen ăn uống tưởng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thưĂn -
GĐXH - Nếu lặp lại thường xuyên hoặc xử lý thực phẩm không đúng cách, những việc tưởng nhỏ này có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.