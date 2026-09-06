Trứng để tủ lạnh được bao lâu? 5 cách bảo quản đúng giúp trứng giữ chất lượng lâu hơn

Thực tế, trứng tươi nguyên vỏ có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 3-5 tuần, nhưng thời gian này còn phụ thuộc vào cách trứng được xử lý, nhiệt độ bảo quản, độ tươi ban đầu và hướng dẫn ghi trên bao bì. Trứng đã nấu chín có thời gian bảo quản ngắn hơn, thường khoảng một tuần trong tủ lạnh. VOV cho hay.

Điều quan trọng là không nên chỉ dựa vào mốc thời gian để đánh giá một quả trứng có còn an toàn hay không. Cách bảo quản ngay từ khi mua về cũng đóng vai trò rất lớn.

Trứng tươi để tủ lạnh được bao lâu?

VTC News dẫn nguồn tin từ hướng dẫn an toàn thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), trứng tươi nên được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4°C hoặc thấp hơn. Trứng nguyên vỏ có thể giữ được chất lượng tốt trong khoảng 3-5 tuần nếu được bảo quản đúng cách.

Trong khi đó, trứng đã luộc chín có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng một tuần. Nếu đã tách riêng lòng đỏ hoặc lòng trắng sống, thời gian sử dụng sẽ ngắn hơn đáng kể, thường chỉ vài ngày.

Vì vậy, việc “trứng để tủ lạnh được bao lâu” không thể áp dụng một mốc duy nhất cho tất cả các dạng trứng.

Đặc biệt, người tiêu dùng nên tuân thủ hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng được nhà sản xuất ghi trên bao bì. Không nên mặc định rằng trứng đã quá hạn in trên bao bì thì chắc chắn vẫn ăn được chỉ vì trước đó được bảo quản trong tủ lạnh.

Vì sao nhiệt độ lạnh lại quan trọng với trứng?

Trứng là thực phẩm dễ hỏng và có thể liên quan đến nguy cơ nhiễm vi khuẩn, trong đó có Salmonella. Nhiệt độ thấp giúp làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn và duy trì chất lượng trứng trong thời gian dài hơn.

Đây cũng là lý do trứng sau khi mua về nên được đưa vào tủ lạnh càng sớm càng tốt nếu sản phẩm được yêu cầu bảo quản lạnh.

Một sai lầm khá phổ biến là lấy trứng ra khỏi tủ lạnh rồi để trên bàn bếp trong thời gian dài. Trong điều kiện thời tiết nóng, đặc biệt vào mùa hè, nhiệt độ môi trường có thể khiến thực phẩm dễ hỏng nhanh hơn.

Theo nguyên tắc an toàn thực phẩm của FDA, những thực phẩm cần bảo quản lạnh không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ; nếu nhiệt độ môi trường trên khoảng 32°C, thời gian này giảm xuống còn khoảng 1 giờ.

Nên để trứng ở đâu trong tủ lạnh?

Nhiều chiếc tủ lạnh hiện nay có khay đựng trứng ngay trên cánh cửa. Tuy nhiên, đây không nhất thiết là vị trí tối ưu để bảo quản.

Cánh cửa tủ lạnh thường xuyên được đóng mở, khiến nhiệt độ tại khu vực này biến động nhiều hơn so với phần bên trong tủ. Vì vậy, trứng nên được giữ trong hộp đựng ban đầu và đặt ở khu vực bên trong tủ lạnh, nơi nhiệt độ ổn định hơn.

Hộp ban đầu cũng giúp hạn chế việc trứng bị va đập, nứt vỏ và giảm tiếp xúc với mùi của những thực phẩm khác.

Trứng có vỏ xốp nên có thể hấp thụ một số mùi mạnh trong môi trường xung quanh. Giữ trứng trong hộp kín tương đối vì thế vừa giúp bảo vệ vỏ trứng, vừa hạn chế tình trạng trứng bị ám mùi.

Làm thế nào biết trứng có còn tươi?

Khi mua trứng đóng hộp, thông tin trên bao bì là căn cứ quan trọng để theo dõi thời gian sử dụng và điều kiện bảo quản.

Với trứng không có bao bì, người tiêu dùng có thể quan sát tình trạng bên ngoài. Những quả có vỏ nứt, rò rỉ, dính chất bẩn bất thường hoặc có dấu hiệu hư hỏng rõ rệt nên được loại bỏ.

Mùi cũng có thể giúp nhận biết một quả trứng đã hỏng. Khi đập trứng ra và xuất hiện mùi lưu huỳnh hoặc mùi thối đặc trưng, không nên cố tận dụng.

Tuy nhiên, các mẹo dân gian như lắc trứng, soi trứng hay quan sát độ nhám của vỏ không thể thay thế các nguyên tắc an toàn thực phẩm. Một quả trứng nhìn bình thường vẫn có thể chứa vi khuẩn mà mắt thường không thể phát hiện.

Điều đặc biệt về món ăn mà Kỳ Duyên đưa Thiên Ân đi thưởng thức khi vi vu Hà Nội GĐXH - Trong dịp ra Hà Nội thăm gia đình gần đây, Hoa hậu sinh năm 1996 đưa Hoa hậu Thiên Ân trải nghiệm "tinh hoa ẩm thực" của thủ đô.