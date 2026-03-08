Thấy rác bên đường, Chủ tịch phường yêu cầu trích xuất camera tìm người xả rác
GĐXH - Phát hiện đống rác bên vệ đường, Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế) yêu cầu trích xuất camera. Qua đó xác định nhân viên xe khách giường nằm kéo nhiều túi rác từ gầm xe vứt ra bên đường.
Ngày 8/3, bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế) cho biết, Công an phường vừa làm việc với nhân viên xe khách giường nằm xả rác nơi công cộng.
Theo bà Thanh, sáng cùng ngày trên đường đi làm "Ngày Chủ Nhật xanh", bà phát hiện một bãi rác chất thành đống bên vệ đường Võ Nguyên Giáp nên yêu cầu đơn vị chức năng trích xuất camera để xác minh người xả rác.
Qua hình ảnh camera ghi lại, vào khuya 7/3 có một xe khách giường nằm mang biển số 75B-01.xxx của nhà xe M.Đ. dừng lại bên đường Võ Nguyên Giáp. Sau khi xe dừng, nhân viên xe khách đưa nhiều túi rác để dưới gầm xe ra rồi vứt thẳng xuống vệ đường trước khi rời đi.
Sau khi nắm thông tin, Công an phường An Cựu làm việc với người có hành vi vứt rác, lập biên bản vụ việc, đồng thời yêu cầu người này tự dọn dẹp toàn bộ số rác đã vứt.
Theo Công an phường An Cựu, hành vi xả rác nói trên có thể bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng theo Nghị định 336/2025 quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/3.
Giá xăng dầu tăng, Công an TPHCM khuyến cáo người dânThời sự - 8 giờ trước
Giá xăng dầu tăng cao dễ dẫn đến nguy cơ người dân mua tích trữ, gây nguy cơ cháy nổ.
Tin sáng 8/3: Hà Nội kiểm tra hàng loạt bến đò, tàu thuyền; Có 163 điểm nguy cơ gây ô nhiễm bụi tại Thủ đôXã hội - 10 giờ trước
GĐXH - Hà Nội sẽ kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa, tàu thuyền trong năm 2026, phương tiện thiếu áo phao, thiết bị cứu sinh sẽ bị xử lý nghiêm; Cục Viễn thám Quốc gia xác định 163 khu vực tại Hà Nội có nguy cơ phát sinh ô nhiễm bụi.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa ràoXã hội - 1 ngày trước
Từ khoảng đêm 8–10/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh gây mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời rét.
Đuối nước khi học trải nghiệm ở Thái Nguyên: Nhà trường chịu trách nhiệm ra sao?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ vụ học sinh lớp 8 Trường PTDTNT THCS Pác Nặm đuối nước khi tham gia hoạt động trải nghiệm, vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh trong các hoạt động ngoài nhà trường tiếp tục được đặt ra. Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình đã làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên phụ trách cũng như các quy định về bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự cố.
Tăng cường bảo vệ Nhà máy Thủy điện Lai Châu trước thềm bầu cử nhiệm kỳ 2026 – 2031Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Trước thềm ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức tuần tra, kiểm soát toàn diện tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu – công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, nhằm kịp thời rà soát các nguy cơ mất an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mục tiêu quan trọng.
Hà Nội: Hiện trạng đường Võ Chí Công sau khi tháo dỡ dải phân cách để thi công kênh Thụy PhươngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương, khoảng hơn 2km dải phân cách cứng phân làn ô tô - xe máy trên đường Võ Chí Công (TP Hà Nội) đã tạm thời tháo dỡ và lập rào chắn tại nhiều vị trí.
Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, những sóng lạnh yếu lại tràn xuống Bắc Bộ khiến thời tiết âm u cả ngày. Mức nhiệt phổ biển tại các phường dưới 25 độ.
Thái Nguyên: Một học sinh lớp 8 đuối nước trong giờ học trải nghiệm ngoài trờiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Một học sinh lớp 8 của Trường PTDTNT THCS Pác Nặm không may bị đuối nước trong lúc tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời tại khu vực đập tràn ở xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.
Tin vui thời tiết đến với triệu người dân miền Bắc kéo dài đến cuối tuầnThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, Hà Nội và miền Bắc còn rét đêm và sáng, trưa và chiều trời hửng nắng ấm. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì đến cuối tuần.
Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũThời sự - 4 ngày trước
SKĐS - Sáng 4/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ giao nhận quân. Hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc
Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, những sóng lạnh yếu lại tràn xuống Bắc Bộ khiến thời tiết âm u cả ngày. Mức nhiệt phổ biển tại các phường dưới 25 độ.