5 con giáp tốt bụng: Càng giúp người càng nhận lại nhiều phúc lộc
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi mang trong mình tấm lòng lương thiện, luôn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ người khác mà không cần đòi hỏi đáp trả.
Chính nhờ sự tốt bụng và chân thành ấy mà những con giáp này không chỉ được mọi người yêu quý, mà còn nhận về nhiều phúc đức, cuộc sống an yên và sự nghiệp thăng hoa.
Tuổi Mão: Con giáp nhân hậu, phúc đức dồi dào
Người tuổi Mão vốn nổi tiếng là con giáp hiền lành, tốt bụng. Khi thấy ai đó gặp khó khăn, họ lập tức dang tay giúp đỡ mà không tính toán thiệt hơn.
Với tuổi Mão, so đo quá nhiều chỉ khiến cuộc sống thêm nặng nề.
Dù đôi khi vì giúp người mà chịu phần thiệt, nhưng chính sự lương thiện này lại giúp họ tích phúc, được thần Tài ưu ái.
Theo tử vi, đến đúng thời điểm, tuổi Mão sẽ gặt hái thành công lớn, đạt được những thành tựu khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Tuổi Tuất: Con giáp chân thành, luôn gặp may mắn
Con giáp Tuất là một trong những con giáp sống đơn giản, không tham lam và cũng không tranh giành.
Nhờ bản chất tốt bụng, họ luôn giữ thái độ lạc quan, chăm chỉ phấn đấu mà không nóng vội.
Con giáp Tuất đối xử chân thành với mọi người, giữ vững ước mơ và không ngừng kiên trì theo đuổi mục tiêu.
Họ có khả năng biến khó khăn thành cơ hội, nghịch cảnh thành bước đệm để phát triển. Nhờ đó, con giáp này thường gặp quý nhân phù trợ, cuộc sống ngày càng thuận lợi, tươi sáng.
Tuổi Ngọ: Con giáp nhiệt tình, sự nghiệp rực rỡ hậu vận
Con giáp Ngọ nổi bật bởi tính cách cởi mở, phóng khoáng và hết lòng vì bạn bè.
Khi thấy bạn gặp khó khăn, con giáp Ngọ chẳng ngần ngại ra tay giúp đỡ, cho dù đôi khi phải chịu tổn thất hay bỏ lỡ cơ hội.
Tuy nhiên, sự chân thành và tốt bụng ấy lại giúp con giáp Ngọ tích lũy được nhiều phúc khí.
Đặc biệt sau tuổi 40, sự nghiệp của họ thường thăng hoa mạnh mẽ, tài lộc dồi dào, dễ dàng gây dựng cơ ngơi vững chắc.
Dù giàu có, họ vẫn giữ được bản tính lương thiện, sống hết lòng với mọi người.
Tuổi Dậu: Con giáp trung thực, phúc khí bền lâu
Con giáp Dậu luôn toát ra sự lạc quan và chân thành. Họ thích giúp đỡ người khác, coi trọng sự trung thực và giữ vững chữ tín.
Điều này giúp họ tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên được quý nhân nâng đỡ.
Không chỉ giỏi giao tiếp, con giáp Dậu còn có trí tuệ cảm xúc cao, biết cách dung hòa các mối quan hệ.
Nhờ vậy, con giáp này dễ đạt thành công trong sự nghiệp, cuộc sống nhiều may mắn và phúc khí sâu dày.
Tuổi Thìn: Con giáp nghĩa hiệp, càng cho đi càng nhận lại
Tuổi Thìn nổi bật bởi tính cách hào hiệp, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, kể cả người lạ. Họ không tính toán chuyện được – mất, chỉ mong góp phần làm điều có ích.
Dù đôi khi sự tốt bụng khiến họ gặp rắc rối, nhưng chính nhờ tấm lòng này mà tuổi Thìn dễ dàng thu hút sự chú ý và giúp đỡ từ quý nhân.
Một khi nắm bắt cơ hội, họ sẽ nhanh chóng đạt bước tiến lớn trong sự nghiệp, xây dựng cuộc sống như ý.
Những con giáp phúc đức đầy mình
Trong 12 con giáp, những tuổi sở hữu tấm lòng nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều may mắn.
Cuộc sống có thể đôi lúc thử thách, nhưng chính sự lương thiện giúp họ tích phúc, được quý nhân che chở và ngày càng tiến gần đến cuộc sống viên mãn.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Hà Nội: Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khi đang di chuyển, hàng trăm lít dầu tràn xuống đườngĐời sống - 34 phút trước
GĐXH - Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang xác minh, truy tìm tài xế điều khiển ô tô tải làm đổ dầu ra phố Bạch Thành Phong (phường Đại Mỗ) rồi bỏ đi.
Những số cuối ngày sinh Âm lịch 'quyền lực' quyết định trí tuệ và thành công của một ngườiĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ quyết định phần nào về tính cách mà còn phản ánh trí tuệ và sự may mắn trong cuộc đời.
Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, trong đó con giáp Sửu có thay đổi bất ngờ về các phương diện từ sau Rằm tháng 7.
Từ 1/10, những khoản thu nhập nào từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới?Đời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết về những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/10/2025.
Các con giáp phát tài cực mạnh nửa cuối tháng 7 Âm lịch: May mắn kéo đến dồn dậpĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nửa cuối tháng 7 Âm lịch là giai đoạn nhiều người e ngại vì rơi đúng tháng "cô hồn". Thế nhưng, tử vi chỉ ra có những con giáp chẳng những không bị ảnh hưởng xấu mà còn gặp vận đỏ liên tiếp, tài lộc dồi dào.
Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấpĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 233/2025/NĐ-CP, người hưởng bảo hiểm xã hội được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tếĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa đăng tải thông báo tìm thân nhân của bé.
Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Ninh BìnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chiếc xe ô tô con trong lúc dừng chờ đèn đỏ ở xã Bắc Lý (tỉnh Ninh Bình) đã bất ngờ bị một xe tải từ phía sau lao tới tông trúng, gây tai nạn liên hoàn khiến tài xế tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng.
Quy định mới nhất về hình thức đào tạo lái xe, hàng triệu lái xe cần lưu ýĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/9/2025, Thông tư 14/2025/TT-BXD chính thức có hiệu lực trong đó quy định mới về hình thức đào tạo lái xe. Dưới đây là các thông tin chi tiết, mời bạn đọc tham khảo.
Sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch 2025, con giáp Tý sẽ thay đổi sao?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo về tử vi của con giáp Tý tháng 7 âm lịch năm 2025. Cùng theo dõi để biết được sự thay đổi cỉa con giáp Tý ra sao sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch.
Tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất sau Quốc khánh 2/9Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất. Các con giáp có những thay đổi bất ngờ về các phương diện trong tuần này.