Thấy rác bên đường, Chủ tịch phường yêu cầu trích xuất camera tìm người xả rác

Ngày 8/3, bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế) cho biết, Công an phường vừa làm việc với nhân viên xe khách giường nằm xả rác nơi công cộng.

Theo bà Thanh, sáng cùng ngày trên đường đi làm "Ngày Chủ Nhật xanh", bà phát hiện một bãi rác chất thành đống bên vệ đường Võ Nguyên Giáp nên yêu cầu đơn vị chức năng trích xuất camera để xác minh người xả rác.

Hình ảnh do camera ghi lại cảnh nhân viên xe khách vứt rác ra môi trường.

Qua hình ảnh camera ghi lại, vào khuya 7/3 có một xe khách giường nằm mang biển số 75B-01.xxx của nhà xe M.Đ. dừng lại bên đường Võ Nguyên Giáp. Sau khi xe dừng, nhân viên xe khách đưa nhiều túi rác để dưới gầm xe ra rồi vứt thẳng xuống vệ đường trước khi rời đi.

Sau khi nắm thông tin, Công an phường An Cựu làm việc với người có hành vi vứt rác, lập biên bản vụ việc, đồng thời yêu cầu người này tự dọn dẹp toàn bộ số rác đã vứt.

Theo Công an phường An Cựu, hành vi xả rác nói trên có thể bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng theo Nghị định 336/2025 quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/3.

