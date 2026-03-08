Giá xăng dầu tăng, Công an TPHCM khuyến cáo người dân
Giá xăng dầu tăng cao dễ dẫn đến nguy cơ người dân mua tích trữ, gây nguy cơ cháy nổ.
Từ 15 giờ ngày 7-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu tăng từ 3.777 - 8.500 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.
Theo đó, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 4.700 đồng, lên 27.040 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng thêm 3.780 đồng, có giá mới 25.220 đồng.
Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM, việc giá xăng dầu tăng cao dẫn đến nguy cơ người dân mua tích trữ. Dù vậy, điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao. Đặc biệt là tại khu dân cư, nhà ở liền kề, nhà có trẻ nhỏ hoặc nơi sinh hoạt kết hợp kinh doanh
Một số lưu ý được đưa ra gồm:
- Chỉ mua xăng, dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà.
- Không chứa xăng, dầu trong khu vực sinh hoạt, nơi có người ở, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn.
- Nếu buộc phải bảo quản, cần để ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh nắng nóng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện.
- Không sang chiết xăng, dầu vào chai nhựa, can, thùng hoặc vật chứa không đảm bảo an toàn.
- Không để trẻ em tiếp cận khu vực có chứa xăng, dầu.
- Khi sử dụng bếp dầu, dầu hỏa, phải bảo đảm đúng cách, có người trông coi và tuyệt đối không dùng xăng pha dầu, nhớt để đun nấu.
Đặc biệt, khi xăng, dầu cháy, lửa sẽ lan rất nhanh, sinh ra nhiều khói độc, gây ngạt và rất khó thoát nạn. Đặc biệt, không dùng nước để dập cháy xăng, dầu, vì có thể làm đám cháy lan rộng hơn.
Khi xảy ra cháy, cần gọi ngay 114 để báo cháy; nhanh chóng di chuyển người và tài sản ra khu vực an toàn; đồng thời sử dụng bình chữa cháy dạng bột, bình bọt chữa cháy hoặc cát để dập lửa nếu đám cháy mới phát sinh, còn trong khả năng xử lý.
