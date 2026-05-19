Món tấm cơm chay mà Hồ Quỳnh Hương làm đãi chồng có gì đặc biệt?

Hồ Quỳnh Hương và ông xã đều duy trì lối sống thuần chay từ nhiều năm nay. Thỉnh thoảng, ca sĩ quê Hạ Long đăng ảnh mâm cơm chay của gia đình gồm những món ăn đơn giản, đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Cô quan niệm ăn chay là cách để chữa lành, chăm sóc và yêu thương cơ thể nhiều hơn mỗi ngày. Bà mẹ một con cho rằng chỉ cần biết kết hợp ngũ cốc, hạt, rau, nấm sẽ đáp ứng đủ các nhóm dinh dưỡng cơ thể cần.