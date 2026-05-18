Chuyên gia chỉ cách sắp xếp máy rửa bát đúng cách

Cách xếp giá trên của máy rửa bát

Giá trên của máy rửa bát được thiết kế để đặt cốc, ly, tách và các loại bát đĩa nhỏ. Dưới đây là cách sắp xếp đúng để rửa sạch và an toàn nhất:

Bước 1: Xếp cốc, tách và bát

Úp miệng cốc, tách và bát xuống dưới để nước phun trực tiếp vào bên trong, giúp rửa sạch cặn bẩn và tránh đọng nước sau khi rửa xong.

Bước 2: Xếp ly rượu

Nếu ly rượu dùng được trong máy rửa bát, hãy đặt úp xuống khay trên. Khi xếp, nên để các ly cách nhau một khoảng nhỏ để tránh va chạm, hạn chế nứt vỡ trong quá trình máy hoạt động.

Morgan Eberhard, người làm việc tại phòng thí nghiệm của thuộc thương hiệu chất tẩy rửa Cascade, nói: "Cũng giống như với các loại ly thông thường, cách sắp xếp này giúp tránh việc các món đồ chạm vào nhau, gây đọng vết nước".

Bạn nên kiểm tra xem máy rửa bát của mình có giá đỡ ly chuyên dụng hay không. Đây là một bộ phận bằng nhựa có thể gập xuống, nằm ở khay trên, giúp cố định phần chân ly rượu để chúng không bị đổ hay va vào nhau trong quá trình rửa.

Bước 3: Xếp đồ nhựa

Các vật dụng bằng nhựa, đặc biệt là loại mỏng nhẹ, nên được đặt ở khay trên. Nguyên nhân là do bộ phận làm nóng của máy thường nằm ở phía dưới, nhiệt độ cao có thể làm nhựa bị biến dạng hoặc cong vênh.

Bước 4: Xếp các vật dụng gia đình khác

Những đồ dùng gia đình có thể rửa bằng máy cũng nên đặt ở khay trên để tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt mạnh bên dưới. Cách này giúp hạn chế hư hỏng và kéo dài tuổi thọ của đồ dùng.

Sắp xếp đúng cách giúp bát đĩa được rửa sạch và an toàn. Ảnh:

Cách xếp giá dưới của máy rửa bát

Giá dưới là nơi phù hợp để đặt đĩa lớn, bát tô và các vật dụng có kích thước to. Khi xếp, nên lưu ý một số điểm sau:

Bước 1: Xếp đồ cồng kềnh

Những vật dụng lớn như nồi, chảo, đĩa nên được đặt về phía trong cùng của khay để phân bổ trọng lượng đều hơn và giúp máy hoạt động ổn định.

Bước 2: Xếp đĩa và bát

Tiếp theo, đặt đĩa và bát vào các khe giữa thanh giá đỡ. Bát đặt ở khay dưới nên úp miệng xuống và để cách nhau vừa phải, tránh xếp chồng hoặc áp sát vào nhau. Khi xếp, hãy hướng mặt bát đĩa vào phía trung tâm máy, nơi có vòi phun nước mạnh nhất. Nếu quay ra ngoài, những chiếc ở rìa có thể không được rửa sạch hoàn toàn.

Bước 3: Xếp các vật dụng cao

Những món đồ cao như thớt nhựa, khay nướng hay khay đựng thức ăn nên được đặt sát hai bên thành máy. Cách xếp này giúp chúng không che chắn cánh tay phun nước hoặc làm cản trở hộp đựng chất tẩy rửa, nhờ đó máy hoạt động hiệu quả hơn.

Bước 4: Sắp xếp dao, thìa, nĩa

Khi cho dao, thìa, nĩa vào giỏ đựng, nên xếp xen kẽ các loại với nhau, tránh để cùng một loại dính sát vào nhau vì sẽ khó rửa sạch.

Theo khuyến cáo, thìa và nĩa nên để phần đầu hướng lên trên để nước dễ tiếp xúc và làm sạch tốt hơn.

Riêng dao dùng được trong máy rửa bát thì nên cắm mũi xuống dưới để tránh bị đứt tay khi lấy ra.

Bước 5: Tháo hoặc điều chỉnh khay trên khi cần đặt đồ lớn

Nếu bạn có những dụng cụ nấu ăn cỡ lớn cần đặt ở khay dưới, hãy kiểm tra xem khay trên của máy có thể hạ thấp hoặc tháo rời hay không. Nhiều dòng máy được thiết kế cho phép tháo khay trên để tạo thêm không gian cho nồi, chảo lớn.

Bước 6: Kiểm tra cánh tay phun và thêm nước làm bóng

Trước khi khởi động máy, hãy đảm bảo các cánh tay phun có thể xoay tự do, không bị vật dụng nào cản trở. Nếu cánh tay phun bị kẹt, nước sẽ không phân bổ đều và bát đĩa có thể không được rửa sạch, buộc bạn phải rửa lại lần nữa.

Ngoài ra, nếu cần, hãy bổ sung nước làm bóng hay nước trợ xả (rinse aid) để bát đĩa khô nhanh hơn, hạn chế đọng nước và vết ố sau khi rửa. Theo Eberhard, sản phẩm này hoạt động bằng cách giảm sức căng bề mặt của nước trong chu trình xả, giúp nước trôi đi dễ dàng thay vì đọng lại thành giọt trên bề mặt ly, cốc.

"Khi những giọt nước đó khô đi, khoáng chất trong nước cứng sẽ bám lại, tạo thành các vệt mờ và đốm trắng. Việc dùng nước làm bóng giúp hạn chế, thậm chí loại bỏ hoàn toàn hiện tượng này - nhờ đó đồ thủy tinh sạch bóng hơn, không còn vệt nước khó chịu", cô cho biết.

Những điều nên tránh khi dùng máy rửa bát

Không xếp quá chật : Nếu bát đĩa chồng lên nhau, nước và chất tẩy rửa không thể tiếp cận hết bề mặt, khiến đồ không sạch và dễ nứt vỡ.

Không cho mọi thứ vào máy : Gang, đồ sứ mỏng, thủy tinh vẽ tay, đồ gỗ... chỉ nên rửa tay trừ khi nhà sản xuất ghi rõ dùng được cho máy rửa bát.

Không tráng sơ bát đĩa trước khi cho vào máy : Máy rửa bát hiện đại hoạt động hiệu quả nhất khi còn cặn bẩn. Nước rửa sẽ tự điều chỉnh chu trình dựa trên độ bẩn, giúp làm sạch tốt hơn và tiết kiệm nước hơn so với rửa tay trước.