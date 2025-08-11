Người phụ nữ ở Quảng Ninh bất ngờ phát hiện u tuyến ức từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Người phụ nữ bị u tuyến ức nhập viện với cơn đau tức nhẹ sau xương ức, đôi lúc mệt mỏi nên đi khám.
Theo thông tin từ BVĐK tỉnh Quảng Ninh, vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ 65 tuổi mắc u tuyến ức kích thước 16x17mm.
Bệnh nhân nhập viện với cơn đau tức nhẹ sau xương ức, đôi lúc mệt mỏi nên đi khám. Kết quả chụp CT lồng ngực bất ngờ phát hiện khối u tuyến ức kích thước 16x17mm – nằm sâu trong trung thất, ngay sát các mạch máu lớn và màng tim.
Thay vì mổ mở với vết sẹo dài và thời gian hồi phục lâu, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi lồng ngực hoàn toàn qua đường ngực trái.
Chỉ qua vài đường rạch nhỏ, phẫu thuật viên khéo léo đưa dụng cụ nội soi vào khoang màng phổi, tỉ mỉ bóc tách từng lớp mô, cắt bỏ trọn vẹn tuyến ức cùng khối u mà không gây mất máu. Ê-kíp mổ phối hợp nhịp nhàng với khoa Gây mê hồi sức để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.
Bác sĩ CKI Bùi Văn Dũng, Phó khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt u tuyến ức mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh, giúp loại bỏ triệt để khối u với vết mổ rất nhỏ, ít đau đớn, hạn chế mất máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thời gian nằm viện ngắn, có thể ra viện sau mổ 1-2 ngày, tính thẩm mỹ cao.
Đây là một phẫu thuật khó, đặc biệt khi khối u nằm sát các cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn, khí quản, màng tim, đòi hỏi thao tác của phẫu thuật viên phải hết sức chuẩn xác và khéo léo.
Sau mổ 1 ngày, tình trạng của bệnh nhân ổn định, chụp kiểm tra cho kết quả tốt, được rút dẫn lưu, vận động nhẹ nhàng. Bệnh nhân đi lại, sinh hoạt bình thường chỉ sau mổ 2 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là u lành tính.
Các bác sĩ khuyến cáo, u tuyến ức có thể tiến triển âm thầm, đôi khi kèm các triệu chứng nhược cơ như: sụp mí mắt, yếu tay chân, khó thở...
Khi có các dấu hiệu này hoặc phát hiện hình ảnh bất thường ở trung thất trên X-quang, người bệnh cần được làm thêm các thăm dò như CT scan để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Buổi sáng là thời điểm cơ thể vừa trải qua một đêm nghỉ ngơi, khí huyết đang ở trạng thái ổn định nhưng còn chậm lưu thông. Sáng ngủ dậy bấm những huyệt vị sau sẽ thúc đẩy tuần hoàn, cân bằng âm dương và nâng cao sức khỏe.
GĐXH - Hoạt tính có trong vỏ bưởi có thể giúp thải độc gan, giảm độ nhớt của máu, giảm sự hình thành huyết khối và có tác dụng phòng ngừa tốt các bệnh tim mạch...
GĐXH - Chỉ cần bỏ qua những dấu hiệu này, bạn có thể thức dậy với nguy cơ tàn tật hoặc mất mạng.
Nếu để ý kỹ, khi cơ thể đang lão hóa nhanh chóng sẽ có những dấu hiệu rõ nét này, có dù chỉ một cũng nên cảnh giác.
GĐXH - Bác sĩ nghỉ hưu sống thọ nhất Nhật bản chia sẻ: "Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi. Tôi đi bất cứ đâu mình muốn, ăn những gì mình thích và làm điều mình thấy vui..."
GĐXH - Nam ca sĩ bị bột quỵ cho rằng có thể việc ông bị đột quỵ xuất phát từ chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Đó là thói quen hút thuốc lá lâu năm và ăn đồ ngọt.
GĐXH - Tiểu đường là một bệnh lý có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống, do đó, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có vai trò hết sức quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi ích dinh dưỡng của củ đậu đối với sức khỏe con người.
GĐXH - Đi khám vì nuốt nghẹn khi ăn, người phụ nữ được phát hiện mắc 6 bệnh, trong đó có viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là nguyên nhân chính gây nuốt nghẹn.
GĐXH - Người bệnh suy thận chỉ nên ăn khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước, sau đó bỏ nước luộc, như vậy sẽ giúp giảm đến 30% lượng kali.
GĐXH - Thức khuya, làm việc liên tục trước màn hình có thể âm thầm kích hoạt cơn đột quỵ ở người trẻ, dù trông họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
