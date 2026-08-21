Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Ngày 21/8, đoàn công tác của Bệnh viện E bắt đầu chương trình khám sàng lọc sức khỏe cho học sinh tại Trường Tiểu học và THCS Pascal, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Đây là hoạt động phối hợp giữa Bệnh viện E và Trạm Y tế phường Nghĩa Đô, nhằm thực hiện kế hoạch kiểm tra, chăm sóc sức khỏe học sinh của UBND TP Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội. Mục tiêu là chủ động phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá tình trạng thể lực và xây dựng hồ sơ theo dõi sức khỏe liên tục cho học sinh.

Học sinh được khám nhiều chuyên khoa

Theo kế hoạch, tại Trường Tiểu học và THCS Pascal, đoàn y tế Bệnh viện E thực hiện khám cho học sinh các khối của nhà trường. Trong ngày đầu tiên, học sinh khối 6 tham gia khám; các khối còn lại được bố trí theo lịch của nhà trường.

Bệnh viện E cử các bác sĩ, điều dưỡng thuộc nhiều chuyên khoa tham gia chương trình như Nội Nhi tổng hợp, Tim trẻ em, Mắt, Răng Hàm mặt, Tai Mũi họng, Nội Tiêu hóa, Nội Tổng hợp, Sức khỏe tâm thần, Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Khám bệnh cùng một số phòng chức năng.

Tại các bàn khám, học sinh được kiểm tra thể lực và sàng lọc sức khỏe bằng các thiết bị phù hợp như máy kiểm tra thị lực, cân đo, thiết bị đo thính lực và một số dụng cụ hỗ trợ đánh giá tim mạch.

Nội dung khám gồm khai thác tiền sử bản thân, tiền sử gia đình; đánh giá thể lực; khám nhi khoa với các nội dung liên quan đến tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận - tiết niệu, thần kinh, tâm thần, cơ xương khớp và các vấn đề lâm sàng khác.

Học sinh cũng được khám mắt, tai mũi họng và răng hàm mặt. Với những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bệnh lý, bác sĩ sẽ tư vấn, chỉ định thăm khám thêm khi cần thiết và hướng dẫn gia đình đưa trẻ đến cơ sở y tế phù hợp để được chẩn đoán, điều trị.

Tại bàn khám Tai Mũi họng, BS Nguyễn Hy Quang, Khoa Tai Mũi họng, Bệnh viện E, cho biết qua sàng lọc bước đầu, một số học sinh có biểu hiện viêm tai giữa, viêm amidan hoặc viêm mũi dị ứng và cần tiếp tục theo dõi.

Ở chuyên khoa Răng Hàm mặt, BS Phạm Ngọc Quang cho biết đa số học sinh được chăm sóc răng miệng khá tốt. Một số em đang niềng răng và chỉ ghi nhận một số trường hợp sâu răng.

Tại chuyên khoa Mắt, TS.BS Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện E, cho biết một số học sinh có tật khúc xạ, trong đó cận thị là tình trạng cần được phát hiện sớm để trẻ được khám, đo kính phù hợp và điều chỉnh kịp thời.

Kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử

Sau khi hoàn tất khám, kết quả sức khỏe của học sinh sẽ được thông báo tới nhà trường, phụ huynh và Trạm Y tế phường Nghĩa Đô.

Những trường hợp phát hiện bệnh, bất thường hoặc có yếu tố nguy cơ sẽ được lập danh sách để tiếp tục theo dõi, quản lý. Các thông tin còn lại được hoàn thiện hồ sơ, cập nhật dữ liệu và liên thông với hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố.

Theo kế hoạch, thông tin khám sức khỏe cũng được phối hợp tích hợp vào Học bạ điện tử theo quy định, qua đó giúp việc theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh được liên tục hơn.

Hoạt động khám sàng lọc tại Trường Tiểu học và THCS Pascal nằm trong chương trình y tế học đường được triển khai trên địa bàn phường Nghĩa Đô. Việc khám nhiều chuyên khoa ngay tại trường giúp phát hiện sớm một số vấn đề sức khỏe mà học sinh hoặc gia đình có thể chưa nhận biết.

Khám cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường

Theo kế hoạch, sau Trường Tiểu học và THCS Pascal, đoàn công tác Bệnh viện E tiếp tục khám sàng lọc tại một số trường học khác trên địa bàn phường Nghĩa Đô.

Chương trình được triển khai từ ngày 21/8/2026 cho đến khi hoàn thành danh sách học sinh được phân công, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Trong đợt này, Bệnh viện E dự kiến khám sàng lọc cho khoảng 6.000 học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi tại 5 trường, gồm các cấp tiểu học, THCS và THPT.

Theo bà Nguyễn Hải Yến, Giám đốc Trạm Y tế phường Nghĩa Đô, Bệnh viện E cùng một số cơ sở y tế khác đang phối hợp triển khai chương trình khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho 33.280 học sinh ở các cấp học trên địa bàn phường.

Thông qua hoạt động này, Trạm Y tế phường Nghĩa Đô và các đơn vị phối hợp hướng tới tăng cường công tác y tế học đường, nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe của học sinh, phụ huynh và nhà trường.

Việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện bệnh lý mà còn tạo cơ sở để theo dõi sự phát triển thể chất, tinh thần của trẻ qua từng giai đoạn, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn và lành mạnh.