Những thay đổi liên quan đến tình dục ở tuổi già

Báo Sức khỏe và Đời sống từng chia sẻ, quá trình lão hóa mang lại những thay đổi về thể chất ở cả đàn ông và phụ nữ. Những thay đổi đó ít nhiều đã ảnh hưởng đến đời sống tình dục của cả hai. Khi đã có tuổi, phụ nữ có thể thấy những thay đổi ở âm đạo.

Âm đạo ở phụ nữ lớn tuổi thường ngắn và hẹp, thành âm đạo cũng mỏng hơn và có một chút kém đàn hồi hơn. Hầu hết phụ nữ có tuổi sẽ giảm tiết chất nhờn âm đạo. Những thay đổi đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chức năng tình dục và sự khoái cảm. Ở đàn ông lớn tuổi, chứng bất lực (còn được gọi là rối loạn cương - ED) đang trở nên phổ biến.

Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ham muốn của phụ nữ trên 60 tuổi

Tuổi tác

Theo cổng thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Medlatec, tuổi tác được xem là tác nhân chính gây ra hàng loạt các vấn đề gây ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý ở nữ giới. Bất kể ai cũng không thể thắng nổi sự lão hóa cơ thể theo thời gian.

Tình dục là một nhu cầu không thể thiếu đối với con người, kể cả khi đã bước sang tuổi xế chiều.

Trên 60 tuổi, cơ quan sinh dục của nữ giới sẽ có những thay đổi, âm đạo hẹp, thành mỏng và cứng, dịch bôi trơn ít. Không chỉ với phụ nữ mà nam giới cũng có thể gặp tình trạng rối loạn cương dương.

Ngoài ra, sự lão hóa khiến cơ thể của nữ giới không còn tươi trẻ như trước nên nhiều người phát sinh tâm lý tự ti khiến chuyện yêu không còn mặn nồng. Lâu dần sẽ làm giảm hứng thú với việc quan hệ tình dục.

Giảm nội tiết tố nữ

Phụ nữ trên 60 tuổi đã bước sang giai đoạn mãn kinh. Sự suy giảm nội tiết tố estrogen dẫn đến âm đạo mỏng, mất độ đàn hồi, vùng kín khô khan, đau rát mỗi khi quan hệ,… dẫn đến giảm ham muốn.

Ảnh hưởng từ các bệnh lý mạn tính

Người lớn tuổi thường mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch, viêm khớp, béo phì, ung thư (đặc biệt là ung thư vú và tuyến tiền liệt), són tiểu hoặc rối loạn thần kinh. Những vấn đề sức khỏe này không chỉ làm giảm thể lực, mà còn ảnh hưởng đến khả năng đạt khoái cảm và sự tự tin khi quan hệ.

Áp lực tâm lý từ quan niệm "người già không nên quan hệ" cũng vô tình tạo rào cản không cần thiết cho đời sống vợ chồng lớn tuổi.

Sức khỏe tâm lý có vai trò gì trong đời sống tình dục?

Cũng theo Bệnh vện đa khoa Quốc tế Thu cúc, sức khỏe tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến ham muốn tình dục và khả năng tận hưởng đời sống tình dục.

Theo Johns Hopkins Medicine, trầm cảm, lo âu kéo dài, cảm giác cô đơn hoặc hình ảnh bản thân tiêu cực ở người cao tuổi đều có thể làm giảm đáng kể ham muốn tình dục. Đây không phải do lão hóa sinh lý mà là vấn đề sức khỏe tâm thần có thể được hỗ trợ điều trị.

Ngoài ra, áp lực tâm lý từ quan niệm "người già không nên quan hệ" cũng vô tình tạo rào cản không cần thiết cho đời sống vợ chồng lớn tuổi.

Làm cách nào để duy trì sức khỏe trong "chuyện ấy" ở người cao tuổi và đảm an toàn GĐXH - Mặc dù tần suất quan hệ 'chuyện ấy' thường giảm theo tuổi tác, nhưng trên thực tế tình dục ở người cao tuổi vẫn diễn ra với khoảng 40% đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi từ 65 - 80.