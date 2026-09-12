6 đồ uống tốt cho xương khớp, giảm đau nhức cho người trên 40 tuổi

| Ăn
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đau nhức khớp là tình trạng phổ biến, đặc biệt từ tuổi trung niên. Cùng với chế độ ăn, người trên tuổi 40 nên tăng cường các loại đồ uống tốt cho xương khớp dưới đây vừa tốt vừa giảm đau nhức.

6 Đồ uống tốt cho xương khớp , giảm đau nhức cho người trên 40 tuổi - Ảnh 1.

6 Đồ uống tốt cho xương khớp , giảm đau nhức cho người trên 40 tuổi - Ảnh 2.Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu

GĐXH - Sau tuổi 40, khối lượng và chất lượng xương có xu hướng thay đổi theo tuổi. Một chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein, canxi, vitamin D và các chất béo không bão hòa có thể góp phần duy trì sức khỏe xương khớp. Dưới đây là một số món ăn dễ chế biến, phù hợp đưa vào thực đơn hằng ngày mùa thu.

6 Đồ uống tốt cho xương khớp , giảm đau nhức cho người trên 40 tuổi - Ảnh 3.5 bữa sáng chế biến nhanh gọn, đủ chất giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao

GĐXH – Bữa sáng đủ chất sẽ giúp cho trẻ luôn tỉnh táo, tập trung và phát triển về thể chất tốt. Chỉ với khoảng 5-10 phút, cha mẹ có thể chuẩn bị cho con bữa sáng đủ chất, giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao.

6 Đồ uống tốt cho xương khớp , giảm đau nhức cho người trên 40 tuổi - Ảnh 4.Ốc nhồi đem làm cách này vừa ngon vừa lạ miệng, thơm nức

GĐXH – Thay vì chỉ luộc ốc chấm nước mắm gừng, bạn có thể biến loại ốc quen thuộc này thành món ngon thơm nức dưới đây. Thịt ốc giòn sần sật quyện với giò sống, thịt nạc vai và nấm hương đem hấp nóng ăn rất đưa miệng.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Ăn rau tưởng tốt nhưng vẫn có thể 'rước họa' nếu mắc 5 sai lầm này

Ăn rau tưởng tốt nhưng vẫn có thể 'rước họa' nếu mắc 5 sai lầm này

Ăn -

GĐXH - Rau củ là nền tảng của chế độ ăn lành mạnh, nhưng không phải cứ ăn thật nhiều rau là tốt cho tất cả mọi người. Người mắc tiểu đường, bệnh thận, trào ngược dạ dày hay hội chứng ruột kích thích cần lựa chọn loại rau và cách ăn phù hợp để tránh những triệu chứng không mong muốn.

Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu

Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu

Ăn -

GĐXH - Sau tuổi 40, khối lượng và chất lượng xương có xu hướng thay đổi theo tuổi. Một chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein, canxi, vitamin D và các chất béo không bão hòa có thể góp phần duy trì sức khỏe xương khớp. Dưới đây là một số món ăn dễ chế biến, phù hợp đưa vào thực đơn hằng ngày mùa thu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.