2 công thức nước uống và 2 món ăn đặc biệt sẽ "nhắm trúng" mỡ bụng, giúp bạn giảm cân dần dần mà không cần nhịn đói
Chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn 3 công thức nấu nước uống và 1 món ăn giúp bạn "nhắm trúng mục tiêu" xóa tan mỡ bụng, từ đó sẽ dần giảm cân, lấy lại vóc dáng như mong muốn.
Có một loại nguyên liệu mà chiết xuất của nó nếu biết khéo léo kết hợp với các nguyên liệu sẽ có công dụng đặc biệt "nhắm thẳng" vào mỡ bụng, giúp bạn giảm cân từ từ mà không cần phải nhịn ăn khắc nghiệt. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu các công thức này để giúp bạn lấy lại vòng eo thon gọn, vóc dáng xinh tươi một cách lành mạnh. Ngay dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn 3 công thức nấu nước uống và 1 món ăn giúp bạn "nhắm trúng mục tiêu", xóa tan mỡ bụng. Cùng tìm hiểu ngay nhé!
1. Trà táo gai và vỏ quýt khô giúp thanh lọc độ ẩm và giảm mỡ
Nguyên liệu: 8g lát táo gai khô, 5g vỏ quýt khô, 6g lúa mạch rang và 500ml nước.
Cách nấu trà táo gai và vỏ quýt khô
Bước 1: Rửa sạch các lát táo gai khô, vỏ quýt khô và lúa mạch rang bằng nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất trên bề mặt. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào bình đun nước hoặc một chiếc bình đất nung nhỏ rồi đổ nước đã chuẩn bị vào.
Bước 2: Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 10 phút. Tắt bếp và để yên ủ thêm khoảng 5 phút. Lọc trà và rót ra ly để uống. Với món trà này, bạn có thể hai lần. Nên uống trong cùng ngày và không nên để qua đêm.
Lợi ích sức khỏe của trà táo gai và vỏ quýt khô
Theo cả Đông y và Tây y, quả táo gai giúp hỗ trợ tiêu hóa và phân giải mỡ thừa trong cơ thể, đặc biệt hiệu quả trong việc trung hòa độ béo, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn dầu mỡ và giảm mỡ máu. Trong khi đó vỏ quýt khô điều hòa khí huyết, bổ tỳ vị, trừ thấp khí, thanh nhiệt đới; lúa mạch rang bổ tỳ vị, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Sự kết hợp của 3 thành phần này nhẹ nhàng loại bỏ mỡ bụng tích tụ và điều hòa thấp khí ở tỳ vị. Sản phẩm phù hợp cho những người ngồi lâu, bụng to, đầy hơi sau ăn, có mỡ thừa quanh eo và bụng. Uống hàng ngày thay trà không cần ăn kiêng; sử dụng đều đặn sẽ dần dần làm săn chắc eo và bụng.
2. Súp táo gai và củ mài bổ tỳ vị, giảm mỡ
Nguyên liệu: 150g quả sơn tra tươi (khoảng 10-12g khô), 200g củ mài, một ít đường phèn (tùy chọn) và lượng nước ấm vừa đủ.
Cách nấu súp táo gai và củ mài
Bước 1: Rửa sạch quả táo gai tươi, bỏ hạt và cuống, rồi cắt thành từng miếng nhỏ để dùng sau. Nếu bạn sử dụng táo gai khô thì rửa sạch để loại bỏ tạp chất và bụi bẩn. Gọt vỏ củ mài rồi cắt thành miếng nhỏ và ngâm trong nước để tránh bị oxy hóa và chuyển sang màu đen.
Bước 2: Cho các miếng táo gai và củ mài vào nồi hấp và hấp ở lửa lớn trong 20 phút, hoặc cho đến khi chúng mềm và đủ chín để có thể dễ dàng xiên bằng đũa. Lấy ra và cho vào máy xay sinh tố, thêm một ít nước ấm, rồi xay nhuyễn thành hỗn hợp mịn. Nếu bạn thích vị ngọt hơn một chút, bạn có thể thêm một ít đường phèn và khuấy cho đến khi tan hết. Có thể ăn sau khi đã nguội bớt. Món này thích hợp dùng thay thế bữa sáng hoặc bữa tối.
Lợi ích sức khỏe của súp táo gai và củ mài
Quả táo gai có công dụng giúp giảm cân và hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích tụ mỡ bụng; củ mài bổ tỳ vị, bổ khí âm, tạo cảm giác no lâu. Món súp này ít chất béo và calo, chỉ cần một bát là đủ no mà không cần phải nhịn đói hay ăn kiêng. Nó có thể điều hòa tỳ vị yếu, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa mỡ bụng. Ăn thường xuyên có thể giảm mỡ bụng dần dần mà không gây hại cho dạ dày và ruột. Món ăn này thích hợp cho người trung niên, người cao tuổi và những người muốn giảm cân.
3. Nước bí đao, táo gai và lá sen
Nguyên liệu: 10g quả sơn tra khô, nửa lá sen khô, 300g bí đao, 2 lát gừng, một nhúm muối và một ít hành lá thái nhỏ.
Cách nấu nước bí đao, táo gai và lá sen
Bước 1: Rửa sạch quả táo gai khô và lá sen khô với nước sạch, rồi để ráo. Gọt vỏ và rửa sạch bí đao rồi cắt thành các lát dày. Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi, thêm các lát gừng, quả táo gai và lá sen, rồi đun sôi trên lửa lớn.
Bước 2: Cho các miếng bí đao vào, vặn nhỏ lửa rồi nấu trong 15 phút, hoặc cho đến khi bí đao mềm và trong suốt. Bạn có thể uống nước thay trà và ăn miếng bí đao nếu thích.
Lợi ích sức khỏe của nước bí đao, táo gai và lá sen
Quả táo gai giúp phân giải chất béo và làm sạch đường ruột khỏi lượng dầu thừa. Lá sen thúc đẩy lợi tiểu và loại bỏ thấp khí, tăng cường trao đổi chất và đặc biệt nhắm vào chứng phù bụng. Bí đao ít calo, thanh nhiệt, lợi tiểu, không chứa chất béo và giúp loại bỏ lượng nước dư thừa trong cơ thể. Thức uống này nhẹ nhàng và thanh mát này thúc đẩy lợi tiểu, loại bỏ thấp khí, đốt cháy chất béo, giảm đầy hơi - sưng tấy, đồng thời dần dần làm tan mỡ dưới da. Uống một ly trước bữa ăn có thể giảm lượng thức ăn trong các bữa chính, giúp dễ dàng kiểm soát cân nặng.
4. Cháo táo gai, táo đỏ và kê giúp giảm cân
Nguyên liệu: 10g lát quả sơn tra khô, 80g kê, 3 quả táo đỏ và lượng nước vừa đủ.
Cách nấu cháo táo gai, táo đỏ và kê
Bước 1: Rửa sạch kê và ngâm trong nước 15 phút trước khi chế biến. Rửa sạch táo đỏ, bỏ hạt và cắt nhỏ. Rửa sạch các lát táo gai. Cho đủ nước vào nồi đất và đun sôi. Đầu tiên, cho kê vào và đun nhỏ lửa trong 15 phút đến khi thấy hạt kê nở mềm.
Bước 2: Thêm các lát táo gai và miếng táo đỏ, tiếp tục đun nhỏ lửa trong 10 phút, thỉnh thoảng khuấy đều để tránh bị dính. Nấu đến khi cháo sánh lại và dậy mùi thơm của quả táo gai. Để nguội bớt rồi ăn trực tiếp mà không cần thêm đường.
Lợi ích sức khỏe của cháo táo gai, táo đỏ và kê
Táo gai giúp tiêu hóa và phân giải mỡ bụng, ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa. Kê bổ tỳ vị, tạo cảm giác no, nhẹ nhàng nuôi dưỡng dạ dày mà không gây tăng cân. Táo đỏ bổ khí, trung hòa tính hàn của táo gai, ngăn ngừa đau bụng khi ăn lúc đói. Cháo này có thể dùng cho bữa sáng hoặc bữa tối, no bụng mà ít calo, điều hòa chức năng ruột, thúc đẩy quá trình trao đổi chất trơn tru và giảm mỡ bụng dần dần. Bạn có thể giảm cân đều đặn mà không cần nhịn đói, và sử dụng lâu dài cũng sẽ cải thiện làn da.
Loại cá bình dân bán đầy chợ Việt được ví như “sâm nước”, làm đủ món ngon cực hợp cho nam giới tuổi trung niênĂn - 5 giờ trước
GĐXH – Không phải hải sản đắt đỏ, cá chạch được bán nhiều ở chợ Việt được xem là “sâm nước”. Món ăn chế biến từ cá này bổ dưỡng giúp tăng cường thể lực, hỗ trợ sinh lý nam giới và rất tốt cho người trung niên.
Người Hà Nội hối hả đi ăn món ăn đặc sản này vì sợ hếtĂn - 8 giờ trước
GĐXH – Có một thức quà chiều làm nên nét ẩm thực đặc sắc của Hà Nội mỗi vụ đầu hè. Một thức quà rất Hà Nội nhưng lại được tạo nên từ hương vị biển cả của sứa đỏ Hải Phòng, mắm tôm Ba Làng của Thanh Hóa và dừa bánh tẻ của Bến Tre – đó là món gỏi sứa đỏ.
Chuyên gia chỉ cách sắp xếp máy rửa bát đúng cáchĂn - 10 giờ trước
Giá trên của máy rửa bát chỉ nên đặt đồ nhựa, cốc, bát đĩa nhỏ và úp ngược xuống, trong khi giá dưới đặt đồ lớn, cồng kềnh hơn.
Escargot - món ốc sên đặc sản Pháp được lòng Tăng Thanh Hà có gì đặc biệt?Ăn - 12 giờ trước
GĐXH - Ngọc nữ Tăng Thanh Hà khá chuộng món ăn nổi tiếng của nước Pháp, mỗi lần đến Paris đều không quên thưởng thức.
Mẹ 9X mang 'quán hủ tiếu gõ' vào bếp nhà để chiều sở thích các conĂn - 14 giờ trước
Quầy hủ tiếu gõ với tủ kính, tô nhựa và thực đơn viết tay trong căn bếp của Thu Hoàng khiến các con thích thú vì giống quán ăn.
Đang bị đau mắt, tuyệt đối không ăn những thực phẩm này nếu không muốn bệnh nặng thêmĂn - 16 giờ trước
GĐXH - Người bị đau mắt nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ, đồng thời kết hợp xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý bằng cách hiểu rõ đau mắt kiêng gì/nên ăn gì để hỗ trợ quá trình phục hồi đạt hiệu quả tối ưu.
Đậu phụ rẻ bèo mà "đỉnh chóp": 6 cách trộn ngon "nhức nách", dáng thon gọn bất ngờĂn - 17 giờ trước
Chỉ với hộp đậu phụ rẻ bèo, chị em đã có ngay 6 món trộn giảm cân cực "cuốn", vóc dáng thon gọn mà không lo nhịn đói hay tốn thời gian.
Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thưĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Đây là loại quả quen thuộc, giá rẻ, dễ tìm và có thể chế biến thành nhiều món ngon trong bữa ăn của người Việt. Việc ăn chuối vào buổi sáng có thể hỗ trợ ổn định huyết áp, trẻ hóa và góp phần bảo vệ sức khỏe.
Rã đông thịt lợn đừng chỉ ngâm nước: 5 cách giúp thịt mềm nhanh mà vẫn tươi ngon như mới muaĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều gia đình hiện nay có thói quen mua thịt lợn một lần rồi chia nhỏ, bảo quản trong ngăn đông để dùng dần. Cách này vừa tiết kiệm thời gian đi chợ vừa giúp chủ động chuẩn bị bữa ăn. Tuy nhiên, khâu rã đông lại khiến không ít người “đau đầu”.
Không phải muối, đây mới là thứ giúp gạch cua đóng mảng cực dày, bát canh thơm nứcĂn - 1 ngày trước
Để có bát canh cua "vạn người mê", hãy áp dụng đúng quy trình 4 bước sau.
Loại lá nhiều gia đình trồng ở ban công, chế biến thành món ngon tốt cho xương khớp tuổi trung niênĂn
GĐXH - Không chỉ dùng làm cảnh hay hái quả để nấu ăn, cây cảnh này được nhiều gia đình trồng ở ban công. Lá của chúng có thể chế biến thành các món ngon hỗ trợ xương khớp và giải nhiệt hiệu quả trong ngày hè phù hợp cho người trung niên.