2 công thức nước uống và 2 món ăn đặc biệt sẽ "nhắm trúng" mỡ bụng, giúp bạn giảm cân dần dần mà không cần nhịn đói

Có một loại nguyên liệu mà chiết xuất của nó nếu biết khéo léo kết hợp với các nguyên liệu sẽ có công dụng đặc biệt "nhắm thẳng" vào mỡ bụng, giúp bạn giảm cân từ từ mà không cần phải nhịn ăn khắc nghiệt. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu các công thức này để giúp bạn lấy lại vòng eo thon gọn, vóc dáng xinh tươi một cách lành mạnh. Ngay dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn 3 công thức nấu nước uống và 1 món ăn giúp bạn "nhắm trúng mục tiêu", xóa tan mỡ bụng. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

1. Trà táo gai và vỏ quýt khô giúp thanh lọc độ ẩm và giảm mỡ

Nguyên liệu: 8g lát táo gai khô, 5g vỏ quýt khô, 6g lúa mạch rang và 500ml nước.

Cách nấu trà táo gai và vỏ quýt khô

Bước 1: Rửa sạch các lát táo gai khô, vỏ quýt khô và lúa mạch rang bằng nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất trên bề mặt. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào bình đun nước hoặc một chiếc bình đất nung nhỏ rồi đổ nước đã chuẩn bị vào.

Bước 2: Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 10 phút. Tắt bếp và để yên ủ thêm khoảng 5 phút. Lọc trà và rót ra ly để uống. Với món trà này, bạn có thể hai lần. Nên uống trong cùng ngày và không nên để qua đêm.

Lợi ích sức khỏe của trà táo gai và vỏ quýt khô

Theo cả Đông y và Tây y, quả táo gai giúp hỗ trợ tiêu hóa và phân giải mỡ thừa trong cơ thể, đặc biệt hiệu quả trong việc trung hòa độ béo, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn dầu mỡ và giảm mỡ máu. Trong khi đó vỏ quýt khô điều hòa khí huyết, bổ tỳ vị, trừ thấp khí, thanh nhiệt đới; lúa mạch rang bổ tỳ vị, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Sự kết hợp của 3 thành phần này nhẹ nhàng loại bỏ mỡ bụng tích tụ và điều hòa thấp khí ở tỳ vị. Sản phẩm phù hợp cho những người ngồi lâu, bụng to, đầy hơi sau ăn, có mỡ thừa quanh eo và bụng. Uống hàng ngày thay trà không cần ăn kiêng; sử dụng đều đặn sẽ dần dần làm săn chắc eo và bụng.

2. Súp táo gai và củ mài bổ tỳ vị, giảm mỡ

Nguyên liệu: 150g quả sơn tra tươi (khoảng 10-12g khô), 200g củ mài, một ít đường phèn (tùy chọn) và lượng nước ấm vừa đủ.

Cách nấu súp táo gai và củ mài

Bước 1: Rửa sạch quả táo gai tươi, bỏ hạt và cuống, rồi cắt thành từng miếng nhỏ để dùng sau. Nếu bạn sử dụng táo gai khô thì rửa sạch để loại bỏ tạp chất và bụi bẩn. Gọt vỏ củ mài rồi cắt thành miếng nhỏ và ngâm trong nước để tránh bị oxy hóa và chuyển sang màu đen.

Bước 2: Cho các miếng táo gai và củ mài vào nồi hấp và hấp ở lửa lớn trong 20 phút, hoặc cho đến khi chúng mềm và đủ chín để có thể dễ dàng xiên bằng đũa. Lấy ra và cho vào máy xay sinh tố, thêm một ít nước ấm, rồi xay nhuyễn thành hỗn hợp mịn. Nếu bạn thích vị ngọt hơn một chút, bạn có thể thêm một ít đường phèn và khuấy cho đến khi tan hết. Có thể ăn sau khi đã nguội bớt. Món này thích hợp dùng thay thế bữa sáng hoặc bữa tối.

Lợi ích sức khỏe của súp táo gai và củ mài

Quả táo gai có công dụng giúp giảm cân và hỗ trợ tiêu hóa, giảm tích tụ mỡ bụng; củ mài bổ tỳ vị, bổ khí âm, tạo cảm giác no lâu. Món súp này ít chất béo và calo, chỉ cần một bát là đủ no mà không cần phải nhịn đói hay ăn kiêng. Nó có thể điều hòa tỳ vị yếu, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa mỡ bụng. Ăn thường xuyên có thể giảm mỡ bụng dần dần mà không gây hại cho dạ dày và ruột. Món ăn này thích hợp cho người trung niên, người cao tuổi và những người muốn giảm cân.

3. Nước bí đao, táo gai và lá sen

Nguyên liệu: 10g quả sơn tra khô, nửa lá sen khô, 300g bí đao, 2 lát gừng, một nhúm muối và một ít hành lá thái nhỏ.

Cách nấu nước bí đao, táo gai và lá sen

Bước 1: Rửa sạch quả táo gai khô và lá sen khô với nước sạch, rồi để ráo. Gọt vỏ và rửa sạch bí đao rồi cắt thành các lát dày. Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi, thêm các lát gừng, quả táo gai và lá sen, rồi đun sôi trên lửa lớn.

Bước 2: Cho các miếng bí đao vào, vặn nhỏ lửa rồi nấu trong 15 phút, hoặc cho đến khi bí đao mềm và trong suốt. Bạn có thể uống nước thay trà và ăn miếng bí đao nếu thích.

Lợi ích sức khỏe của nước bí đao, táo gai và lá sen

Quả táo gai giúp phân giải chất béo và làm sạch đường ruột khỏi lượng dầu thừa. Lá sen thúc đẩy lợi tiểu và loại bỏ thấp khí, tăng cường trao đổi chất và đặc biệt nhắm vào chứng phù bụng. Bí đao ít calo, thanh nhiệt, lợi tiểu, không chứa chất béo và giúp loại bỏ lượng nước dư thừa trong cơ thể. Thức uống này nhẹ nhàng và thanh mát này thúc đẩy lợi tiểu, loại bỏ thấp khí, đốt cháy chất béo, giảm đầy hơi - sưng tấy, đồng thời dần dần làm tan mỡ dưới da. Uống một ly trước bữa ăn có thể giảm lượng thức ăn trong các bữa chính, giúp dễ dàng kiểm soát cân nặng.

4. Cháo táo gai, táo đỏ và kê giúp giảm cân

Nguyên liệu: 10g lát quả sơn tra khô, 80g kê, 3 quả táo đỏ và lượng nước vừa đủ.

Cách nấu cháo táo gai, táo đỏ và kê

Bước 1: Rửa sạch kê và ngâm trong nước 15 phút trước khi chế biến. Rửa sạch táo đỏ, bỏ hạt và cắt nhỏ. Rửa sạch các lát táo gai. Cho đủ nước vào nồi đất và đun sôi. Đầu tiên, cho kê vào và đun nhỏ lửa trong 15 phút đến khi thấy hạt kê nở mềm.

Bước 2: Thêm các lát táo gai và miếng táo đỏ, tiếp tục đun nhỏ lửa trong 10 phút, thỉnh thoảng khuấy đều để tránh bị dính. Nấu đến khi cháo sánh lại và dậy mùi thơm của quả táo gai. Để nguội bớt rồi ăn trực tiếp mà không cần thêm đường.

Lợi ích sức khỏe của cháo táo gai, táo đỏ và kê

Táo gai giúp tiêu hóa và phân giải mỡ bụng, ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa. Kê bổ tỳ vị, tạo cảm giác no, nhẹ nhàng nuôi dưỡng dạ dày mà không gây tăng cân. Táo đỏ bổ khí, trung hòa tính hàn của táo gai, ngăn ngừa đau bụng khi ăn lúc đói. Cháo này có thể dùng cho bữa sáng hoặc bữa tối, no bụng mà ít calo, điều hòa chức năng ruột, thúc đẩy quá trình trao đổi chất trơn tru và giảm mỡ bụng dần dần. Bạn có thể giảm cân đều đặn mà không cần nhịn đói, và sử dụng lâu dài cũng sẽ cải thiện làn da.