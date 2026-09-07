5 cách bảo quản tỏi lâu hỏng, có thể để được vài tháng

Thực tế, tỏi nguyên củ có thể bảo quản được khá lâu nếu được giữ trong điều kiện phù hợp. Ngược lại, môi trường quá ẩm, bí khí hoặc nhiệt độ không thích hợp có thể thúc đẩy quá trình nảy mầm và làm tỏi nhanh xuống cấp.

Không nhất thiết phải sử dụng những mẹo cầu kỳ. Với tỏi nguyên củ, điều quan trọng nhất vẫn là giữ khô, thoáng khí, tránh ánh sáng trực tiếp và kiểm tra thường xuyên.

Tỏi nguyên củ nên được bảo quản ở nơi khô, mát và thoáng

Theo VOV, nếu mua tỏi nguyên củ và chưa có nhu cầu sử dụng ngay, tốt nhất không nên bóc vỏ từng tép. Lớp vỏ khô bên ngoài giúp bảo vệ các tép tỏi khỏi tác động của môi trường.

Tỏi nên được đặt trong túi lưới, rổ hoặc dụng cụ chứa có khả năng thông thoáng. Vị trí bảo quản cần khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh những nơi thường xuyên có hơi nước như cạnh bồn rửa hoặc khu vực gần bếp.

Một chiếc túi nhựa kín có thể không phải lựa chọn tốt để bảo quản tỏi nguyên củ trong thời gian dài, đặc biệt nếu bên trong có hơi ẩm. Khi độ ẩm bị giữ lại, nguy cơ tỏi mềm, mốc và hư hỏng sẽ tăng lên.

Vì thế, thay vì tìm cách “đóng kín” tỏi, với tỏi nguyên củ, nguyên tắc đơn giản hơn là để tỏi được thông thoáng nhưng tránh ẩm.

Đừng gom tất cả tỏi vào một túi mà không kiểm tra

Một trong những việc nên làm ngay sau khi mua tỏi là kiểm tra từng củ và loại bỏ những củ đã mềm, dập hoặc có dấu hiệu mốc.

Tỏi hỏng nếu được để chung với những củ còn tốt có thể làm tăng nguy cơ lây lan nấm mốc và khiến việc kiểm soát cả túi tỏi trở nên khó khăn hơn.

Do đó, thỉnh thoảng nên kiểm tra lại lượng tỏi đang bảo quản. Những củ có dấu hiệu bất thường nên được tách ra càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, nếu tỏi đã xuất hiện nấm mốc rõ rệt, không nên chỉ cắt bỏ phần nhìn thấy rồi tiếp tục sử dụng phần còn lại. Với thực phẩm bị mốc, việc loại bỏ toàn bộ phần hư hỏng sẽ an toàn hơn. VTC News đưa tin.

Có nên cho tỏi vào tủ lạnh?

Với tỏi nguyên củ chưa bóc vỏ, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát thường là lựa chọn phù hợp hơn so với việc cho trực tiếp vào ngăn mát trong điều kiện gia đình.

Tỏi đã bóc vỏ hoặc đã cắt, băm, khi lớp vỏ bảo vệ tự nhiên bị loại bỏ, tỏi cần được xử lý như một thực phẩm đã sơ chế và bảo quản trong điều kiện lạnh phù hợp.

Nếu thường xuyên sử dụng tỏi trong nấu ăn, có thể bóc một lượng vừa phải để dùng trong vài ngày thay vì bóc toàn bộ số tỏi mới mua.

Cách này vừa giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn, vừa hạn chế tình trạng tỏi đã bóc nhưng để quá lâu trong môi trường không phù hợp.

Đông lạnh tỏi: Cách tiện lợi nếu muốn bảo quản phần tỏi đã sơ chế

Đối với những người thường xuyên nấu ăn và muốn chuẩn bị sẵn tỏi, đông lạnh là một lựa chọn tiện lợi.

Tỏi có thể được bóc vỏ, băm hoặc nghiền rồi chia thành từng phần nhỏ trước khi cho vào hộp hoặc túi chuyên dụng để đông lạnh. Khi cần nấu, chỉ cần lấy lượng vừa đủ.

Phương pháp này có ưu điểm là giúp kéo dài thời gian sử dụng và tiết kiệm công đoạn bóc tỏi mỗi ngày. Tuy nhiên, tỏi sau khi đông lạnh có thể thay đổi kết cấu, không còn độ giòn và săn chắc như tỏi tươi.

Vì vậy, tỏi đông lạnh phù hợp hơn để dùng trong các món xào, kho, hầm, sốt hoặc những món cần nấu chín, thay vì các món cần tỏi có kết cấu tươi giòn.

Một sai lầm khiến tỏi nhanh hỏng: Để gần nguồn nhiệt và hơi ẩm

Nhiều gia đình có thói quen đặt rổ tỏi ngay trên hoặc cạnh bếp vì tiện tay khi nấu ăn. Đây lại có thể là vị trí không lý tưởng.

Nhiệt từ bếp, hơi nước khi nấu ăn và độ ẩm trong khu vực nhà bếp có thể khiến môi trường bảo quản tỏi không còn khô thoáng như mong muốn.

Tỏi cũng nên tránh ánh sáng trực tiếp trong thời gian dài. Khi điều kiện môi trường thuận lợi cho quá trình sinh trưởng, tỏi có thể bắt đầu nảy mầm.

Vì vậy, một góc tủ hoặc kệ khô ráo, thoáng khí, tránh ánh nắng và cách xa nguồn nhiệt thường phù hợp hơn.

Hành trình ăn chay giữ gìn sức khỏe, sắc đẹp của Thủy Tiên GĐXH - Ca sĩ Thủy Tiên chịu khó biến tấu từ bún riêu đến miến trộn, bánh canh, giúp thực đơn chay trường đa dạng, bớt nhàm chán.