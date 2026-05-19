Món tấm cơm chay mà Hồ Quỳnh Hương làm đãi chồng có gì đặc biệt?

Thứ ba, 13:46 19/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Món cơm tấm full topping gồm sườn - bì - chả thuần chay cùng trứng ốp la và đồ chua của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương được ông xã khen tấm tắc.


Tranh thủ ngày nghỉ Chủ nhật, Hồ Quỳnh Hương trổ tài nấu món chay đãi ông xã - doanh nhân Hoàng Công Thành. Đĩa cơm tấm chay được ca sĩ 8X bày biện nhiều màu sắc, bắt mắt. Sườn cùng chả chay nướng xém cạnh bắt mắt. Bì chay làm từ cà rốt, củ sắn... bào sợi trộn thính gạo dậy mùi thơm. Cơm tấm rưới mỡ hành, ăn kèm dưa leo thanh mát cùng đồ chua giúp cân bằng vị giác, bớt ngán.

Hồ Quỳnh Hương và ông xã đều duy trì lối sống thuần chay từ nhiều năm nay. Thỉnh thoảng, ca sĩ quê Hạ Long đăng ảnh mâm cơm chay của gia đình gồm những món ăn đơn giản, đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Cô quan niệm ăn chay là cách để chữa lành, chăm sóc và yêu thương cơ thể nhiều hơn mỗi ngày. Bà mẹ một con cho rằng chỉ cần biết kết hợp ngũ cốc, hạt, rau, nấm sẽ đáp ứng đủ các nhóm dinh dưỡng cơ thể cần.

Đối với Hồ Quỳnh Hương, nấu cơm chay vô cùng đơn giản và không tốn nhiều thời gian. Có bữa cô chỉ mất có 20 phút nấu bữa cơm chay thanh lành, đầy đủ dưỡng chất. Nữ ca sĩ từng chia sẻ một bữa cơm chay với nguyên liệu được nữ ca sĩ chuẩn bị bao gồm: Gạo lứt, hạt sen, mè đen, rau ngót, bầu, nấm bào ngư tươi.

Theo chia sẻ của Hồ Quỳnh Hương, mỗi nguyên liệu đều mang trong mình năng lượng của đất trời. Cơm gạo lứt giúp tăng năng lượng, được hấp thu chậm, giúp cơ thể no lâu mà không tăng đường huyết. Hạt sen giúp an thần; mè đen nuôi gan thận và làm đẹp da.

Rau ngót và nấm bào ngư là hai thực phẩm thanh mát, giàu chất xơ, vitamin và đạm thực vật giúp cơ thể nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa. Một chén canh nhỏ nhưng chứa đầy khoáng chất và năng lượng mát lành.

Nấm kho tiêu xanh món đậm đà thơm nồng nhưng rất lành. Nấm giàu đạm thực vật và chất chống ôxy hóa giúp tăng sức đề kháng. Tiêu xanh ấm kích hoạt tiêu hóa và giúp tâm tỉnh táo hơn.

Bầu là món rau đơn giản nhưng đầy năng lượng thanh mát. Mè đen giúp bổ sung canxi và dưỡng lão.

"Chỉ trong 20 phút đã có bữa ăn đủ đạm, tinh bột, chất béo tốt, vitamin, khoáng chất. Một bữa cơm thuần chay nhỏ nhưng đủ nuôi dưỡng cả thân và tâm", nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

6 mâm cơm gia đình vừa truyền thống, vừa hiện đại, nhìn là thấy mê

GĐXH - "Cả nhà ngồi ăn ngon là người đứng bếp lại vui ngang", - chị Đinh Phương Thảo chia sẻ về các bữa ăn nhà mình.

Escargot - món ốc sên đặc sản Pháp được lòng Tăng Thanh Hà có gì đặc biệt?

GĐXH - Ngọc nữ Tăng Thanh Hà khá chuộng món ăn nổi tiếng của nước Pháp, mỗi lần đến Paris đều không quên thưởng thức.

6 mâm cơm gia đình vừa truyền thống, vừa hiện đại, nhìn là thấy mê

Mì trộn zhajiangmian, trà đào Mixue 'cháy hàng' sau bữa ăn của tỷ phú Jensen Huang

Chế độ dinh dưỡng cho người ung thư vú: Ăn gì để hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa tái phát?

Loại cá bình dân bán đầy chợ Việt được ví như “sâm nước”, làm đủ món ngon cực hợp cho nam giới tuổi trung niên

Người Hà Nội hối hả đi ăn món ăn đặc sản này vì sợ hết

