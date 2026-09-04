Đi chợ có thể nhanh chóng chọn được mớ rau, miếng thịt, con cá tươi ngon. Nhưng để lên được một thực đơn vừa hợp khẩu vị cả gia đình, vừa đủ dinh dưỡng, lại không bị lặp món liên tục thì đôi khi còn khó hơn cả việc nấu ăn.

Đặc biệt với những gia đình có nhiều thành viên, mỗi người một sở thích, một khẩu vị khác nhau, chuyện chuẩn bị bữa cơm sao cho ai cũng thấy ngon miệng trở thành một công việc cần nhiều sự khéo léo.

Chính vì vậy, nhiều bà nội trợ đã hình thành thói quen lưu lại hình ảnh những mâm cơm mình từng nấu. Không chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc đời thường, những bức ảnh ấy còn trở thành "kho ý tưởng" hữu ích cho những ngày bí món.

Những mâm cơm dưới đây của chị Vũ Thu Hương là một gợi ý không tồi cho mẹ đảm trong những ngày khó nghĩ thực đơn.

5 mâm cơm gia đình nấu vội, giúp các mẹ khỏi vắt óc nghĩ hôm nay ăn gì

Mâm cơm gia đình số 1:

Mâm cơm gia đình số 2:

Mâm cơm gia đình số 3:

Mâm cơm gia đình số 4:

Mâm cơm gia đình số 5:

6 mâm cơm gia đình nấu vội, khiến chồng con tấm tắc mãi GĐXH - Thật ra, điều mình quan tâm nhất không phải là mâm cơm có thật cầu kỳ hay nhiều sơn hào hải vị. Điều mình mong nhất là hai con đang tuổi lớn được ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh, còn chồng sau một ngày làm việc vất vả có thể ngồi xuống thưởng thức bữa cơm nóng hổi của gia đình.