Củ đậu đối với sức khỏe người bị tiểu đường ra sao?

Thứ bảy, 19:00 09/08/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Tiểu đường là một bệnh lý có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống, do đó, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có vai trò hết sức quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi ích dinh dưỡng của củ đậu đối với sức khỏe con người.

Giá trị dinh dưỡng từ củ đậu

Hầu hết lượng calo trong củ đậu đến từ carbohydrate, trong khi protein và chất béo chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Củ đậu cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng, đồng thời chứa một lượng lớn chất xơ.

Loại củ được ví như "nhân sâm của người nghèo", người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọLoại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ

GĐXH - Người bệnh suy thận chỉ nên ăn khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước, sau đó bỏ nước luộc, như vậy sẽ giúp giảm đến 30% lượng kali.

Cụ thể, trong 100 g củ đậu chứa các chất dinh dưỡng sau: Lượng calo: 38 kcal; Carbohydrate: 8,82 g; Chất đạm: 0,72 g; Chất béo: 0,09 g; Chất xơ: 4,9 g; Vitamin C: 20,2 mg (nhu cầu mỗi ngày là 15 - 120 mg).

Củ đậu cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất vi lượng như sắt, magie, kali, mangan, vitamin E, thiamine, vitamin B2, B3, B5, B6, B9, canxi, phốt pho, kẽm và đồng.

Loại rau này có lượng calo thấp, nhiều chất xơ và nước nên thường được xem là một phần quan trọng trong chế độ ăn kiêng giảm cân. Chỉ cần ăn 130 gram củ đậu đã có thể đáp ứng 17% nhu cầu chất xơ hàng ngày cho nam giới và 23% cho phụ nữ.

Củ đậu đối với sức khỏe người bị tiểu đường ra sao? - Ảnh 2.

Lợi ích dinh dưỡng của củ đậu đối với sức khỏe con người rất cao.

Ngoài ra, củ đậu còn là nguồn cung cấp tốt vitamin C, một vitamin tan trong nước quan trọng. Vitamin này hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể và đóng vai trò không thể thiếu trong nhiều phản ứng enzym.

Lợi ích của củ đậu đối với người bệnh tiểu đường

Kiểm soát đường huyết trong máu

Chỉ số đường huyết của củ đậu thuộc nhóm thấp GI = 17, do đó làm giảm nguy cơ tăng nồng độ đường huyết của người bệnh tiểu đường. Củ đậu có hàm lượng nhỏ Carbohydrate (chứa 7% so với mức dinh dưỡng khuyến nghị) giúp hạn chế lượng đường dung nạp. Đồng thời loại thực phẩm này chứa nhiều chất xơ (chứa tới 14% so với mức dinh dưỡng khuyến nghị) nhờ đó càng làm giảm tốc độ hấp thu Carbohydrate giúp ổn định đường huyết sau khi ăn.

Không chỉ vậy, trong nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra củ đậu còn giúp tăng độ nhạy của Insulin, hỗ trợ thúc đẩy quá trình vận chuyển insulin từ máu vào tế bào, làm giảm đường huyết, tốt cho người tiểu đường.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Kali có hàm lượng tương đối cao trong củ đậu. Đây là một chất tốt cho sức khỏe tim mạch, có khả năng làm giãn mạch, giảm áp lực lên thành mạch máu. Từ đó giúp người tiểu đường kiểm soát huyết áp tốt, duy trì cân bằng cho hệ thống tim mạch.

Củ đậu đối với sức khỏe người bị tiểu đường ra sao? - Ảnh 3.

Nhờ các thành phần dinh dưỡng trên, ăn củ đậu giúp hỗ trợ giảm mắc các biến chứng về tim mạch, đột quỵ ở người tiểu đường.

Bên cạnh đó trong 100g củ đậu còn chứa 0.6mg sắt và 0.048mg đồng, đây là chất vi lượng cung cấp cho quá trình sản sinh hồng cầu, giúp tăng vận chuyển oxy cho các tế bào, ổn định tuần hoàn và lưu lượng máu tốt cho tim mạch.

Nhờ các thành phần dinh dưỡng trên, ăn củ đậu giúp hỗ trợ giảm mắc các biến chứng về tim mạch, đột quỵ ở người tiểu đường.

Hỗ trợ giảm cân, duy trì cân nặng ở người tiểu đường

Củ đậu là một thực phẩm tuyệt vời cho người giảm cân, muốn kiểm soát cân nặng ngay cả ở đối tượng người bệnh tiểu đường. Hàm lượng calo có trong củ đậu thấp (38 Kcal/100g) giúp tránh tạo nhiều năng lượng dư thừa gây tích trữ thành các mô mỡ.

Đồng thời, trong củ đậu có chứa tới 90% nước, lượng lớn chất xơ (4.8g/100g củ đậu) cùng nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể như Vitamin C, B, Photpho, Canxi, Kali,… Lợi ích của tỷ lệ dinh dưỡng này sẽ làm chậm quá trình hấp thu, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mà cơ thể vẫn được cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu. Nhờ đó, người tiểu đường có thể thực hiện giảm cân hiệu quả với khẩu phần ăn có chứa củ đậu.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa

Thành phần oligofructose inulin có trong củ đậu giúp tạo môi trường cho vi khuẩn có lợi cho đường ruột phát triển. Nhờ đó sức khỏe đường ruột được tăng cường. 

Củ đậu đối với sức khỏe người bị tiểu đường ra sao? - Ảnh 4.

Thành phần oligofructose inulin có trong củ đậu giúp tạo môi trường cho vi khuẩn có lợi cho đường ruột phát triển.

Ngoài ra khối chất xơ ít bị chuyển hóa trong ruột sẽ thúc đẩy hình thành khối phân và được đẩy ra ngoài cơ thể. Điều này giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón.

Bảo vệ khỏi stress oxy hóa tế bào

Củ đậu có chứa nhiều chất chống oxy hóa như Selen, Beta – caroten, Vitamin C,… Những hợp chất này có tác dụng chống lại gốc tự do, ngăn chặn quá trình stress oxy hóa làm chết tế bào. Tế bào được bảo vệ giúp ngăn ngừa các yếu tố gây bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, ung thư… Nhờ đó giúp hạn chế gặp phải các biến chứng tiểu đường.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C có trong củ đậu là thành phần thúc đẩy tế bào bạch cầu sản sinh, tăng trưởng. Bạch cầu là một hàng rào bảo vệ, giúp cơ thể có khả năng chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh. Ngoài ra một nghiên cứu tại Ấn Độ đã cho thấy chiết xuất từ chất xơ của củ đậu còn có tác dụng tạo điều kiện để sản xuất IgA, IgG – là những kháng thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho sức khỏe người tiểu đường.

Huyền Trang (T/h)
Top