Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện E đã gắp thành công dị vật thực quản cho một người bệnh 60 tuổi ở Hà Nội sau khi người này vô tình nuốt nguyên viên thuốc còn nguyên vỏ. Nhờ sử dụng dụng cụ chuyên biệt để bảo vệ các cạnh sắc của dị vật trong quá trình lấy ra, người bệnh hạn chế được nguy cơ trầy xước hoặc tổn thương niêm mạc thực quản.

Cắt lẻ vỉ thuốc, vô tình nuốt cả vỏ

Theo TS.BS Vũ Hồng Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện E, Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, người bệnh lớn tuổi nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức dữ dội vùng cổ ngực, nghẹn rát kéo dài và không thể ăn uống.

Khai thác tiền sử cho thấy người bệnh từng đặt stent mạch vành và phải sử dụng thuốc tim mạch, thuốc chống đông máu hằng ngày.

Do có thói quen cắt lẻ vỉ thuốc thành từng viên để tiện sử dụng theo từng liều trong ngày, phần vỏ nhựa sắc nhọn của vỉ thuốc có thể bị tách rời và lẫn với những viên thuốc khác. Khi uống thuốc, người bệnh không nhận ra và đã nuốt cả viên thuốc còn nguyên vỏ.

Ngay sau đó, gia đình đưa người bệnh đến Bệnh viện E cấp cứu.

Đây là tình huống có nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng bởi phần vỏ vỉ thuốc có các cạnh sắc, cứng, dễ mắc lại tại thực quản hoặc làm xước niêm mạc khi di chuyển.

Hình ảnh viên thuốc còn nguyên vỏ trong thực quản của bệnh nhân. Ảnh BVCC

Dùng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn

TS.BS Vũ Hồng Anh, người trực tiếp thực hiện thủ thuật, đã sử dụng dụng cụ chuyên biệt gồm mũi chụp/túi bảo vệ để gắp dị vật.

Trong quá trình lấy ra, dụng cụ này giúp che chắn các cạnh sắc của phần vỏ vỉ thuốc, hạn chế tối đa nguy cơ dị vật tiếp tục cọ xát, làm trầy xước hoặc gây thủng niêm mạc thực quản.

Dị vật được lấy ra thành công, giúp người bệnh tránh được những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra nếu dị vật sắc nhọn tiếp tục mắc lại hoặc di chuyển xuống đường tiêu hóa.

Theo TS.BS Vũ Hồng Anh, Bệnh viện E thường xuyên tiếp nhận các trường hợp nuốt phải dị vật nguy hiểm như vỉ thuốc còn nguyên vỏ, xương động vật, tăm xỉa răng... Đây đều là những dị vật có cạnh sắc, có khả năng gây tổn thương đường tiêu hóa.

TS.BS Vũ Hồng Anh cùng ê kíp tiến hành gắp dị vật sắc nhọn cho người bệnh. Ảnh BVCC

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật có thể găm sâu, gây loét hoặc thủng thực quản. Trong trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể gặp biến chứng áp xe trung thất, tổn thương các mạch máu lớn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Nếu dị vật đi xuống đường tiêu hóa, các vật sắc nhọn cũng có thể gây thủng dạ dày hoặc ruột.

Không nên cắt lẻ vỉ thuốc thành từng viên

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện E khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng thuốc đóng dạng vỉ.

Người cao tuổi, người mắt kém hoặc những người phải uống nhiều loại thuốc cùng lúc càng cần tập trung khi lấy thuốc. Tốt nhất, nên bóc từng viên thuốc ra khỏi vỉ và kiểm tra kỹ trước khi uống, tránh để phần vỏ nhựa sắc nhọn lẫn với thuốc.

Đặc biệt, người dân nên hạn chế thói quen cắt lẻ vỉ thuốc thành từng viên. Khi được cắt sát từng viên, phần nhựa hoặc mép nhôm của vỉ có thể tạo thành những góc sắc, cứng và khó nhận biết, nhất là với người thị lực kém.

Một thao tác tưởng như giúp việc uống thuốc thuận tiện hơn lại có thể vô tình tạo ra nguy cơ dị vật đường tiêu hóa.

Nuốt phải dị vật sắc nhọn, tuyệt đối không cố đẩy xuống

Các bác sĩ lưu ý, nếu nghi ngờ hoặc biết mình vừa nuốt phải dị vật sắc nhọn như vỏ vỉ thuốc, xương, tăm... không nên cố nuốt thêm cơm, thức ăn hoặc uống một lượng lớn nước với mục đích đẩy dị vật xuống.

Cũng không nên dùng tay móc họng để lấy dị vật.

Những cách xử trí này có thể khiến dị vật bị đẩy sâu hơn hoặc làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc, thậm chí gây thủng đường tiêu hóa.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa nội soi để được thăm khám và xử trí phù hợp càng sớm càng tốt.

Trường hợp người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội là lời nhắc nhở rằng chỉ một sơ suất nhỏ khi uống thuốc cũng có thể dẫn đến tai nạn nguy hiểm. Đặc biệt với người cao tuổi hoặc người phải sử dụng nhiều loại thuốc mỗi ngày, việc bóc thuốc cẩn thận và kiểm tra trước khi uống là thao tác đơn giản nhưng rất cần thiết.