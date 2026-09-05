Bí mật món ăn Tăng Thanh Hà làm đãi Băng Di, Kathy Uyên dịp nghỉ lễ

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Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Tăng Thanh Hà trổ tài làm đặc sản Hội An đãi gia đình cùng nhóm bạn thân thiết gồm diễn viên Kathy Uyên, Băng Di.

Nhân kỳ nghỉ 2/9, "phu nhân hào môn" Tăng Thanh Hà vào bếp trổ tài món cao lầu ăn kèm thịt xá xíu, rau sống và lai rai thêm với gỏi ốc hương. Món cao lầu của Tăng Thanh Hà được diễn viên Kathy Uyên khen "yummy" và gọi cô là "đầu bếp của tôi". Dịp này, diễn viên Băng Di cũng góp mặt, cô đến sớm, phụ Tăng Thanh Hà khều ốc, chuẩn bị các nguyên liệu. Ngôi sao đưa tin.

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 1.

Kathy Uyên chia sẻ bữa ăn ấm cúng tại nhà Tăng Thanh Hà dịp 2/9.

Theo cách chế biến truyền thống tại Hội An, sợi cao lầu được làm từ gạo ngâm nước tro, xay bằng nước giếng Bá Lễ rồi trải qua nhiều công đoạn mới tạo nên độ dai, sần đặc trưng. Nước tro được cho là lấy từ củi ở Cù Lao Chàm, góp phần tạo nên hương vị riêng của món ăn Hội An. Hiện sợi cao lầu tươi hoặc khô được bán sẵn, giúp việc chế biến tại nhà thuận tiện hơn.

Tăng Thanh Hà sử dụng sợi cao lầu tươi mua sẵn. Phần thịt xá xíu ăn kèm làm từ ba chỉ để thịt không bị khô, có độ mềm ẩm và béo nhất định. Phần nước xốt tận dụng chính nước ướp thịt, nấu cho sánh, dùng để chan lên trên cao lầu.

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 2.

Băng Di khoe món cao lầu do Tăng Thanh Hà chế biến.

Khi hoàn thiện, sợi cao lầu được cho vào bát, xếp thịt xá xíu, thêm giá đỗ trụng, chan một lượng xốt vừa đủ rồi rắc hành, tỏi phi lên trên. Ram chiên giòn hoặc bánh phồng tôm cùng rau sống ăn kèm giúp cân bằng vị đậm đà, tạo cảm giác tươi mát và khiến món mì đặc sản thêm bắt miệng.

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 3.

Tăng Thanh Hà được biết đến là một trong những nghệ sĩ đảm đang, tháo vát việc bếp núc của showbiz Việt, có thể nấu thành thạo từ món Âu sang Á. Mỗi khi chia sẻ hình ảnh món ăn, 'ngọc nữ' màn ảnh Việt khiến nhiều chị em xuýt xoa, xin công thức, thậm chí gợi ý cô viết sách nấu ăn. Người hâm mộ từng nhiều lần đề nghị Hà Tăng quay vlog nhưng cô cho biết nấu ăn là thời gian thư giãn nên ngại quay video. VTC News cho hay.

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 4.

Là phu nhân hào môn, Tăng Thanh Hà vẫn ưa thích các món ăn bình dân, tự đi chợ chọn mua nguyên liệu về nhà nấu. Sở trường của người đẹp là những món dân dã như cá kho, tôm tép rang, thịt kho, ba rọi cháy cạnh, cơm tấm... đậm vị quê hương.

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 5.

Là phu nhân hào môn, Tăng Thanh Hà vẫn ưa thích các món ăn bình dân, tự đi chợ chọn mua nguyên liệu về nhà nấu. Sở trường của người đẹp là những món dân dã như cá kho, tôm tép rang, thịt kho, ba rọi cháy cạnh, cơm tấm... đậm vị quê hương. Bà mẹ ba con thường sử dụng nguyên liệu và gia vị đơn giản như nước mắm, đường, tiêu, hành lá để rang cùng tôm đất. Tôm đất rang có vị mặn ngọt hài hòa, thấm vị nước mắm, quyện cùng chút đường ngọt dịu, đưa cơm. Ăn kèm tôm đất rang, bà xã Louis Nguyễn luộc rau muống, lấy nước luộc làm canh.

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 6.

Cá nục kho cà chua là một trong những món tủ của gia đình Tăng Thanh Hà. Sau khi sơ chế, cá được cắt làm 2-3 miếng vừa ăn rồi chiên sơ. Các gia vị để làm xốt kho gồm: hành, tỏi, củ nén, đường thốt nốt, hành lá, bột nấm, nước mắm, ớt (nếu ăn cay), cà chua, ớt chuông được đem rim cho chín. Tiếp đến, bỏ cá vào nồi nấu chậm, cho hỗn hợp xốt lên trên cá, thêm ít củ nén tươi, cà chua, hành lá rồi chỉnh chế độ high (cao) khoảng 30 phút và slow cook (nấu chậm) khoảng 4 tiếng. Sau khi kho, cá chín mềm, thấm đẫm vị xốt chua, cay, mặn, ngọt vừa miệng. Chỉ cần một miếng cá, rưới chút nước xốt đậm đà là có thể 'đánh bay' cả bát cơm.

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 7.

Cá bống đục khi mua về được Tăng Thanh Hà sơ chế sạch, đem chiên già lửa cho vàng ruộm, giòn tan. Khi ăn chấm cùng mắm me chua ngọt.

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 8.

Với món tôm rang khế, Hà Tăng chọn những con tép tươi nhỏ xíu, đem rang mỡ hành, thêm vài lát khế, ăn với cơm trắng. Tép sơ chế sạch, phi hành tím cho thơm, bỏ tép vào đảo đều trên lửa nhỏ tới khi tép chuyển màu đỏ, nêm mắm, muối, hạt nêm vừa miệng. Rang tới khi cạn bớt nước thì thêm chút đường. Trước khi ăn, thêm hành lá thái nhỏ, khế cắt lát, đảo đều lần nữa là hoàn thiện.

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 9.

Với món bún tôm cua, Hà Tăng luôn chứng tỏ tài nấu bếp khéo léo khi chế biến riêu cua thành từng tảng đẹp mắt, không bị vỡ vụn. Cua mua về tự xay cho chất lượng, thêm chút muối vào để cua thấm vị, dễ nổi lên. Khi lọc cua, chuẩn bị một cái rây và nồi lớn, cho nước vào tô cua xay nhuyễn, dùng tay trộn đều rồi đổ qua rây, làm liên tục vài lần. Khi đun nước lọc cua, để lửa vừa, khuấy nhẹ tay để riêu nổi lên là được. Phần riêu đóng tảng được vớt ra, chia vào từng bát. Nước dùng bún được ninh từ xương lợn cần trong ít nhất một giờ, thêm gia vị như muối, tiêu, hành tím. Ngoài ra, Hà Tăng luộc thêm tôm càng xanh cho ngọt nước và để topping thêm đặc biệt. Bát bún riêu nhà Hà Tăng luôn có đậu hũ chiên, hành phi và chả lụa. Nước dùng chua thanh vị cà chua, ngọt vị tôm và nước xương, hành phi thơm bùi, riêu cua đóng tảng beo béo, ăn kèm sợi bún nhỏ, thanh mảnh.

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 10.

Với món canh nghêu nấu khế chua, Hà Tăng làm người hâm mộ nể phục khi trình bày một món ăn cổ truyền nhưng đầy hấp dẫn. Món này phổ biến ở cả ba miền, mỗi miền có cách tạo vị chua khác nhau. Nếu như ở miền Bắc thường nấu cùng sấu, canh chua miền Nam hay nấu cùng me và khế.

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 11.

Với món tôm đất rang, Tăng Thanh Hà không chế biến cầu kỳ mà chỉ sử dụng nguyên liệu và gia vị đơn giản như nước mắm, đường, tiêu, hành lá để rang cùng tôm đất. Tôm đất rang có vị mặn ngọt hài hòa, tôm thấm đẫm vị mặn của nước mắm, quyện cùng chút đường ngọt dịu.

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 12.

Tăng Thanh Hà cho biết gia đình mình có hai kiểu ăn món này, một là ăn cơm trắng với tôm riêng hoặc đổ cơm thẳng vào chảo để trộn với phần nước xốt keo keo. Các con cô thích kiểu ăn thứ hai. Đây cũng là cách làm truyền thống của mẹ Hà Tăng khi cô còn nhỏ. Ăn kèm tôm đất rang, bà xã Louis Nguyễn luộc rau muống, lấy nước luộc làm canh, thêm cà chua và chanh.

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 13.

Tăng Thanh Hà từng khoe một món ăn rất dân dã, đậm chất Việt Nam. Đó là gỏi vịt. Đây là món ăn đơn giản nhưng khiến không ít tín đồ mê ẩm thực yêu thích vì vừa ngon, rẻ lại thanh mát và bổ dưỡng. 

Tăng Thanh Hà trổ tài món cao lầu đãi Băng Di và Kathy Uyên ngày lễ 2 / 9 - Ảnh 14.Phương Oanh chăm vào bếp dịp nghỉ lễ, nấu món ăn đơn giản, dễ làm mà ngon miệng

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