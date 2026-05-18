Escargot - món ốc sên đặc sản Pháp được lòng Tăng Thanh Hà có gì đặc biệt?





Trên Ngôi sao, Tăng Thanh Hà chia sẻ hôm 15/5 về chuyến đi Pháp. Ngọc nữ màn ảnh Việt tranh thủ thưởng thức một vài món ngon đặc sản nơi đây, trong đó có món ốc sên Escargot mà cô yêu thích. Năm 2023, khi có chuyến đi ngắn ngày đến Paris cùng ông xã Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà cũng ghé nhà hàng Carette, thưởng thức món ăn nổi tiếng.

Escargot là món ốc sên trứ danh của ẩm thực Pháp, thường xuất hiện trong các nhà hàng truyền thống tại Paris. Ốc được chế biến cùng bơ, tỏi và rau mùi tây, sau đó nướng nóng để dậy mùi thơm béo đặc trưng. Khi thưởng thức, phần thịt ốc dai nhẹ, đậm vị hòa quyện cùng lớp sốt bơ tỏi tan chảy tạo nên hương vị vừa lạ vừa tinh tế. Với người Pháp, escargot không chỉ là món ăn đặc sản mà còn là biểu tượng của nghệ thuật ẩm thực mang đậm dấu ấn cổ điển châu Âu, được dùng như món khai vị kèm bánh mì và rượu vang.

Theo Les Echos, trước đây, người Pháp thu hoạch ốc sên Helix tại các vườn nho rồi vận chuyển đến Paris. Ngày nay, ốc được nuôi tại trang trại theo quy trình đặc biệt. Khi chế biến, ốc sên cũng được ngâm rửa với thảo dược để làm sạch hệ tiêu hóa, khử mùi tanh. Ngoài món ốc sên Escargot, Tăng Thanh Hà cũng thưởng thức hải sản kiểu Pháp với đặc trưng chỉ luộc hoặc hấp sơ, xếp trên khay lớn chứa đầy đá lạnh. Món này ở Pháp thường được gọi là Plateau de Fruits de Mer, bao gồm nhiều loại hải sản như tôm hùm, cua, hàu sống, ốc Bulot,...

Ít ai biết rằng, ốc sên đã được con người sử dụng làm thực phẩm từ rất lâu đời, cụ thể là từ thời La Mã cổ đại. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những vỏ ốc sên hóa thạch trong các di chỉ, chứng tỏ người La Mã đã biết cách chế biến và thưởng thức món ăn này. Họ không chỉ ăn ốc sên như một món ăn thông thường mà còn coi đó là một loại thực phẩm bổ dưỡng, thậm chí là một món ăn "quý tộc".

Chính người La Mã đã mang theo ốc sên trong các cuộc chinh phạt và truyền bá món ăn này đến nhiều vùng đất khác, trong đó có Pháp. Có một câu chuyện thú vị kể rằng, vào năm 1814, khi hoàng đế Nga Alexander I đến Pháp, đầu bếp của Napoleon đã không kịp chuẩn bị bữa tối. Trong lúc bối rối, ông đã nhìn thấy những con ốc sên trong vườn và nảy ra ý tưởng chế biến chúng. Món ăn này đã chinh phục được vị hoàng đế khó tính và từ đó trở nên nổi tiếng.

Vậy điều gì đã khiến Escargot từ một món ăn "bất đắc dĩ" trở thành một biểu tượng của ẩm thực Pháp? Đó chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa nguyên liệu đơn giản và kỹ thuật chế biến tinh tế. Người Pháp đã biến những con ốc sên bình thường thành một món ăn sang trọng, thường xuất hiện trong các nhà hàng cao cấp. Escargot không chỉ là món ăn, mà còn là một phần của văn hóa Pháp. Nó thể hiện sự tinh tế, tỉ mỉ và gu ẩm thực độc đáo của người Pháp. Pháp cũng là quốc gia tiêu thụ ốc sên lớn trên thế giới, với hàng triệu con ốc được chế biến mỗi năm. Vùng Burgundy của Pháp nổi tiếng là "thủ phủ" của Escargot, nơi có những con ốc sên chất lượng nhất.

Bí quyết chế biến Escargot chuẩn vị Pháp

Sơ chế ốc sên

Đây là bước quan trọng nhất để đảm bảo món ăn an toàn và ngon miệng:

Bước 1: Rửa sạch ốc sên nhiều lần với nước muối loãng.

Bước 2: Cắt thêm ớt và muối bỏ vào ốc sên để loại bỏ nhớt tiếp theo luộc ốc sên trong nước sôi khoảng 5-10 phút, sau đó vớt ra để nguội.

Bước 3: Lấy thịt ốc ra khỏi vỏ sau đó bỏ phần ruột đen ở đuôi ốc rồi rửa sạch thịt ốc và vỏ ốc, để ráo.

Chế biến ốc sên nướng bơ tỏi

Đây là công thức Escargot cổ điển và được yêu thích nhất:

Bước 1: Làm bơ tỏi

Băm nhỏ tỏi, hành tây, rau mùi tây.

Trộn đều bơ lạt với tỏi, hành tây, rau mùi tây, muối, tiêu. Bạn có thể thêm một chút rượu vang trắng để tăng hương vị.

Bước 2: Nhồi bơ tỏi vào vỏ ốc, sau đó đặt thịt ốc lên trên lớp bơ tỏi.

Bước 3: Xếp ốc vào khay nướng và nướng ốc ở nhiệt độ 180-200 độ C trong khoảng 10-15 phút, cho đến khi bơ tỏi sôi và ốc chín vàng.

Thưởng thức Escargot đúng điệu như người Pháp

Món Escargot không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn ở cách thưởng thức đầy tinh tế. Thường được phục vụ nóng hổi trong những chiếc đĩa sứ đặc biệt có các lỗ nhỏ để giữ ốc, Escargot đi kèm với một chiếc kẹp nhỏ để giữ vỏ ốc và một chiếc dĩa lể để lấy thịt ốc ra một cách dễ dàng.

Người Pháp thường ăn Escargot kèm với bánh mì baguette giòn tan, dùng để chấm với phần bơ tỏi béo ngậy, thấm đẫm hương vị đặc trưng. Đặc biệt, một ly rượu vang trắng, nhất là rượu vang Burgundy, sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giúp làm nổi bật hương vị đậm đà của món ăn.

Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị béo ngậy của bơ, vị thơm nồng của tỏi, hòa cùng với phần thịt ốc dai giòn sần sật, tất cả tạo nên một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, khó quên.