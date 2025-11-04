5 loại rau gia vị được ví dược liệu trong nhà vào mùa thu

Mỗi khi chuyển mùa, nhiều người dễ bị nghẹt mũi, ngứa hoặc đau họng, hắt hơi liên tục, chảy nước mắt, chất nhầy chảy từ mũi xuống cổ họng, sốt cao, đau nhức cơ bắp, mỏi khớp… Các chuyên gia cho rằng thời tiết thay đổi là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển và khả năng miễn dịch của cơ thể suy giảm.

Theo bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội), ngoài giữ gìn sức khỏe, chăm sóc về mặt dinh dưỡng, y học cổ truyền cho rằng việc ăn uống trong mùa thu cần tuân theo các nguyên tắc cân bằng âm dương, bồi bổ phế (phổi), dưỡng âm và phòng ngừa các bệnh lý thường gặp. Vì vậy, mỗi bữa ăn nên sử dụng thêm các rau gia vị sẽ góp phần không nhỏ trong việc phòng và chữa bệnh lúc giao mùa.

Mùa thu se lạnh, những món ăn dân dã thêm phần hấp dẫn nhờ hương vị đặc trưng của các loại rau gia vị. Không chỉ làm tăng mùi thơm, chúng còn là vị thuốc quý trong Đông y.

Dưới đây là các loại rau gia vị được bác sĩ Hoàng giới thiệu để giúp cải thiện sức khỏe, chữa bệnh và dùng làm món ăn ngon trong bữa ăn hằng ngày nhất là mùa lạnh, giao mùa.

Rau răm (thủy liễu, hương lục) mang hương thơm nồng, vị cay, tính ấm, không độc. Là gia vị không thể thiếu trong cháo lươn, trứng vịt lộn, gỏi gà hay hải sản, rau răm khử tanh hiệu quả. Trong Đông y, rau răm kích thích tiêu hóa, trừ phong hàn, chữa đau bụng lạnh, chàm ghẻ, trĩ, kém ăn. Người ta thường dùng rau tươi, không chế biến.

Thì là (thìa là, thời la, đông phong) là “người bạn” của canh cá, canh lươn, ốc nhờ khả năng át mùi tanh, tạo hương thơm quyến rũ. Theo Nam dược thần hiệu , hạt và lá thì là vị cay, tính ấm, không độc; điều hòa món ăn, bổ thận, mạnh tỳ, tiêu trướng, trị đau bụng, đau răng, kích thích tiêu hóa và lợi sữa. Một thìa thì là trong nồi canh không chỉ ngon mà còn bổ.

Rau mùi (ngò ta, hương tuy) phổ biến ở miền Bắc, đặc biệt mùa đông. Vị cay, tính ấm, không độc, rau mùi tiêu thức ăn, trị phong tà, thông đại tiểu tiện, hỗ trợ đậu sởi khó mọc, phá mụn độc. Lá xanh mướt trong bát phở gà hay tô bún là “liều thuốc” tự nhiên cho hệ tiêu hóa.

Mùi tàu (ngò tây, ngò gai, ngò tàu) được trồng khắp nơi, dùng sống, nấu canh hay làm thuốc. Vị the, tính ấm, mùi thơm hắc, mùi tàu khử thấp nhiệt, thanh uế, mạnh tỳ vị, kích thích tiêu hóa. Một nắm mùi tàu trong nồi canh chua là đủ để đánh thức vị giác.

Húng chanh (rau tần) với vị chua the, thơm hăng, tính ấm, vào phế, là “khắc tinh” của cảm cúm. Dân gian dùng lá tươi ăn sống hoặc sắc uống để giải cảm, tiêu đờm, khử độc, phát tán phong hàn, sát khuẩn. Húng chanh chữa viêm họng, ho, sốt không ra mồ hôi hiệu quả. Tinh dầu húng chanh còn được chưng cất kết hợp thảo dược khác trong thuốc ho, cảm.