Giá xăng dầu tăng, Công an TPHCM khuyến cáo người dân

Chủ nhật, 08:44 08/03/2026 | Thời sự

Giá xăng dầu tăng cao dễ dẫn đến nguy cơ người dân mua tích trữ, gây nguy cơ cháy nổ.

Từ 15 giờ ngày 7-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu tăng từ 3.777 - 8.500 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

- Ảnh 1.

Người dân xếp hàng đổ xăng.

Theo đó, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 4.700 đồng, lên 27.040 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng thêm 3.780 đồng, có giá mới 25.220 đồng.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM, việc giá xăng dầu tăng cao dẫn đến nguy cơ người dân mua tích trữ. Dù vậy, điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao. Đặc biệt là tại khu dân cư, nhà ở liền kề, nhà có trẻ nhỏ hoặc nơi sinh hoạt kết hợp kinh doanh

Một số lưu ý được đưa ra gồm:

- Chỉ mua xăng, dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà.

- Không chứa xăng, dầu trong khu vực sinh hoạt, nơi có người ở, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn.

- Nếu buộc phải bảo quản, cần để ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh nắng nóng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện.

- Không sang chiết xăng, dầu vào chai nhựa, can, thùng hoặc vật chứa không đảm bảo an toàn.

- Không để trẻ em tiếp cận khu vực có chứa xăng, dầu.

- Khi sử dụng bếp dầu, dầu hỏa, phải bảo đảm đúng cách, có người trông coi và tuyệt đối không dùng xăng pha dầu, nhớt để đun nấu.

Đặc biệt, khi xăng, dầu cháy, lửa sẽ lan rất nhanh, sinh ra nhiều khói độc, gây ngạt và rất khó thoát nạn. Đặc biệt, không dùng nước để dập cháy xăng, dầu, vì có thể làm đám cháy lan rộng hơn.

Khi xảy ra cháy, cần gọi ngay 114 để báo cháy; nhanh chóng di chuyển người và tài sản ra khu vực an toàn; đồng thời sử dụng bình chữa cháy dạng bột, bình bọt chữa cháy hoặc cát để dập lửa nếu đám cháy mới phát sinh, còn trong khả năng xử lý.

Giá xăng dầu tiếp tục bật tăng rất mạnh, xăng RON95-III vượt ngưỡng 27.000 đồng/lít

GĐXH - Chiều 7/3, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc số gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

GĐXH - Chiều 7/3, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc số gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Tin sáng 8/3: Hà Nội kiểm tra hàng loạt bến đò, tàu thuyền; Có 163 điểm nguy cơ gây ô nhiễm bụi tại Thủ đô

Tin sáng 8/3: Hà Nội kiểm tra hàng loạt bến đò, tàu thuyền; Có 163 điểm nguy cơ gây ô nhiễm bụi tại Thủ đô

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa, tàu thuyền trong năm 2026, phương tiện thiếu áo phao, thiết bị cứu sinh sẽ bị xử lý nghiêm; Cục Viễn thám Quốc gia xác định 163 khu vực tại Hà Nội có nguy cơ phát sinh ô nhiễm bụi.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa rào

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa rào

Xã hội - 1 ngày trước

Từ khoảng đêm 8–10/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh gây mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời rét.

Đuối nước khi học trải nghiệm ở Thái Nguyên: Nhà trường chịu trách nhiệm ra sao?

Đuối nước khi học trải nghiệm ở Thái Nguyên: Nhà trường chịu trách nhiệm ra sao?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ vụ học sinh lớp 8 Trường PTDTNT THCS Pác Nặm đuối nước khi tham gia hoạt động trải nghiệm, vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh trong các hoạt động ngoài nhà trường tiếp tục được đặt ra. Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình đã làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên phụ trách cũng như các quy định về bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự cố.

Tăng cường bảo vệ Nhà máy Thủy điện Lai Châu trước thềm bầu cử nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tăng cường bảo vệ Nhà máy Thủy điện Lai Châu trước thềm bầu cử nhiệm kỳ 2026 – 2031

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thềm ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức tuần tra, kiểm soát toàn diện tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu – công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, nhằm kịp thời rà soát các nguy cơ mất an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mục tiêu quan trọng.

Hà Nội: Hiện trạng đường Võ Chí Công sau khi tháo dỡ dải phân cách để thi công kênh Thụy Phương

Hà Nội: Hiện trạng đường Võ Chí Công sau khi tháo dỡ dải phân cách để thi công kênh Thụy Phương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Để phục vụ thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương, khoảng hơn 2km dải phân cách cứng phân làn ô tô - xe máy trên đường Võ Chí Công (TP Hà Nội) đã tạm thời tháo dỡ và lập rào chắn tại nhiều vị trí.

Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?

Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, những sóng lạnh yếu lại tràn xuống Bắc Bộ khiến thời tiết âm u cả ngày. Mức nhiệt phổ biển tại các phường dưới 25 độ.

Thái Nguyên: Một học sinh lớp 8 đuối nước trong giờ học trải nghiệm ngoài trời

Thái Nguyên: Một học sinh lớp 8 đuối nước trong giờ học trải nghiệm ngoài trời

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Một học sinh lớp 8 của Trường PTDTNT THCS Pác Nặm không may bị đuối nước trong lúc tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời tại khu vực đập tràn ở xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Tin vui thời tiết đến với triệu người dân miền Bắc kéo dài đến cuối tuần

Tin vui thời tiết đến với triệu người dân miền Bắc kéo dài đến cuối tuần

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, Hà Nội và miền Bắc còn rét đêm và sáng, trưa và chiều trời hửng nắng ấm. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì đến cuối tuần.

Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ

Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ

Thời sự - 3 ngày trước

SKĐS - Sáng 4/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ giao nhận quân. Hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc

Hơn 6.000 thanh niên Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ

Hơn 6.000 thanh niên Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Trong sắc cờ rực rỡ và tiếng trống hội vang vọng, Ngày hội tòng quân 2026 tại Ninh Bình diễn ra trang nghiêm, xúc động. Hơn 6.000 thanh niên ưu tú chính thức khoác ba lô lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống quê hương và viết tiếp lý tưởng cống hiến của tuổi trẻ.

