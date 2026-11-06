3 vị trí đại kỵ khi làm ban công

Thứ sáu, 13:24 06/11/2026 | Phong thủy
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GĐXH - Theo phong thủy, khi thiết kế ban công, gia chủ nên tránh 3 vị trí dưới đây để hạn chế những yếu tố bất lợi cho không gian sống và tài vận.

3 vị trí đại kỵ khi làm ban công - Ảnh 1.

3 vị trí đại kỵ khi làm ban công - Ảnh 1.Người xưa dặn: 5 thứ để ở ban công dễ khiến tài lộc thất thoát

GĐXH - Theo phong thủy, ban công là nơi đón ánh sáng và luồng khí vào nhà. Vì vậy, gia chủ nên tránh đặt những đồ vật dưới đây để giữ vận khí cho gia đình.

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