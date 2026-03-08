Cháy lớn giữa trưa, 5 căn nhà ở TP.HCM bị ảnh hưởng
Lửa bùng lên từ căn nhà trên đường Thái Phiên, phường Minh Phụng, TP.HCM rồi lan rộng, khiến 2 căn bị thiêu rụi hoàn toàn và 3 căn khác hư hại.
Đến hơn 14h ngày 8/3, Công an phường Minh Phụng vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại hẻm 76 đường Thái Phiên.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 11h, khói lửa bất ngờ phát ra từ căn nhà số 76/2A đường Thái Phiên (đoạn gần cầu vượt Cây Gõ). Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến cả khu dân cư hoảng loạn.
Người dân xung quanh dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành.
Cảnh sát PCCC đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Tuy nhiên, do hiện trường nằm sâu trong con hẻm nhỏ, di chuyển khó khăn nên các chiến sĩ phải nối hàng trăm mét vòi rồng để tiếp cận điểm cháy từ nhiều hướng.
Người dân địa phương cho biết, số nhà bị ảnh hưởng gồm 5 căn.Trong đó, 2 căn nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. 3 căn lân cận bị hư hại một phần và ám khói. Hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.
Trao đổi với PV, chị Lâm Thị Nghi chủ căn nhà 76/2A đường Thái Phiên cho biết, địa điểm này được chị sử dụng để làm dịch vụ phun xăm thẩm mỹ cho khách. Căn nhà mới sửa lại hồi tháng 2/2026 để làm chỗ kinh doanh. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì xảy ra cháy. Đồ đạc, dụng cụ, máy móc, giấy tờ gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.
