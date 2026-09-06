Loại quả bình dị nhưng đáng có trong mâm cơm nhà

Không chỉ giúp bữa cơm mùa hè trở nên dễ ăn hơn, bí đao còn chứa nhiều nước, tương đối ít năng lượng và cung cấp một lượng chất xơ cùng một số vitamin, khoáng chất. Khi được đưa vào chế độ ăn cân bằng, loại quả dân dã này có thể góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa.

Bí đao nhiều nước, ít calo, thích hợp trong thực đơn mùa nóng

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của bí đao là hàm lượng nước cao. Đây cũng là lý do loại quả này thường được lựa chọn trong các món canh mùa hè, khi cơ thể dễ mất nước do thời tiết nóng bức.

Bên cạnh nước, bí đao còn cung cấp chất xơ, vitamin C và kali. Chất xơ là thành phần quan trọng trong chế độ ăn tốt cho đường ruột, bởi nó góp phần tạo khối cho phân và hỗ trợ nhu động ruột. Trang thông tin của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho hay.

Hàm lượng năng lượng tương đối thấp cũng khiến bí đao dễ kết hợp với những bữa ăn nhẹ nhàng. Khi nấu cùng tôm, nghêu, thịt hoặc xương, món ăn vừa bổ sung thêm protein và các chất dinh dưỡng khác, vừa giúp khẩu phần trở nên cân đối hơn.

Nấu bí đao thế nào để vừa ngon vừa dễ ăn?

Trong bữa cơm gia đình, bí đao có thể chế biến theo nhiều cách. Canh bí đao nấu tôm là món quen thuộc, có vị ngọt tự nhiên và dễ ăn. Bí đao cũng có thể nấu cùng nghêu, hầm với xương hoặc xào với thịt.

Thông tin trên VOV cho rằng: Điểm quan trọng là nên phối hợp bí đao với các nhóm thực phẩm khác thay vì chỉ tập trung vào một loại rau quả. Một bữa ăn có rau củ, nguồn protein phù hợp, tinh bột và chất béo lành mạnh sẽ cung cấp dinh dưỡng toàn diện hơn cho cơ thể.

Với những người quan tâm đến sức khỏe đường ruột, việc ăn đa dạng rau củ cũng đặc biệt quan trọng. Mỗi loại thực phẩm cung cấp những dạng chất xơ và hợp chất thực vật khác nhau, từ đó giúp chế độ ăn phong phú hơn.

Không nên tùy tiện ăn bí đao sống hoặc uống nước ép bí đao sống

Dù bí đao là thực phẩm quen thuộc, không phải cách sử dụng nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Đặc biệt, việc thường xuyên ăn bí đao sống hoặc uống nước ép bí đao sống không nên được xem là một phương pháp chăm sóc sức khỏe mặc định.

Một số người có thể cảm thấy khó chịu ở đường tiêu hóa khi sử dụng thực phẩm chưa qua chế biến. Ngoài ra, việc tự sử dụng nước ép bí đao sống với mục đích giảm cân, “thanh lọc cơ thể” hoặc thay thế bữa ăn cũng không phải lựa chọn hợp lý nếu không có sự tư vấn phù hợp.

Cách đơn giản và an toàn hơn là đưa bí đao vào các món ăn đã được nấu chín, kết hợp cùng những thực phẩm khác để tạo nên khẩu phần cân bằng. Với người có bệnh lý hoặc chế độ ăn đặc biệt, cách sử dụng thực phẩm nên được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe cụ thể.

Điều đặc biệt về món ăn mà Kỳ Duyên đưa Thiên Ân đi thưởng thức khi vi vu Hà Nội GĐXH - Trong dịp ra Hà Nội thăm gia đình gần đây, Hoa hậu sinh năm 1996 đưa Hoa hậu Thiên Ân trải nghiệm "tinh hoa ẩm thực" của thủ đô.

Phương Oanh chăm vào bếp dịp nghỉ lễ, nấu món ăn đơn giản, dễ làm mà ngon miệng GĐXH - Không cầu kỳ sơn hào hải vị, Phương Oanh chỉ cần làm món ăn đơn giản này, vẫn khiến dân mạng rào rào khen ngợi.



