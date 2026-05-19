Mì trộn zhajiangmian, trà đào Mixue 'cháy hàng' sau bữa ăn của tỷ phú Jensen Huang

Tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc có nhiều lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Elon Musk, Tim Cook, David Solomon và Jensen Huang. Trong các hoạt động bên lề chuyến thăm, CEO Nvidia Jensen Huang đã dành thời gian khám phá ẩm thực bản địa.

Trong chuyến "food tour" hôm 15/5, tỷ phú công nghệ đã dừng chân tại quán mì số 69 Fangzhuanchang, nằm tại phố cổ Nam La, Bắc Kinh. Tại đây, Jensen Huang đã trải nghiệm món Zhajiangmian - mì tương đen thịt heo đặc trưng của quán, giá 38 nhân dân tệ (khoảng 147.000 đồng). Do thời điểm đó quán đã chật kín chỗ, ông Jensen Huang đứng trước cửa tiệm để thưởng thức, vừa ăn mì vừa khen ngon và trò chuyện thân thiện với người qua đường.

Ông Jensen Huang ăn mì tương đậu tại phố cổ Nam La, Bắc Kinh, ngày 15/5.

Sau khi ăn mì tương đen của quán Fangzhuanchang, tỷ phú công nghệ uống douzhi’er - một loại đồ uống đậu nành lên men có vị hơi chua và màu xám xanh - khiến CEO của Nvidia nhăn mặt. Ông cũng được trông thấy đến cửa hàng đồ uống Mixue Bingcheng và được nhân viên tại đây gợi ý dùng thử trà ô long đào giá 8 nhân dân tệ (hơn 30.000 đồng).

Ngay sau khi những đoạn video được đăng tải, hình ảnh CEO Nvidia ăn mì, uống trà đào bình dân nhanh chóng phủ sóng các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là Douyin. Hiệu ứng từ mạng xã hội sau đó đã chuyển hóa thành doanh số thực tế.

Quán mì Zhajiangmian số 69 Fangzhuanchang đã tung ra "combo check in Jensen Huang" trên Douyin. Trên nền tảng mua sắm của Douyin, sản phẩm được đặt tên theo CEO Nvidia - "mì tương trộn thịt heo quay của Jensen Huang" - nhanh chóng vượt mốc 100.000 đơn đặt hàng.

Lượng đơn đặt hàng món trà ô long đào của Mixue cũng tăng vọt nhờ hiệu ứng từ tỷ phú Jensen Huang.

Theo Global Times , nắm bắt sức nóng từ việc được tỷ phú Jensen Huang ghé thăm và trải nghiệm, cửa hàng Mixue đã đổi tên trà ô long đà thành món mới có tên "Boss' Favorite". Theo các báo cáo truyền thông, doanh số bán trà ô long đào của Mixue Bingcheng đã tăng gần 140% so với ngày hôm trước và hơn 90% so với cùng kỳ tuần trước.

Tại cửa hàng ở phố cổ Nam La mà ông Huang ghé thăm, doanh số bán đồ uống này cũng tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm trước. Nhân viên cửa hàng này cho biết trong hai ngày sau khi tỷ phú ghé uống, lượng đơn đặt hàng trà ô long đào đều tăng.

Tỷ phú Jensen Huang trải nghiệm nhiều món đặc sản địa phương khi thăm Nam La Cổ Hạng.

Jensen Huang sinh năm 1963 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), tốt nghiệp bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện từ tại Đại học Stanford (Mỹ) năm 1992. Năm 1993, ông cùng hai người bạn Chris Malachowsky và Curtis Priem thành lập Nvidia với vốn ban đầu 40.000 USD. Đầu 2022, công ty công bố H100 - bộ xử lý đồ họa GPU mạnh nhất thế giới khi đó. Cuối năm 2022, ChatGPT tạo nên cơn sốt trên toàn cầu khiến chip AI của Nvidia được săn lùng. Năm ngoái, hãng chip Mỹ trở thành công ty đầu tiên vượt mốc 5.000 tỷ USD vốn hóa thị trường, tiếp đà trở thành trung tâm của cuộc cách mạng AI toàn cầu.

Di cư sang Mỹ từ nhỏ, CEO Nvidia luôn được chào đón bởi đông đảo người hâm mộ cuồng nhiệt mỗi khi trở lại quê nhà Đài Loan. Truyền thông địa phương cập nhật mọi động thái, gọi ông là "người cha của nhân dân".