Cứu bệnh nhân người Lào bị đau đầu, sưng nửa mặt suốt một tháng

| Y tế
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đau vùng đỉnh đầu lan xuống nửa mặt trái, ăn uống khó khăn kéo dài một tháng, người đàn ông 51 tuổi người Lào đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám và được phát hiện ổ áp xe đã lan qua nhiều khoang sâu vùng đầu mặt cổ.

Ngày 12/8, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công ổ áp xe phức tạp vùng đầu mặt cổ cho một bệnh nhân người Lào. 

Cụ thể, bệnh nhân nam (sinh năm 1975), nhập viện trong tình trạng đau vùng đỉnh đầu lan xuống nửa mặt trái, kèm tê lưỡi bên trái, ăn uống kém và sưng vùng mặt trái kéo dài khoảng một tháng. 

Trước đó, người bệnh đã được thăm khám và điều trị tại Lào. Sau điều trị, các triệu chứng có cải thiện nhưng không hết hoàn toàn. Tình trạng đau và sưng vùng mặt kéo dài khiến người bệnh tiếp tục tìm kiếm cơ hội điều trị chuyên sâu nên quyết định đến khám tại Bệnh viện TWQĐ 108.

Cứu bệnh nhân người Lào bị đau đầu, sưng nửa mặt suốt một tháng - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC. 

Tại đây, qua thăm khám và đánh giá toàn diện, người bệnh được hội chẩn liên chuyên khoa. Các bác sĩ xác định đây là một trường hợp áp xe vùng đầu mặt cổ phức tạp, với ổ áp xe liên quan đến nhiều khoang sâu, gồm khoang cạnh họng, khoang cơ nhai, tuyến dưới hàm và tuyến mang tai bên trái, vùng má hàm trái có khối kích thước khoảng 6 × 3 cm. 

Trong đó tổn thương có sự lan rộng lên vùng hố chân bướm - hàm. Đây là vị trí giải phẫu sâu, phức tạp và có liên quan mật thiết với nhiều cấu trúc quan trọng của vùng đầu mặt cổ. 

Sau hội chẩn, ê-kíp điều trị thống nhất chỉ định phẫu thuật rạch và dẫn lưu ổ áp xe bằng phương pháp nội soi kết hợp mổ mở. Việc lựa chọn phương pháp phối hợp nhằm tạo điều kiện tiếp cận và kiểm soát các ổ mủ nằm ở những vị trí sâu, đồng thời bảo đảm dẫn lưu hiệu quả các khoang bị tổn thương. 

Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong điều trị áp xe vùng đầu mặt cổ, đặc biệt khi tình trạng nhiễm trùng đã lan rộng qua nhiều khoang giải phẫu.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Sau mổ, tình trạng của người bệnh có chuyển biến tích cực. Đau đầu giảm rõ rệt, đau vùng mặt trái giảm nhiều; người bệnh tỉnh táo, ăn uống được bằng đường miệng và trở lại sinh hoạt thuận lợi hơn. 

ThS.BS Lê Minh Hùng, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết: Điều đáng lưu ý ở trường hợp này là người bệnh đã có triệu chứng kéo dài khoảng một tháng và từng điều trị trước đó, tuy nhiên tình trạng nhiễm trùng chưa được giải quyết hoàn toàn. 

Khi đến bệnh viện, qua thăm khám và hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ nhận thấy ổ áp xe đã lan tới nhiều khoang sâu vùng đầu mặt cổ. Đây là những vị trí có giải phẫu phức tạp, việc phẫu thuật cần được tính toán rất kỹ để vừa dẫn lưu hiệu quả, vừa bảo đảm an toàn cho người bệnh. 

Theo các bác sĩ, áp xe vùng đầu mặt cổ là tình trạng nhiễm trùng có thể tiến triển nhanh và lan theo các khoang giải phẫu. Những ổ áp xe nằm sâu đôi khi không biểu hiện bằng một khối sưng rõ ràng bên ngoài, trong khi vẫn có thể gây đau, hạn chế ăn uống, rối loạn cảm giác hoặc các triệu chứng khác. 

Đặc biệt, khi ổ nhiễm trùng lan rộng tới nhiều khoang sâu, việc chẩn đoán và điều trị có thể trở nên phức tạp hơn do liên quan tới các cấu trúc quan trọng như đường thở, mạch máu, thần kinh và các cơ quan vùng đầu mặt cổ.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh không nên chủ quan trước tình trạng đau, sưng vùng đầu mặt cổ kéo dài hoặc điều trị nhiều lần nhưng không khỏi hoàn toàn. Việc thăm khám sớm và đúng chuyên khoa có thể giúp phát hiện những tổn thương nằm sâu, từ đó có hướng điều trị kịp thời, an toàn và hiệu quả. 

Cứu bệnh nhân người Lào bị đau đầu, sưng nửa mặt suốt một tháng - Ảnh 2.Đau đầu nhiều năm, người đàn ông 53 tuổi đi khám phát hiện u tuyến yên

GĐXH - Đau đầu âm ỉ suốt nhiều năm, đến khi thị lực giảm nhanh, tầm nhìn bị thu hẹp, ông T. đi khám phát hiện khối u tuyến yên chèn ép giao thoa thị giác, đe dọa chức năng thị lực.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.