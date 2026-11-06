3 vị trí đại kỵ khi làm ban công
GĐXH - Theo phong thủy, khi thiết kế ban công, gia chủ nên tránh 3 vị trí dưới đây để hạn chế những yếu tố bất lợi cho không gian sống và tài vận.
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