4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việc

NSƯT Hoài Linh: Danh hài đắt show cả phim ảnh lẫn gameshow

NSƯT Hoài Linh là một nghệ sĩ đa tài. Anh vừa là một danh hài xuất chúng, vừa là nghệ sĩ kịch và ca sĩ với nhiều ca khúc được khán thính giả yêu thích. Khi Hoài Linh có ý định theo đoàn múa, gia đình anh đã tỏ ra không hài lòng và tìm cách ngăn cản vì cha mẹ anh muốn anh theo ngành sư phạm nhưng vì vấn đề lý lịch nên không thành. Trong thời gian cộng tác với đoàn múa Ponaga, anh đã lưu diễn khắp các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Nam.

NSƯT Hoài Linh từng rất đắt show trong làng giải trí phía Nam.

Vũ sư Đặng Hùng là người đã dạy anh về bộ môn múa, trong khi về dân ca thì anh tự học. Vào năm 1991, anh tham dự cuộc thi "Những giọng hát hay tại Nha Trang" và được giải thưởng. Tại Nha Trang, anh gặp Thanh Lộc (một diễn viên của ban kịch tỉnh Khánh Hòa mới giải tán, gia nhập đoàn Ponaga), mời anh phối hợp để làm một cặp hài diễn chung trong chương trình của đoàn. Hoài Linh vui vẻ nhận lời, hai người diễn thử và có kết quả tốt.

Rồi từ đó anh chính thức bước vào lĩnh vực hài kịch, rất thích hợp với bản tính của anh là người thường hay đùa giỡn trong gia đình. Tuy nhiên, Hoài Linh cho biết, anh vẫn run khi diễn hài lần đầu tiên trước khán giả.

Lần diễn đầu tiên tại Diên Khánh với màn Tô Ánh Nguyệt tân thời với Thanh Lộc, anh đã được khán giả khích lệ và là động lực khiến anh cố gắng diễn thật hay.

Hoài Linh còn có một năng khiếu đặc biệt khác là nói được nhiều giọng địa phương Việt Nam. Do khi di tản vào ở Long Khánh anh đã có dịp nói chuyện với rất nhiều người đến từ các miền khác nhau, nhờ vậy nên Hoài Linh dễ thu nhập được để bắt chước được giọng của nhiều miền trong khi thường ngày anh vẫn nói giọng Quảng Nam với gia đình.

Nam nghệ sĩ tài năng và được khán giả công nhận trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật như: ca hát, đóng phim và dẫn chương trình.

Ngoài tài năng về múa, hát dân ca, diễn hài, Hoài Linh còn hát được cả tân nhạc. Đối với anh, ngành hài là thích hợp nhất, tuy nhiên phải là loại hài nghiêng về dân gian. Bên cạnh đó, NSƯT Hoài Linh còn đắt show trong nhiều gameshow như: Ơn giời, cậu đây rồi!, Bí mật đêm chủ nhật, Hội quán tiếu lâm, Ca sĩ giấu mặt, Bước nhảy ngàn cân, Gương mặt thân quen nhí, Người bí ẩn và Người đi xuyên tường.

NSƯT Hoài Linh mắc bệnh ung thư tuyến giáp vào năm 2021

NSƯT Hoài Linh khi ở đỉnh cao sự nghiệp thì anh gặp biến cố lớn cả về danh tiếng lẫn sức khỏe vào năm 2021. Cụ thể, từ một nghệ sĩ đông fan, năm 2021 vướng ồn ào chậm giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện cứu trợ miền Trung (2020), Hoài Linh dần "mất điểm" trong mắt nhiều người hâm mộ. Đây là ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp của Hoài Linh khiến nam danh hài gần như "biến mất" trong một thời gian.

NSƯT Hoài Linh gặp 2 biến cố lớn vào năm 2021.

Biến cố thứ 2 là NSƯT Hoài Linh mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên thay may mắn nam danh hài đã cố gắng vượt qua bằng cách:

Thăm khám, điều trị theo sự tư vấn của các bác sĩ

NSƯT Hoài Linh ngay khi phát hiện ra bệnh ung thư tuyến giáp, anh đã điều trị theo đúng phác đồ các bác sĩ chỉ định. Trong cuộc họp báo ra mắt phim của mình vào năm 2024, anh đã kể về những lần hóa trị của mình với tinh thần thoải mái.

NSƯT Hoài Linh chia sẻ: "Đợt đó, tôi rảnh không biết làm gì nên đi khám tổng quát. Bác sĩ tự nhiên hỏi: "Linh, cho anh siêu âm cái cổ em được không?". Làm xong, thấy ảnh kêu mấy bác sĩ vô, tôi biết có vấn đề rồi. Lúc tôi phát hiện ung thư tuyến giáp, khối u đã di căn sang bên phải cổ. Ba ngày sau, tôi vô Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mổ luôn, sau này qua BV Chợ Rẫy hóa trị. Mổ xong xuôi hết, tôi mới báo gia đình hay.

Hiện tại, tôi chỉ còn chút xíu vấn đề về giọng, ngoài ra đỡ nhiều rồi. Đường mổ hồi xưa giờ cũng không khác mấy cái nếp nhăn trên cổ. Ngoài ra, cứ 3-6 tháng tôi đi kiểm tra 1 lần và phải duy trì uống levothyroxine (thuốc đặc trị suy giáp - PV) đến hết đời".

Nhờ thăm khám, điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ nên hiện tại sức khỏe của NSƯT Hoài Linh đã ổn định và có thể đi đóng phim.

NSƯT Hoài Linh chọn cách sống chung với bệnh và tìm niềm vui với công việc vườn tược.

Tinh thần sống chung với bệnh

Từ lúc gặp thị phi với câu chuyện quyên tiền từ thiện và mắc bệnh ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh chọn sống ở ẩn để "bình tâm". Anh không nhận show mà sống vui thú với ruộng vườn, bắt tôm cá. Anh thả lỏng tinh thần và học cách sống chung với bệnh tật để vượt qua một cách nhẹ nhàng.



