Bí mật món ăn Tăng Thanh Hà làm đãi Băng Di, Kathy Uyên dịp nghỉ lễ

Nhân kỳ nghỉ 2/9, "phu nhân hào môn" Tăng Thanh Hà vào bếp trổ tài món cao lầu ăn kèm thịt xá xíu, rau sống và lai rai thêm với gỏi ốc hương. Món cao lầu của Tăng Thanh Hà được diễn viên Kathy Uyên khen "yummy" và gọi cô là "đầu bếp của tôi". Dịp này, diễn viên Băng Di cũng góp mặt, cô đến sớm, phụ Tăng Thanh Hà khều ốc, chuẩn bị các nguyên liệu. Ngôi sao đưa tin.

Kathy Uyên chia sẻ bữa ăn ấm cúng tại nhà Tăng Thanh Hà dịp 2/9.

Theo cách chế biến truyền thống tại Hội An, sợi cao lầu được làm từ gạo ngâm nước tro, xay bằng nước giếng Bá Lễ rồi trải qua nhiều công đoạn mới tạo nên độ dai, sần đặc trưng. Nước tro được cho là lấy từ củi ở Cù Lao Chàm, góp phần tạo nên hương vị riêng của món ăn Hội An. Hiện sợi cao lầu tươi hoặc khô được bán sẵn, giúp việc chế biến tại nhà thuận tiện hơn.

Tăng Thanh Hà sử dụng sợi cao lầu tươi mua sẵn. Phần thịt xá xíu ăn kèm làm từ ba chỉ để thịt không bị khô, có độ mềm ẩm và béo nhất định. Phần nước xốt tận dụng chính nước ướp thịt, nấu cho sánh, dùng để chan lên trên cao lầu.

Băng Di khoe món cao lầu do Tăng Thanh Hà chế biến.

Khi hoàn thiện, sợi cao lầu được cho vào bát, xếp thịt xá xíu, thêm giá đỗ trụng, chan một lượng xốt vừa đủ rồi rắc hành, tỏi phi lên trên. Ram chiên giòn hoặc bánh phồng tôm cùng rau sống ăn kèm giúp cân bằng vị đậm đà, tạo cảm giác tươi mát và khiến món mì đặc sản thêm bắt miệng.

Tăng Thanh Hà được biết đến là một trong những nghệ sĩ đảm đang, tháo vát việc bếp núc của showbiz Việt, có thể nấu thành thạo từ món Âu sang Á. Mỗi khi chia sẻ hình ảnh món ăn, 'ngọc nữ' màn ảnh Việt khiến nhiều chị em xuýt xoa, xin công thức, thậm chí gợi ý cô viết sách nấu ăn. Người hâm mộ từng nhiều lần đề nghị Hà Tăng quay vlog nhưng cô cho biết nấu ăn là thời gian thư giãn nên ngại quay video. VTC News cho hay.

Là phu nhân hào môn, Tăng Thanh Hà vẫn ưa thích các món ăn bình dân, tự đi chợ chọn mua nguyên liệu về nhà nấu. Sở trường của người đẹp là những món dân dã như cá kho, tôm tép rang, thịt kho, ba rọi cháy cạnh, cơm tấm... đậm vị quê hương.

Là phu nhân hào môn, Tăng Thanh Hà vẫn ưa thích các món ăn bình dân, tự đi chợ chọn mua nguyên liệu về nhà nấu. Sở trường của người đẹp là những món dân dã như cá kho, tôm tép rang, thịt kho, ba rọi cháy cạnh, cơm tấm... đậm vị quê hương. Bà mẹ ba con thường sử dụng nguyên liệu và gia vị đơn giản như nước mắm, đường, tiêu, hành lá để rang cùng tôm đất. Tôm đất rang có vị mặn ngọt hài hòa, thấm vị nước mắm, quyện cùng chút đường ngọt dịu, đưa cơm. Ăn kèm tôm đất rang, bà xã Louis Nguyễn luộc rau muống, lấy nước luộc làm canh.

Cá nục kho cà chua là một trong những món tủ của gia đình Tăng Thanh Hà. Sau khi sơ chế, cá được cắt làm 2-3 miếng vừa ăn rồi chiên sơ. Các gia vị để làm xốt kho gồm: hành, tỏi, củ nén, đường thốt nốt, hành lá, bột nấm, nước mắm, ớt (nếu ăn cay), cà chua, ớt chuông được đem rim cho chín. Tiếp đến, bỏ cá vào nồi nấu chậm, cho hỗn hợp xốt lên trên cá, thêm ít củ nén tươi, cà chua, hành lá rồi chỉnh chế độ high (cao) khoảng 30 phút và slow cook (nấu chậm) khoảng 4 tiếng. Sau khi kho, cá chín mềm, thấm đẫm vị xốt chua, cay, mặn, ngọt vừa miệng. Chỉ cần một miếng cá, rưới chút nước xốt đậm đà là có thể 'đánh bay' cả bát cơm.

Cá bống đục khi mua về được Tăng Thanh Hà sơ chế sạch, đem chiên già lửa cho vàng ruộm, giòn tan. Khi ăn chấm cùng mắm me chua ngọt.

Với món tôm rang khế, Hà Tăng chọn những con tép tươi nhỏ xíu, đem rang mỡ hành, thêm vài lát khế, ăn với cơm trắng. Tép sơ chế sạch, phi hành tím cho thơm, bỏ tép vào đảo đều trên lửa nhỏ tới khi tép chuyển màu đỏ, nêm mắm, muối, hạt nêm vừa miệng. Rang tới khi cạn bớt nước thì thêm chút đường. Trước khi ăn, thêm hành lá thái nhỏ, khế cắt lát, đảo đều lần nữa là hoàn thiện.

Với món bún tôm cua, Hà Tăng luôn chứng tỏ tài nấu bếp khéo léo khi chế biến riêu cua thành từng tảng đẹp mắt, không bị vỡ vụn. Cua mua về tự xay cho chất lượng, thêm chút muối vào để cua thấm vị, dễ nổi lên. Khi lọc cua, chuẩn bị một cái rây và nồi lớn, cho nước vào tô cua xay nhuyễn, dùng tay trộn đều rồi đổ qua rây, làm liên tục vài lần. Khi đun nước lọc cua, để lửa vừa, khuấy nhẹ tay để riêu nổi lên là được. Phần riêu đóng tảng được vớt ra, chia vào từng bát. Nước dùng bún được ninh từ xương lợn cần trong ít nhất một giờ, thêm gia vị như muối, tiêu, hành tím. Ngoài ra, Hà Tăng luộc thêm tôm càng xanh cho ngọt nước và để topping thêm đặc biệt. Bát bún riêu nhà Hà Tăng luôn có đậu hũ chiên, hành phi và chả lụa. Nước dùng chua thanh vị cà chua, ngọt vị tôm và nước xương, hành phi thơm bùi, riêu cua đóng tảng beo béo, ăn kèm sợi bún nhỏ, thanh mảnh.

Với món canh nghêu nấu khế chua, Hà Tăng làm người hâm mộ nể phục khi trình bày một món ăn cổ truyền nhưng đầy hấp dẫn. Món này phổ biến ở cả ba miền, mỗi miền có cách tạo vị chua khác nhau. Nếu như ở miền Bắc thường nấu cùng sấu, canh chua miền Nam hay nấu cùng me và khế.