Tin sáng 9/3: Dự báo diễn biến thời tiết xấu do không khí lạnh; Giá gas tăng liên tục, doanh nghiệp điều chỉnh giá theo tuần

Dự báo diễn biến thời tiết xấu do không khí lạnh

Dự báo không khí lạnh gây thời tiết bất lợi ở Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ và một số vùng biển. Nguồn: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoạt động của gió mùa đông bắc tiếp tục tác động đến thời tiết biển. Hiện nay, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; trạm quan trắc Huyền Trân có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Ngày và đêm 8/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; riêng vùng biển phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh; sóng biển cao 3 - 5m; hướng đông bắc.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 2 - 4m.

Ngày và đêm 9/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía đông cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh; sóng biển cao 3 - 5m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Đồng Tháp và phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao từ 2 - 4m.

Từ trưa và chiều 9/3, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 1,5 - 2,5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Tìm thấy thi thể bé gái tắm biển bị sóng cuốn tại Khánh Hòa

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình cháu bé bị đuối nước.

Theo VTC News, chiều 8/3, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa tìm thấy thi thể cháu bé bị đuối nước tại khu vực bờ kè biển thuộc phường Đông Hải sau hơn 15 giờ tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 7/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 8 nhận tin báo từ Công an phường Đông Hải về việc có một nạn nhân nghi bị đuối nước tại khu vực bờ kè biển của phường.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là cháu Ng.Q.A. (sinh năm 2017), trú tại Tổ dân phố 14, phường Đông Hải.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng điều động 6 cán bộ, chiến sĩ và các trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Công an phường Đông Hải, UBND phường Đông Hải, lực lượng Đặc công nước số 5, Đội cứu nạn cứu hộ tình nguyện 85 cùng quần chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm.

Sau 15 giờ tìm kiếm, đến 15h25 ngày 8/3, các lực lượng chức năng đã tìm đã tìm thấy cháu và thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Xác minh clip nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ở Phú Quốc

Nhóm thanh thiếu niên đánh hội đồng nam sinh ở Phú Quốc. Ảnh Cắt từ clip

Ngày 8/3, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết đã nhận được báo cáo từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cụm đặc khu Phú Quốc, liên quan đến clip học viên bị đánh hội đồng lan truyền trên mạng xã hội ngày 7/3, thông tin trên Người lao động.

Theo báo cáo, nam sinh bị đánh trong clip được là T.L.K.L., lớp 10A2, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cụm đặc khu Phú Quốc.

Ngay sau khi nắm thông tin, lãnh đạo trung tâm đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm liên hệ với học viên để tìm hiểu tình hình, hướng dẫn gia đình đưa em đi giám định thương tích. Trung tâm cũng mời phụ huynh và học viên đến làm việc nhằm làm rõ vụ việc và phối hợp với cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra khi cần thiết. Hiện, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh nguyên nhân.

Trước đó, chiều 7/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một học sinh bị nhóm bạn đánh tại một đoạn đường vắng ở Phú Quốc.

Hình ảnh trong clip cho thấy, nam sinh mặc áo thun trắng bị đánh ngã xuống đường, nằm bất động và liên tục bị bạn đá vào mặt. Dù có một số nữ sinh can ngăn, nhóm nam sinh vẫn tiếp tục hành hung nạn nhân.

Thậm chí, khi có người hô "có công an", một nam sinh mặc áo đen vẫn lao vào đá mạnh vào mặt nạn nhân đang nằm trên đường.

Theo một số người dân tại Phú Quốc, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều 7/3, tại khu vực gần nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc (khu phố 10, Dương Đông).

Hà Nội thông tin về 17 cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán hàng, hết hàng

Sở Công Thương Hà Nội vừa có thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội ngày 7/3, theo Tiền Phong.

Theo đó, về dự trữ: Tại thời điểm 6h sáng ngày 7/3/2026, tồn kho xăng dầu tại 3 kho xăng dầu thương mại trên địa bàn Hà Nội (Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Kho xăng dầu Đỗ Xá, Kho xăng dầu Nam Phong) là 36.500 m3, giảm 7.500 m3 (tương đương giảm 17,05%) so với ngày 6/3/2026.

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, qua theo dõi, nắm bắt trực tiếp tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố và báo cáo nhanh của một số thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và thương nhân bán lẻ xăng dầu: trong ngày 7/3/2026, lượng khách mua hàng tại các cửa hàng xăng dầu vẫn tăng cao.

Sản lượng bán lẻ hàng ngày (từ ngày 4/3/2026 đến ngày 7/3/2026) tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội tăng 30%, Tổng Công ty xăng dầu Quân đội tăng 10%, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội tăng 29% so với sản lượng bình quân ngày trong tháng 2/2026.

Theo đánh giá của Sở Công thương Hà Nội, các cửa hàng xăng dầu thiếu hàng, phải đóng cửa hoặc bán hàng hạn chế chủ yếu thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối xăng dầu (đơn vị trung gian) do nguồn cung phụ thuộc vào các thương nhân đầu mối (đơn vị nhập khẩu xăng dầu).

Các cửa hàng thuộc hệ thống của các thương nhân đầu mối vẫn được đảm bảo nguồn hàng để duy trì hoạt động kinh doanh, trong đó thương nhân đầu mối ưu tiên nguồn hàng cho các cửa hàng xăng dầu trực thuộc, tiếp đến là các đại lý, thương nhân nhận quyền theo tiến độ mua hàng các tháng trước liền kề. Trường hợp khi đảm bảo nguồn cung trong hệ thống, thương nhân đầu mối mới chia sẻ nguồn cung cho các thương nhân phân phối xăng dầu.

Trên địa bàn Hà Nội hiện nay có khoảng gần 70% cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống của các thương nhân đầu mối, khoảng hơn 30% thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối và các nhà cung cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố khác. Các thương nhân đầu mối cam kết việc đảm bảo nguồn hàng cho hệ thống của thương nhân từ nay đến hết tháng 3/2026.

Qua công tác kiểm tra, giám sát của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội trong ngày 7/3/2026 ghi nhận 17 cửa hàng tạm dừng bán hàng hoặc hết hàng có lý do chính đáng.

Giá gas tăng liên tục, doanh nghiệp điều chỉnh giá theo tuần

Giải pháp tạm thời được các doanh nghiệp áp dụng là chiết nhỏ bình gas để cung ứng cho nhu cầu khách hàng, bình gas 12kg sẽ chiết 8kg, 6kg với giá bán tương ứng trọng lượng. (Ảnh minh họa: VT GAS)

Ngày 8/3, Công ty cổ phần Gas Thủ Đức - Gas Biển Đông thông báo giá gas tăng đến 2.500 đồng/kg cho đến khi có thông báo mới, thông tin trên VTC News.

Với mức giá mới, bình gas bán lẻ đến người dùng loại 12kg tăng thêm 30.000 đồng; bình 6kg thêm 15.000 đồng, bình 30kg tăng 75.000 đồng, bình 45kg tăng 112.500 đồng...

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vimexco Gas) cũng thông báo điều chỉnh giá bán từ hôm nay 8/3, với mức tăng 2.500 đồng/kg, tương đương bình gas 12kg tiêu dùng hộ gia đình thông thường tăng 30.000 đồng.

Tùy thương hiệu và khu vực, hiện bình gas bán lẻ với loại 12kg một số nơi đã lên khoảng 540.000 đồng. Tại các khu vực giao hàng thuận lợi, một số đại lý vẫn duy trì mức giá quanh 450.000 đồng.

Ngày 7/3, Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - VT Gas, cũng thông báo điều chỉnh giá bán lẻ gas, với mức tăng thêm 30.000 đồng so với đầu tháng 3 cho bình 12kg. Mức giá này áp dụng từ ngày 7- 15/3.

Trước đó một ngày, Công ty Sopet Gas One cũng thông báo điều chỉnh tăng giá gas áp dụng từ ngày 6 - 10/3, với mức tăng 833 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi bình gas loại 12kg tăng thêm khoảng 10.000 đồng.

Gas South cũng thông báo giá khu vực TP.HCM và Đông Nam Bộ áp dụng từ ngày 6-13/3 với bình 12kg là 474.400 đồng.

Các công ty như dầu khí An Tâm cũng thông báo tăng 10.000 đồng/bình gas 12kg từ 6/3; gas Thủ Đức, gas Biển Đông, gas Gia Đình cũng tăng quanh 10.000 đồng/bình 12kg.

Lý do giá gas tăng được các doanh nghiệp cho biết chủ yếu đến từ nguồn cung LPG bị gián đoạn đột ngột, trong khi chi phí xăng dầu và vận chuyển tăng mạnh và cảnh báo giá sau ngày 15/3 có thể tiếp tục biến động tăng.