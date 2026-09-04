5 mâm cơm gia đình nấu vội, giúp các mẹ khỏi vắt óc nghĩ hôm nay ăn gì

Thứ sáu, 16:28 04/09/2026 | Ăn
Phương Nghi
Phương Nghi
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Có một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến không ít người nội trợ phải suy nghĩ mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"

Đi chợ có thể nhanh chóng chọn được mớ rau, miếng thịt, con cá tươi ngon. Nhưng để lên được một thực đơn vừa hợp khẩu vị cả gia đình, vừa đủ dinh dưỡng, lại không bị lặp món liên tục thì đôi khi còn khó hơn cả việc nấu ăn.

Đặc biệt với những gia đình có nhiều thành viên, mỗi người một sở thích, một khẩu vị khác nhau, chuyện chuẩn bị bữa cơm sao cho ai cũng thấy ngon miệng trở thành một công việc cần nhiều sự khéo léo.

Chính vì vậy, nhiều bà nội trợ đã hình thành thói quen lưu lại hình ảnh những mâm cơm mình từng nấu. Không chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc đời thường, những bức ảnh ấy còn trở thành "kho ý tưởng" hữu ích cho những ngày bí món.

Những mâm cơm dưới đây của chị Vũ Thu Hương là một gợi ý không tồi cho mẹ đảm trong những ngày khó nghĩ thực đơn.

5 mâm cơm gia đình nấu vội, giúp các mẹ khỏi vắt óc nghĩ hôm nay ăn gì

Mâm cơm gia đình số 1:

"Không sơn hào hải vị, 30 mâm cơm gia đình vẫn khiến nhiều người muốn về ăn cơm mẹ nấu" (2) - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình số 2:

"Không sơn hào hải vị, 30 mâm cơm gia đình vẫn khiến nhiều người muốn về ăn cơm mẹ nấu" (2) - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình số 3:

"Không sơn hào hải vị, 30 mâm cơm gia đình vẫn khiến nhiều người muốn về ăn cơm mẹ nấu" (2) - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình số 4:

"Không sơn hào hải vị, 30 mâm cơm gia đình vẫn khiến nhiều người muốn về ăn cơm mẹ nấu" (2) - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình số 5:

"Không sơn hào hải vị, 30 mâm cơm gia đình vẫn khiến nhiều người muốn về ăn cơm mẹ nấu" (2) - Ảnh 5.
5 mâm cơm gia đình nấu vội, giúp các mẹ khỏi vắt óc nghĩ hôm nay ăn gì - Ảnh 6.6 mâm cơm gia đình nấu vội, khiến chồng con tấm tắc mãi

GĐXH - Thật ra, điều mình quan tâm nhất không phải là mâm cơm có thật cầu kỳ hay nhiều sơn hào hải vị. Điều mình mong nhất là hai con đang tuổi lớn được ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh, còn chồng sau một ngày làm việc vất vả có thể ngồi xuống thưởng thức bữa cơm nóng hổi của gia đình.

5 mâm cơm gia đình nấu vội, giúp các mẹ khỏi vắt óc nghĩ hôm nay ăn gì - Ảnh 7.Phương Oanh chăm vào bếp dịp nghỉ lễ, nấu món ăn đơn giản, dễ làm mà ngon miệng

GĐXH - Không cầu kỳ sơn hào hải vị, Phương Oanh chỉ cần làm món ăn đơn giản này, vẫn khiến dân mạng rào rào khen ngợi.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Lẩu khổ qua rừng và làn sóng 'ăn lành' giữa phố thị

Lẩu khổ qua rừng và làn sóng 'ăn lành' giữa phố thị

Ăn -

Những món ăn ngoại nhập liên tục xuất hiện và tạo nên nhiều trào lưu mới tại TP.HCM. Giữa nhịp chuyển động ấy, một hương vị rất đỗi quen thuộc đang trở lại theo cách khác: lẩu khổ qua rừng, món ăn dân dã với vị đắng đặc trưng nhưng hậu vị thanh ngọt, đang dần được thực khách thành thị chú ý.

6 mâm cơm gia đình nấu vội, khiến chồng con tấm tắc mãi

6 mâm cơm gia đình nấu vội, khiến chồng con tấm tắc mãi

Ăn -

GĐXH - Thật ra, điều mình quan tâm nhất không phải là mâm cơm có thật cầu kỳ hay nhiều sơn hào hải vị. Điều mình mong nhất là hai con đang tuổi lớn được ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh, còn chồng sau một ngày làm việc vất vả có thể ngồi xuống thưởng thức bữa cơm nóng hổi của gia đình.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố từ bữa ăn bán trú, phụ huynh không nên bỏ qua trước ngày con tựu trường

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố từ bữa ăn bán trú, phụ huynh không nên bỏ qua trước ngày con tựu trường

Ăn -

GĐXH - Khi chuyển từ những bữa ăn được gia đình kiểm soát sang ăn bán trú, trẻ có thể tiếp xúc với nhiều loại thực phẩm và nguy cơ dị ứng cũng trở nên khó lường hơn. Đáng lưu ý, phản ứng dị ứng ở trẻ có thể tiến triển nhanh, thậm chí đe dọa tính mạng nếu chuyển sang phản vệ mà không được nhận biết và xử trí kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.