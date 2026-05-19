Đau mắt hột kiêng ăn gì để nhanh khỏi và ngăn ngừa sẹo giác mạc?

Đau mắt hột kiêng ăn gì

Thực phẩm gây viêm

Thực phẩm chế biến sẵn: Bao gồm xúc xích, thịt nguội, khoai tây chiên và đồ ăn nhanh… chứa nhiều muối và chất bảo quản. Các thành phần này làm gia tăng stress oxy hóa trong cơ thể, khiến mắt dễ bị tổn thương hơn.

Chất béo chuyển hóa: Có nhiều trong bơ thực vật, bánh nướng công nghiệp và thực phẩm chiên rán… Loại chất béo này thúc đẩy tình trạng viêm mãn tính, góp phần kéo dài thời gian khỏi bệnh và làm nặng thêm triệu chứng đau mắt hột.

Đường tinh luyện: Được tìm thấy trong nước ngọt, bánh kẹo và ngũ cốc ăn sáng… Đường không chỉ làm tăng nguy cơ viêm mà còn có thể cản trở chức năng miễn dịch, khiến cơ thể khó kháng lại vi khuẩn gây bệnh đau mắt hột.

Thực phẩm có hàm lượng histamine cao

Thực phẩm lên men: Bao gồm phô mai chín, dưa cải bắp, nước tương và giấm… Histamine trong các thực phẩm này có thể làm tăng nồng độ histamine trong máu, gây ra phản ứng dị ứng, khiến mắt ngứa và viêm nặng hơn.

Hải sản bảo quản lâu: Cá khô, cá hộp và tôm đông lạnh… thường có hàm lượng histamine cao do quá trình bảo quản không đảm bảo.

Thức uống có cồn: Đặc biệt là rượu vang đỏ và bia, chúng chứa histamine và có thể gây giãn mạch máu, làm trầm trọng tình trạng viêm ở mắt.

Kiêng hành tỏi

Khi bạn bị đau mắt hột hay mắc các bệnh về mắt khác như đau mắt đỏ, viêm bờ mi mắt... thì một trong những thực phẩm mà bạn nên kiêng ăn đầu tiên đó chính là các gia vị hành tỏi, thậm chí là hành tỏi tươi hoặc khô.

Hành tỏi được biết đến là gia vị giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, thế nhưng bởi vì hành tỏi có vị cay nóng nên có thể làm kích ứng mắt của bạn, mắt dần bị xót, nóng và chảy nước mắt khiến bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Kiêng rau muống

Rau muống là loại thực phẩm rau xanh rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên đối với người bệnh đau mắt hột thì rau muống cần nên tránh ăn.

Bởi khi bạn ăn rau muống thì lượng dịch gen trong mắt sẽ tiết ra nhiều hơn, gây khó chịu và vệ sinh mắt càng khó khăn. Điều này gây ảnh hưởng làm quá trình khỏi bệnh dần trở nên lâu hơn.

Kiêng thuốc lá

Thuốc lá là tác nhân gây hại đến sức khỏe hàng đầu của bạn, đồng thời có thể gây ảnh hưởng đến đôi mắt. Đặc biệt bạn không nên sử dụng thuốc lá khi đang mắc bệnh đau mắt.

Người bị đau mắt hột nên ăn uống như thế nào?

Vitamin A từ cà rốt, khoai lang, lòng đỏ trứng, sữa, rau bina… rất cần thiết cho sức khỏe của đôi mắt, hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt. Thiếu vitamin A có thể dẫn đến mỏi mắt, đau nhức, nhìn mờ và quáng gà…

Omega-3 có trong cá hồi, cá ngừ và hạt chia… không chỉ hỗ trợ sức khỏe tim mạch mà còn giúp bảo vệ và dưỡng ẩm cho mắt, ngăn ngừa khô mắt.

Vitamin C có trong ớt chuông, cam, súp lơ xanh, cải xoăn… giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím.

Vitamin E là một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ mắt khỏi những tổn thương từ môi trường. Nguồn thực phẩm giàu vitamin E bao gồm hạnh nhân, hạt hướng dương, quả bơ…

Kẽm và selen giúp bảo vệ võng mạc và giảm nguy cơ viêm nhiễm. Nên bổ sung thực phẩm giàu kẽm như thịt gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng…) và giàu selen như trứng, hải sản, các loại hạt…

