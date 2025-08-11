Người phụ nữ ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện u tuyến ức từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Theo thông tin từ BVĐK tỉnh Quảng Ninh, vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ 65 tuổi mắc u tuyến ức kích thước 16x17mm.

Bệnh nhân nhập viện với cơn đau tức nhẹ sau xương ức, đôi lúc mệt mỏi nên đi khám. Kết quả chụp CT lồng ngực bất ngờ phát hiện khối u tuyến ức kích thước 16x17mm – nằm sâu trong trung thất, ngay sát các mạch máu lớn và màng tim.

Hình ảnh khối u tuyến ức của bệnh nhân L. trên phim chụp cắt lớp vi tính

Thay vì mổ mở với vết sẹo dài và thời gian hồi phục lâu, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi lồng ngực hoàn toàn qua đường ngực trái.

Chỉ qua vài đường rạch nhỏ, phẫu thuật viên khéo léo đưa dụng cụ nội soi vào khoang màng phổi, tỉ mỉ bóc tách từng lớp mô, cắt bỏ trọn vẹn tuyến ức cùng khối u mà không gây mất máu. Ê-kíp mổ phối hợp nhịp nhàng với khoa Gây mê hồi sức để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Bác sĩ CKI Bùi Văn Dũng, Phó khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt u tuyến ức mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh, giúp loại bỏ triệt để khối u với vết mổ rất nhỏ, ít đau đớn, hạn chế mất máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thời gian nằm viện ngắn, có thể ra viện sau mổ 1-2 ngày, tính thẩm mỹ cao.

Đây là một phẫu thuật khó, đặc biệt khi khối u nằm sát các cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn, khí quản, màng tim, đòi hỏi thao tác của phẫu thuật viên phải hết sức chuẩn xác và khéo léo.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân phẫu thuật cắt u tuyến ức. Ảnh: BVCC

Sau mổ 1 ngày, tình trạng của bệnh nhân ổn định, chụp kiểm tra cho kết quả tốt, được rút dẫn lưu, vận động nhẹ nhàng. Bệnh nhân đi lại, sinh hoạt bình thường chỉ sau mổ 2 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là u lành tính.

Các bác sĩ khuyến cáo, u tuyến ức có thể tiến triển âm thầm, đôi khi kèm các triệu chứng nhược cơ như: sụp mí mắt, yếu tay chân, khó thở...

Khi có các dấu hiệu này hoặc phát hiện hình ảnh bất thường ở trung thất trên X-quang, người bệnh cần được làm thêm các thăm dò như CT scan để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.