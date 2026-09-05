Bí mật món ăn Tăng Thanh Hà làm đãi Băng Di, Kathy Uyên dịp nghỉ lễ

GĐXH - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Tăng Thanh Hà trổ tài làm đặc sản Hội An đãi gia đình cùng nhóm bạn thân thiết gồm diễn viên Kathy Uyên, Băng Di.
Nhân kỳ nghỉ 2/9, "phu nhân hào môn" Tăng Thanh Hà vào bếp trổ tài món cao lầu ăn kèm thịt xá xíu, rau sống và lai rai thêm với gỏi ốc hương. Món cao lầu của Tăng Thanh Hà được diễn viên Kathy Uyên khen "yummy" và gọi cô là "đầu bếp của tôi". Dịp này, diễn viên Băng Di cũng góp mặt, cô đến sớm, phụ Tăng Thanh Hà khều ốc, chuẩn bị các nguyên liệu. Ngôi sao đưa tin.
Theo cách chế biến truyền thống tại Hội An, sợi cao lầu được làm từ gạo ngâm nước tro, xay bằng nước giếng Bá Lễ rồi trải qua nhiều công đoạn mới tạo nên độ dai, sần đặc trưng. Nước tro được cho là lấy từ củi ở Cù Lao Chàm, góp phần tạo nên hương vị riêng của món ăn Hội An. Hiện sợi cao lầu tươi hoặc khô được bán sẵn, giúp việc chế biến tại nhà thuận tiện hơn.
Tăng Thanh Hà sử dụng sợi cao lầu tươi mua sẵn. Phần thịt xá xíu ăn kèm làm từ ba chỉ để thịt không bị khô, có độ mềm ẩm và béo nhất định. Phần nước xốt tận dụng chính nước ướp thịt, nấu cho sánh, dùng để chan lên trên cao lầu.
Khi hoàn thiện, sợi cao lầu được cho vào bát, xếp thịt xá xíu, thêm giá đỗ trụng, chan một lượng xốt vừa đủ rồi rắc hành, tỏi phi lên trên. Ram chiên giòn hoặc bánh phồng tôm cùng rau sống ăn kèm giúp cân bằng vị đậm đà, tạo cảm giác tươi mát và khiến món mì đặc sản thêm bắt miệng.
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