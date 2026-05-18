Escargot - món ốc sên đặc sản Pháp được lòng Tăng Thanh Hà có gì đặc biệt?
GĐXH - Ngọc nữ Tăng Thanh Hà khá chuộng món ăn nổi tiếng của nước Pháp, mỗi lần đến Paris đều không quên thưởng thức.
Bí quyết chế biến Escargot chuẩn vị Pháp
Sơ chế ốc sên
Đây là bước quan trọng nhất để đảm bảo món ăn an toàn và ngon miệng:
Bước 1: Rửa sạch ốc sên nhiều lần với nước muối loãng.
Bước 2: Cắt thêm ớt và muối bỏ vào ốc sên để loại bỏ nhớt tiếp theo luộc ốc sên trong nước sôi khoảng 5-10 phút, sau đó vớt ra để nguội.
Bước 3: Lấy thịt ốc ra khỏi vỏ sau đó bỏ phần ruột đen ở đuôi ốc rồi rửa sạch thịt ốc và vỏ ốc, để ráo.
Chế biến ốc sên nướng bơ tỏi
Đây là công thức Escargot cổ điển và được yêu thích nhất:
Bước 1: Làm bơ tỏi
- Băm nhỏ tỏi, hành tây, rau mùi tây.
- Trộn đều bơ lạt với tỏi, hành tây, rau mùi tây, muối, tiêu. Bạn có thể thêm một chút rượu vang trắng để tăng hương vị.
Bước 2: Nhồi bơ tỏi vào vỏ ốc, sau đó đặt thịt ốc lên trên lớp bơ tỏi.
Bước 3: Xếp ốc vào khay nướng và nướng ốc ở nhiệt độ 180-200 độ C trong khoảng 10-15 phút, cho đến khi bơ tỏi sôi và ốc chín vàng.
Thưởng thức Escargot đúng điệu như người Pháp
Món Escargot không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn ở cách thưởng thức đầy tinh tế. Thường được phục vụ nóng hổi trong những chiếc đĩa sứ đặc biệt có các lỗ nhỏ để giữ ốc, Escargot đi kèm với một chiếc kẹp nhỏ để giữ vỏ ốc và một chiếc dĩa lể để lấy thịt ốc ra một cách dễ dàng.
Người Pháp thường ăn Escargot kèm với bánh mì baguette giòn tan, dùng để chấm với phần bơ tỏi béo ngậy, thấm đẫm hương vị đặc trưng. Đặc biệt, một ly rượu vang trắng, nhất là rượu vang Burgundy, sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giúp làm nổi bật hương vị đậm đà của món ăn.
Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị béo ngậy của bơ, vị thơm nồng của tỏi, hòa cùng với phần thịt ốc dai giòn sần sật, tất cả tạo nên một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, khó quên.
Mẹ 9X mang 'quán hủ tiếu gõ' vào bếp nhà để chiều sở thích các conĂn - 3 giờ trước
Quầy hủ tiếu gõ với tủ kính, tô nhựa và thực đơn viết tay trong căn bếp của Thu Hoàng khiến các con thích thú vì giống quán ăn.
Đang bị đau mắt, tuyệt đối không ăn những thực phẩm này nếu không muốn bệnh nặng thêmĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Người bị đau mắt nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ, đồng thời kết hợp xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý bằng cách hiểu rõ đau mắt kiêng gì/nên ăn gì để hỗ trợ quá trình phục hồi đạt hiệu quả tối ưu.
Đậu phụ rẻ bèo mà "đỉnh chóp": 6 cách trộn ngon "nhức nách", dáng thon gọn bất ngờĂn - 6 giờ trước
Chỉ với hộp đậu phụ rẻ bèo, chị em đã có ngay 6 món trộn giảm cân cực "cuốn", vóc dáng thon gọn mà không lo nhịn đói hay tốn thời gian.
Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thưĂn - 17 giờ trước
GĐXH – Đây là loại quả quen thuộc, giá rẻ, dễ tìm và có thể chế biến thành nhiều món ngon trong bữa ăn của người Việt. Việc ăn chuối vào buổi sáng có thể hỗ trợ ổn định huyết áp, trẻ hóa và góp phần bảo vệ sức khỏe.
Rã đông thịt lợn đừng chỉ ngâm nước: 5 cách giúp thịt mềm nhanh mà vẫn tươi ngon như mới muaĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Nhiều gia đình hiện nay có thói quen mua thịt lợn một lần rồi chia nhỏ, bảo quản trong ngăn đông để dùng dần. Cách này vừa tiết kiệm thời gian đi chợ vừa giúp chủ động chuẩn bị bữa ăn. Tuy nhiên, khâu rã đông lại khiến không ít người “đau đầu”.
Không phải muối, đây mới là thứ giúp gạch cua đóng mảng cực dày, bát canh thơm nứcĂn - 21 giờ trước
Để có bát canh cua "vạn người mê", hãy áp dụng đúng quy trình 4 bước sau.
Cảnh báo quan trọng với nồi chiên không dầu: Dùng sai cách gây rủi ro cho sức khỏeĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Nồi chiên không dầu đã trở thành thiết bị “quốc dân” vì sự tiện lợi. Đằng sau sự tiện lợi đó là không ít sai lầm trong quá trình sử dụng, những thói quen tưởng nhỏ nhưng có thể khiến món ăn kém ngon, thiết bị nhanh hỏng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.
Bị đau mắt đỏ nên ăn gì?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Một chế độ ăn uống hợp lý còn cung cấp dưỡng chất cần thiết để ngăn ngừa tình trạng khô mắt và giảm nguy cơ xuất hiện biến chứng như xuất huyết kết mạc, loét giác mạc…
Mờ mắt, mỏi mắt nên ăn gì? 'Siêu thực phẩm' giúp phục hồi thị lực và ngăn ngừa đục thủy tinh thểĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Khi xuất hiện tình trạng mắt mờ, bạn nên điều chỉnh lối sinh hoạt, vận động và chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Đồng thời, người bị mờ mắt có thể cân nhắc bổ sung các nhóm thực phẩm tốt cho mắt sau.
Ai mang cơm trưa đi làm, nếu có 3 món ăn này thì nên bỏ ngayĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ cảnh báo, đặc biệt có 3 nhóm thực phẩm không nên để qua đêm rồi tiếp tục hâm nóng nhiều lần để ăn trưa.
Loại lá nhiều gia đình trồng ở ban công, chế biến thành món ngon tốt cho xương khớp tuổi trung niênĂn
GĐXH - Không chỉ dùng làm cảnh hay hái quả để nấu ăn, cây cảnh này được nhiều gia đình trồng ở ban công. Lá của chúng có thể chế biến thành các món ngon hỗ trợ xương khớp và giải nhiệt hiệu quả trong ngày hè phù hợp cho người trung niên.