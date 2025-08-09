Củ đậu đối với sức khỏe người bị tiểu đường ra sao?
GĐXH - Tiểu đường là một bệnh lý có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống, do đó, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có vai trò hết sức quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi ích dinh dưỡng của củ đậu đối với sức khỏe con người.
Giá trị dinh dưỡng từ củ đậu
Hầu hết lượng calo trong củ đậu đến từ carbohydrate, trong khi protein và chất béo chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Củ đậu cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng, đồng thời chứa một lượng lớn chất xơ.
Cụ thể, trong 100 g củ đậu chứa các chất dinh dưỡng sau: Lượng calo: 38 kcal; Carbohydrate: 8,82 g; Chất đạm: 0,72 g; Chất béo: 0,09 g; Chất xơ: 4,9 g; Vitamin C: 20,2 mg (nhu cầu mỗi ngày là 15 - 120 mg).
Củ đậu cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất vi lượng như sắt, magie, kali, mangan, vitamin E, thiamine, vitamin B2, B3, B5, B6, B9, canxi, phốt pho, kẽm và đồng.
Loại rau này có lượng calo thấp, nhiều chất xơ và nước nên thường được xem là một phần quan trọng trong chế độ ăn kiêng giảm cân. Chỉ cần ăn 130 gram củ đậu đã có thể đáp ứng 17% nhu cầu chất xơ hàng ngày cho nam giới và 23% cho phụ nữ.
Ngoài ra, củ đậu còn là nguồn cung cấp tốt vitamin C, một vitamin tan trong nước quan trọng. Vitamin này hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể và đóng vai trò không thể thiếu trong nhiều phản ứng enzym.
Lợi ích của củ đậu đối với người bệnh tiểu đường
Kiểm soát đường huyết trong máu
Chỉ số đường huyết của củ đậu thuộc nhóm thấp GI = 17, do đó làm giảm nguy cơ tăng nồng độ đường huyết của người bệnh tiểu đường. Củ đậu có hàm lượng nhỏ Carbohydrate (chứa 7% so với mức dinh dưỡng khuyến nghị) giúp hạn chế lượng đường dung nạp. Đồng thời loại thực phẩm này chứa nhiều chất xơ (chứa tới 14% so với mức dinh dưỡng khuyến nghị) nhờ đó càng làm giảm tốc độ hấp thu Carbohydrate giúp ổn định đường huyết sau khi ăn.
Không chỉ vậy, trong nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra củ đậu còn giúp tăng độ nhạy của Insulin, hỗ trợ thúc đẩy quá trình vận chuyển insulin từ máu vào tế bào, làm giảm đường huyết, tốt cho người tiểu đường.
Tăng cường sức khỏe tim mạch
Kali có hàm lượng tương đối cao trong củ đậu. Đây là một chất tốt cho sức khỏe tim mạch, có khả năng làm giãn mạch, giảm áp lực lên thành mạch máu. Từ đó giúp người tiểu đường kiểm soát huyết áp tốt, duy trì cân bằng cho hệ thống tim mạch.
Bên cạnh đó trong 100g củ đậu còn chứa 0.6mg sắt và 0.048mg đồng, đây là chất vi lượng cung cấp cho quá trình sản sinh hồng cầu, giúp tăng vận chuyển oxy cho các tế bào, ổn định tuần hoàn và lưu lượng máu tốt cho tim mạch.
Nhờ các thành phần dinh dưỡng trên, ăn củ đậu giúp hỗ trợ giảm mắc các biến chứng về tim mạch, đột quỵ ở người tiểu đường.
Hỗ trợ giảm cân, duy trì cân nặng ở người tiểu đường
Củ đậu là một thực phẩm tuyệt vời cho người giảm cân, muốn kiểm soát cân nặng ngay cả ở đối tượng người bệnh tiểu đường. Hàm lượng calo có trong củ đậu thấp (38 Kcal/100g) giúp tránh tạo nhiều năng lượng dư thừa gây tích trữ thành các mô mỡ.
Đồng thời, trong củ đậu có chứa tới 90% nước, lượng lớn chất xơ (4.8g/100g củ đậu) cùng nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể như Vitamin C, B, Photpho, Canxi, Kali,… Lợi ích của tỷ lệ dinh dưỡng này sẽ làm chậm quá trình hấp thu, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mà cơ thể vẫn được cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu. Nhờ đó, người tiểu đường có thể thực hiện giảm cân hiệu quả với khẩu phần ăn có chứa củ đậu.
Thúc đẩy hệ tiêu hóa
Thành phần oligofructose inulin có trong củ đậu giúp tạo môi trường cho vi khuẩn có lợi cho đường ruột phát triển. Nhờ đó sức khỏe đường ruột được tăng cường.
Ngoài ra khối chất xơ ít bị chuyển hóa trong ruột sẽ thúc đẩy hình thành khối phân và được đẩy ra ngoài cơ thể. Điều này giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón.
Bảo vệ khỏi stress oxy hóa tế bào
Củ đậu có chứa nhiều chất chống oxy hóa như Selen, Beta – caroten, Vitamin C,… Những hợp chất này có tác dụng chống lại gốc tự do, ngăn chặn quá trình stress oxy hóa làm chết tế bào. Tế bào được bảo vệ giúp ngăn ngừa các yếu tố gây bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, ung thư… Nhờ đó giúp hạn chế gặp phải các biến chứng tiểu đường.
Tăng cường hệ miễn dịch
Vitamin C có trong củ đậu là thành phần thúc đẩy tế bào bạch cầu sản sinh, tăng trưởng. Bạch cầu là một hàng rào bảo vệ, giúp cơ thể có khả năng chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh. Ngoài ra một nghiên cứu tại Ấn Độ đã cho thấy chiết xuất từ chất xơ của củ đậu còn có tác dụng tạo điều kiện để sản xuất IgA, IgG – là những kháng thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho sức khỏe người tiểu đường.
Kích thước bắp chân tiết lộ bạn có thể sống được bao lâu: 1 tỉ lệ trên cơ thể cho biết nguy cơ bệnh tật của bạnSống khỏe - 3 giờ trước
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng kích thước bắp chân có liên quan đến tuổi thọ. Hãy cùng tìm hiểu xem bắp chân nói lên điều gì về sức khỏe của bạn.
Nuốt nghẹn nghĩ chỉ viêm thực quản, người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnhBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Đi khám vì nuốt nghẹn khi ăn, người phụ nữ được phát hiện mắc 6 bệnh, trong đó có viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là nguyên nhân chính gây nuốt nghẹn.
Bác sĩ vạch trần môn thể thao dễ gây đột tử nhất NHƯNG từ người trẻ tới già, nam hay nữ đều "mê như điếu đổ"Sống khỏe - 9 giờ trước
Môn thể thao này rất phổ biến, cũng mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nó cũng tiềm ẩn nguy cơ đột tử rất cao - nhất là nếu tập không đúng cách.
Từ vụ bé 15 tháng tuổi nguy kịch vì uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi, bác sĩ hướng dẫn cách sử dụng an toànSống khỏe - 10 giờ trước
Thông tin bé 15 tháng tuổi nguy kịch khi uống phải tinh dầu đuổi muỗi khiến nhiều cha mẹ vô cùng lo lắng. Nguyên nhân là do có khá nhiều gia đình sử dụng sản phẩm này để tránh cho con khỏi bị muỗi đốt.
Đi chợ thấy loại cá này nhớ mua ngay: Tốt bậc nhất thế giới, dinh dưỡng vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/5Sống khỏe - 13 giờ trước
Đây là loại cá quen thuộc ở Việt Nam, được chuyên trang sức khỏe Mỹ xếp vào top 3 loại cá tốt nhất. Loại cá này có giá thành rẻ nhưng rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ.
Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 13 giờ trước
GĐXH - Người bệnh suy thận chỉ nên ăn khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước, sau đó bỏ nước luộc, như vậy sẽ giúp giảm đến 30% lượng kali.
Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việcBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thức khuya, làm việc liên tục trước màn hình có thể âm thầm kích hoạt cơn đột quỵ ở người trẻ, dù trông họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
Vừa ăn vừa nghe điện thoại, người đàn ông gặp tai nạn phải đi cấp cứuSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện một dị vật sắc nhọn, nằm ngang ở vùng hạ họng lệch trái, cắm sâu hơn 1 cm vào hạ họng của bệnh nhân.
Uống smoothie buổi tối: Nguy cơ tăng đường huyết và cách uống an toànSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Smoothie buổi tối giúp bổ sung vitamin nhưng có thể làm tăng đường huyết, nhất là ở người tiểu đường. Đây là cách uống ngon và an toàn.
Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thậnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông suy thận ngừng tim ngay trước thời điểm vào lọc máu chu kỳ may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu sống.
5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Không chỉ là bệnh về mắt, những bất thường như đỏ mắt, mờ thoáng qua hay phù võng mạc có thể là “tín hiệu đỏ” cho thấy nguy cơ đột quỵ đang đến gần.