Ăn tôm cùng 6 loại quả này coi chừng ngộ độc, gây hại cho sức khỏe, những người thích ăn tôm nên lưu ý!

Thứ tư, 11:34 24/12/2025 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người không biết rằng việc kết hợp tôm với các loại quả (trái cây) không phù hợp có thể gây hại cho sức khỏe.

Tôm, với kết cấu dai ngon và hàm lượng protein cao, đã trở thành món ăn quen thuộc trên bàn ăn. Dù luộc, hấp hay rang, tôm luôn ngon miệng. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng việc kết hợp tôm với các loại quả (trái cây) không phù hợp có thể gây hại cho sức khỏe của mình. 

Bài viết sẽ giải thích lý do vì sao 6 loại trái cây này bạn không nên ăn kèm với tôm và cách tránh những sai lầm này, để bạn có thể thưởng thức tôm một cách an tâm!

Ăn tôm cùng 6 loại quả này coi chừng ngộ độc, gây hại cho sức khỏe - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

6 loại quả không nên ăn cùng tôm

1. Không nên ăn tôm cùng với quả hồng

Quả hồng có vị ngọt và mềm, đặc biệt là những quả hồng cuối mùa thu, mọng nước khi cắn vào. Tuy nhiên, chúng lại là kẻ thù tự nhiên của tôm. Vấn đề chính nằm ở lượng axit tannic lớn trong quả hồng. Khi protein chất lượng cao trong tôm tiếp xúc với axit tannic, chúng giống như bị dính lại với nhau, tạo thành phức hợp axit tannic-protein khó tiêu hóa.

Hợp chất này rất khó phân giải trong dạ dày và ruột. Các triệu chứng nhẹ bao gồm đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy; các triệu chứng nặng có thể dẫn đến sự tích tụ dần dần của tanin, tạo thành sỏi dạ dày cứng. Hơn nữa, quả hồng càng xanh và chát thì hàm lượng tanin càng cao, nguy cơ càng lớn. Nên đợi ít nhất 4 tiếng sau khi ăn tôm rồi mới ăn hồng; nếu ăn tôm khi bụng đói, tốt nhất nên đợi ít nhất 6 tiếng để tránh biến món ngon thành gánh nặng.

Ăn tôm cùng 6 loại quả này coi chừng ngộ độc, gây hại cho sức khỏe - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

2. Không nên ăn tôm cùng với quả cam

Cam có vị ngọt và mọng nước, và nhiều người thích ăn vài lát cam với tôm để làm giảm độ ngấy. Ít ai biết rằng đây là một "thói quen nguy hiểm". Tôm chứa một lượng nhỏ hợp chất asen hóa trị năm, có độc tính rất thấp. Tuy nhiên, vitamin C trong cam là một chất khử mạnh có thể khử asen hóa trị năm thành asen hóa trị ba độc hại.

Mặc dù tôm chứa hàm lượng asen cực thấp và ăn một lượng nhỏ cùng tôm có thể không gây ngộ độc, nhưng tiêu thụ lâu dài hoặc quá mức có thể dẫn đến tích tụ độc tố trong cơ thể, gây ra các triệu chứng khó chịu như chóng mặt, buồn nôn và nôn mửa. Hơn nữa, độ axit của cam có thể gây kích ứng dạ dày và ruột, và ăn chúng cùng với tôm giàu protein có thể dễ dàng làm tăng gánh nặng tiêu hóa. Nên đợi ít nhất 2-3 tiếng sau khi ăn tôm rồi mới ăn cam hoặc quýt, những loại trái cây giàu vitamin C.

Ăn tôm cùng 6 loại quả này coi chừng ngộ độc, gây hại cho sức khỏe - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

3. Không nên ăn tôm cùng với quả lựu 

Hạt lựu mập mạp, có vị ngọt và chua, rất giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, chất tannin có trong chúng (tương tự như axit tannic trong quả hồng) lại là "kẻ thù" của tôm. Khi protein chất lượng cao trong tôm gặp phải tannin trong quả lựu, nó sẽ bị "khóa chặt" lại, ngăn cản cơ thể hấp thụ  và tạo thành các chất kết tủa khó tiêu.

Ngoài ra, ăn hai nguyên liệu này cùng nhau có thể gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa, dẫn đến đầy hơi và tiêu chảy, đặc biệt là ở những người có dạ dày nhạy cảm. Nhiều người ăn tôm và lựu cùng nhau để giảm độ ngấy của thức ăn trong bữa ăn, nhưng điều này thực chất lại gây hại cho dạ dày. Tốt nhất nên ăn lựu và tôm riêng biệt để tránh lãng phí chất dinh dưỡng và gây hại cho hệ tiêu hóa.

Ăn tôm cùng 6 loại quả này coi chừng ngộ độc, gây hại cho sức khỏe - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

4. Không nên ăn tôm cùng với quả nho

Nho có vị ngọt và mọng nước, được ưa chuộng dù ăn tươi hay ép lấy nước. Tuy nhiên, nên tránh ăn nho khi ăn tôm. Nho chứa nhiều axit hữu cơ (như axit tartaric và axit citric), có thể phản ứng với protein trong tôm tạo thành các chất kết tủa khó tiêu.

Các chất cặn này không chỉ cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng như protein và canxi của cơ thể mà còn có thể gây ra các vấn đề về hệ tiêu hóa, dẫn đến đầy hơi, ợ hơi và khó tiêu. Đặc biệt là nho ướp lạnh, sự kết hợp giữa nhiệt độ thấp và sự kích thích của các axit hữu cơ, khi kết hợp với tôm giàu protein, có thể dễ dàng gây tiêu chảy ở những người có dạ dày nhạy cảm. Nên đợi ít nhất 3 tiếng sau khi ăn tôm rồi mới ăn nho, và điều này cũng áp dụng cho nho ở nhiệt độ phòng.

Ăn tôm cùng 6 loại quả này coi chừng ngộ độc, gây hại cho sức khỏe - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

5. Không nên ăn tôm cùng với quả táo gai

Quả táo gai (sơn tra, táo mèo) có vị ngọt và chua, và nhiều người tin rằng ăn chúng với tôm béo có thể giúp giảm độ ngấy và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, điều ngược lại mới đúng. Quả táo gai không chỉ chứa một lượng lớn vitamin C (phản ứng với asen trong tôm), mà còn giàu các chất có tính axit (như axit táo gai và axit citric).

Các chất có tính axit này có thể kích thích niêm mạc dạ dày tiết ra quá nhiều axit dạ dày. Vì hàm lượng protein cao trong tôm đòi hỏi môi trường tiêu hóa ôn hòa, sự kết hợp của các yếu tố này có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày, đặc biệt là đối với những người bị viêm dạ dày hoặc loét dạ dày, dễ dẫn đến các triệu chứng như trào ngược axit và đau dạ dày. Hơn nữa, phản ứng giữa vitamin C và các thành phần của tôm có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của cả hai. Nên đợi ít nhất 4 tiếng sau khi ăn tôm rồi mới ăn sơn tra, và tránh uống nước ép sơn tra hoặc ăn các sản phẩm từ sơn tra.

Ăn tôm cùng 6 loại quả này coi chừng ngộ độc, gây hại cho sức khỏe - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

6. Không nên ăn tôm cùng với quả dứa

Dứa có vị ngọt, mọng nước và hương thơm đặc trưng, nhưng ăn dứa cùng tôm tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với các loại trái cây khác. Dứa chứa hai thành phần gây hại: một là vitamin C, phản ứng với asen trong tôm; thành phần còn lại là một loại enzyme phân giải protein, trực tiếp phá vỡ protein trong tôm.

Enzyme phân giải protein này không chỉ phá hủy các chất dinh dưỡng trong tôm mà còn có thể gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa của người, dẫn đến đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Trong trường hợp nặng, nó thậm chí có thể gây ra các phản ứng dị ứng như ngứa và sưng da. Hơn nữa, dứa có tính axit cao, điều này sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng kích ứng đường tiêu hóa. Vì vậy, tốt nhất nên tránh ăn dứa khi ăn tôm, và ngay cả sau khi ăn tôm, cũng nên đợi ít nhất 4 tiếng trước khi ăn dứa. Trước khi ăn dứa, tốt nhất nên ngâm dứa trong nước muối để giảm hoạt động của enzyme.

Tóm lại, hiểu rõ sự tương khắc giữa tôm và một số loại trái cây giúp bạn bảo vệ hệ tiêu hóa hiệu quả. Hãy luôn chú ý khoảng cách thời gian giữa các món ăn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Ăn uống khoa học chính là bí quyết để bạn tận hưởng món ngon một cách trọn vẹn và an tâm nhất!

Theo Abolouwang

