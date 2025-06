5 đồ uống lành mạnh giúp sĩ tử tỉnh táo và tập trung hơn

1. Lạm dụng nước tăng lực tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe

Việc sử dụng đồ uống tăng lực đang ngày càng phổ biến ở nhóm người trẻ, thanh thiếu niên, các sĩ tử... với mục đích để nhanh chóng tăng mức năng lượng, tăng cường sự tỉnh táo và tăng hiệu suất học tập hoặc thể thao. Mặc dù đây có vẻ là giải pháp nhanh chóng để tăng năng lượng nhưng chúng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe về lâu dài.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) định nghĩa, đồ uống tăng lực là "một loại sản phẩm ở dạng lỏng thường chứa caffeine , có hoặc không có các thành phần bổ sung khác".

Chúng thường chứa một lượng lớn caffeine, đường bổ sung, các chất phụ gia khác và các chất kích thích hợp pháp như guarana, taurine và L-carnitine. Các chất kích thích này có thể làm tăng sự tỉnh táo, chú ý và năng lượng, làm tăng huyết áp , nhịp tim, nhịp thở.

Lạm dụng nước tăng lực không tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu đánh giá toàn diện về tác động của chúng lên cơ thể con người (Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ), trong những năm gần đây, lượng tiêu thụ đồ uống tăng lực của thanh thiếu niên và vận động viên đã tăng đáng kể.

Mặc dù các thành phần riêng lẻ đã được chứng minh là an toàn nhưng việc tiêu thụ quá mức, đặc biệt là ở thanh thiếu niên, thường dẫn đến những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với sức khỏe con người. Những tác động này có thể khác nhau, đặc biệt là đối với hệ thống tim mạch và não. Do đó, điều quan trọng là phải xem xét việc đưa ra các giới hạn chính xác về việc tiêu thụ những loại đồ uống này.

Vì vậy, thay vì dựa vào các giải pháp tạm thời và tiềm ẩn rủi ro, chúng ta nên chọn những đồ uống lành mạnh , tự nhiên để nuôi dưỡng cơ thể và trí óc, giúp duy trì năng lượng và sự tập trung một cách bền vững.

2. Một số đồ uống lành mạnh giúp tăng sự tập trung và tỉnh táo cho sĩ tử

Đồ uống chứa điện giải tự nhiên

Đồ uống điện giải giúp bổ sung khoáng chất và phục hồi các chất điện giải quan trọng khác như natri, kali và magie bị mất qua mồ hôi, ngăn ngừa mệt mỏi và yếu cơ. Điều này rất quan trọng vì chất điện giải giúp tế bào sản xuất và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Một số loại đồ uống điện giải tự nhiên tốt nhất để sử dụng bao gồm: nước dừa , nước khoáng, nước ép trái cây tự nhiên…

Nước ép trái cây và rau củ

Nước ép trái cây, rau củ chứa nhiều vitamin , khoáng chất và chất dinh dưỡng thực vật giúp chuyển hóa năng lượng. Chúng cũng có tính kiềm, giúp cân bằng độ pH và giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Nước cam

Trong một ly nước cam chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng cơ thể cần, đặc biệt là hàm lượng vitamin C giúp tăng sức đề kháng và lấy lại năng lượng khi mệt mỏi.

Nên uống nước cam tươi nguyên chất sẽ tốt hơn nhiều so với các loại nước cam đóng hộp. Lý do là nước cam đóng chai/hộp thường có thêm đường, chất bảo quản và có thể bị mất một phần vitamin do quá trình chế biến. Hàm lượng đường tự do cao trong nước cam đóng hộp dễ dẫn đến tăng cân , tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và các vấn đề tim mạch nếu uống thường xuyên với lượng lớn.

Nước ép củ cải đường

Nước ép củ cải đường chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể, đây là chất giãn mạch có thể tăng cường lưu lượng máu và cung cấp oxy cho cơ và não, có khả năng góp phần cải thiện mức năng lượng. Nước ép củ cải đường cũng giúp giảm sự mệt mỏi trong quá trình hoạt động thể chất bằng cách tăng cường sức bền.

Nước ép trái cây và rau củ tự nhiên giúp tăng năng lượng cho sĩ tử.

Nước

Nghe có vẻ đơn giản nhưng uống đủ nước là cách tốt nhất để duy trì lưu lượng máu, mức năng lượng và chức năng não bộ tối ưu. Nước cũng rất cần thiết để vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đi khắp cơ thể.

Một tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể gây mệt mỏi và giảm khả năng tập trung. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ điều tra tác động của tình trạng mất nước nhẹ (mất khoảng 0,72 % khối lượng cơ thể) đối với chức năng nhận thức, tâm trạng và mức độ khó khăn trong nhiệm vụ cho thấy, ngay cả tình trạng mất nước tối thiểu cũng có thể làm suy giảm khả năng nhận thức và tâm trạng. Bên cạnh đó, cung cấp đủ nước có thể tăng cường sự tỉnh táo và mức năng lượng. Do đó, mọi người, nhất là các sĩ tử nên luôn mang theo chai nước bên mình và uống từng ngụm nhỏ thường xuyên.