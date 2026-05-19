5 cách nấu ăn âm thầm làm tăng nguy cơ béo phì, ung thư mà nhiều gia đình vẫn duy trì mỗi ngày

Mùi thơm của thịt nướng cháy cạnh thường rất hấp dẫn, nhưng phần cháy đen lại là nơi chứa nhiều chất có hại nhất. Khi thịt được nướng trực tiếp trên lửa ở nhiệt độ cao, đặc biệt là thịt đỏ, sẽ sinh ra các hợp chất như HCA (amin dị vòng) và PAH (hydrocacbon thơm đa vòng). Đây là những chất đã được cảnh báo có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư nếu tích lũy lâu dài. Không chỉ vậy, nướng nhiệt độ cao còn làm mất đi nhiều vitamin và chất chống oxy hóa tự nhiên trong thực phẩm. Để giảm rủi ro, bạn nên dùng giấy bạc hoặc nồi chiên không dầu, nướng ở nhiệt độ vừa phải. Khi ướp cho thêm tỏi, chanh hoặc thảo mộc để giảm tạo chất độc.