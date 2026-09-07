Gợi ý 7 mâm cơm gia đình giúp mẹ con gắn kết từ căn bếp
GĐXH - Những chia sẻ của chị Hoàng Huyền về cách gắn kết gia đình qua nấu ăn trong một hội nhóm các chị em yêu bếp nhận được nhiều sự đồng tình.
"Điều mình vui hơn cả là dạo gần đây con đã bắt đầu thích vào bếp cùng mẹ. Mỗi lần nấu ăn, mình đều gọi con ra phụ một tay. Từ nhặt rau, rửa thực phẩm, cắt những nguyên liệu đơn giản đến nêm nếm, mình đều vừa làm vừa hướng dẫn con. Có lúc con còn vụng về, có món làm chưa đẹp, nhưng mình không sốt ruột.
Mình chỉ mong sau này khi con đi học xa hay tự lập, nếu nhớ hương vị cơm nhà thì vẫn biết cách tự nấu cho mình một bữa cơm nóng hổi, đủ dinh dưỡng. Biết chăm sóc bản thân cũng là một kỹ năng quan trọng mà bố mẹ nào cũng mong con có được.
Có lẽ, điều quý giá nhất mà căn bếp mang lại không chỉ là những món ăn ngon, mà còn là những bài học về sự sẻ chia, trách nhiệm và tình yêu dành cho gia đình.
Hy vọng sau này, dù đi đâu, làm gì, con vẫn luôn nhớ rằng mình từng lớn lên bên những bữa cơm mẹ nấu và những buổi chiều hai mẹ con cùng đứng trong căn bếp nhỏ, vừa nấu ăn vừa kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện trên đời". Những chia sẻ của chị Hoàng Huyền trong một hội nhóm các chị em yêu bếp nhận được nhiều sự đồng tình.
Gợi ý 7 mâm cơm gia đình giúp mẹ con gắn kết từ căn bếp
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
Mâm cơm gia đình 6:
Mâm cơm gia đình 7:
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