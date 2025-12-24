Thực phẩm 'vàng' giúp ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Thực phẩm ngăn ngừa tế bào ung thư: Ăn cà chua có tốt không?

Cà chua không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Nghiên cứu cho thấy, cà chua có thể giúp phòng ngừa sự phát triển của tế bào ung thư nhờ vào hàm lượng vitamin và khoáng chất lycopene phong phú.

Một trong những thành phần nổi bật có trong cà chua là lycopene – chất chống ôxy hóa mạnh được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng tác động tích cực lên tế bào ung thư, qua đó giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt và ung thư dạ dày.

Nhờ vào khả năng ức chế sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư, lycopene trở thành một chất hỗ trợ quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bên cạnh đó, cà chua còn là nguồn cung cấp phong phú các hợp chất có lợi khác như vitamin C và nhiều loại chất chống ôxy hóa khác, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống chọi với nguy cơ các tế bào ung thư bị tổn hại do gốc tự do.

Hơn nữa, lượng lycopene dồi dào có trong cà chua đã được chứng minh không chỉ có tác dụng phòng ngừa mà còn làm giảm tốc độ phát triển của ung thư khi được tiêu thụ đều đặn. Vì vậy, việc bổ sung cà chua vào khẩu phần ăn hàng ngày không chỉ giúp cải thiện hương vị món ăn mà còn là cách đơn giản và hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ mắc phải các loại ung thư nguy hiểm.

Thường xuyên tiêu thụ cà chua có ngăn ngừa được tế bào ung thư?

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng cả cà chua ăn sống lẫn nấu chín đều giàu dưỡng chất quan trọng, bao gồm chất xơ, kali, vitamin C, choline và lycopene.

Tuy nhiên, khi cà chua được nấu chín, cơ thể sẽ hấp thụ một số chất chống ôxy hóa, như lycopene, lutein và zeaxanthin, hiệu quả hơn. Những chất này có vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ ung thư.

Để tối ưu hóa việc hấp thụ các dưỡng chất từ cà chua, các chuyên gia khuyến cáo nên kết hợp nấu với dầu ôliu hoặc các loại chất béo lành mạnh khác. Phương pháp này không chỉ tăng cường khả năng hấp thụ mà còn giúp tận dụng tối đa lợi ích của cà chua đối với sức khỏe.

Đặc biệt, đối với nam giới, hàm lượng lycopene trong cà chua được chứng minh rất hữu ích trong việc hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tuyến tiền liệt.

Các nghiên cứu cho thấy lycopene và các carotenoid trong cà chua có tác dụng ức chế sự phát triển của ung thư nhờ đặc tính chống ôxy hóa mạnh mẽ. Hơn nữa, những người thường xuyên tiêu thụ cà chua có tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn đáng kể.

4 việc nên tránh khi ăn cà chua

Không ăn cà chua khi đói

Cà chua chứa nhiều vitamin C, nên khi bạn ăn lúc đói dễ bị ảnh hưởng tới dạ dày. Ngoài ra, trong cà chua còn chứa chất pectin và nhựa phenolic chứa a-xít, ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của bạn. Ngoài ra, dạ dày tiêu thụ những chất này có thể gây nên tình trạng nôn mửa, đau bụng dễ gây ngộ độc.

Không ăn cà chua xanh

Cà chua chưa chín có chứa số lượng lớn các yếu tố "alkaloid" nếu tiêu thụ sẽ dễ gây ngộ độc thực phẩm nhiều hơn. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh thường là buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác... thậm chí trường hợp nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không ăn quá nhiều cà chua

Ăn quá nhiều cà chua có thể dẫn tới hiện tượng cơ thể không dung nạp loại thực phẩm này dù chỉ một lượng nhỏ. Nếu tình trạng không được chữa kịp thời, để lâu ngày, bệnh kéo dài sẽ dẫn tới các bệnh nghiêm trọng hơn về đường tiêu hóa như đau dạ dày và bí khí. Triệu chứng của hiện tượng này ở mỗi người là khác nhau. Nếu cơ thể không hấp thụ khoai tây, ớt hay hạt tiêu thì cũng không thể dung nạp cà chua.

Không ăn nhiều hạt cà chua

Hạt cà chua cũng giống như hạt ổi, không thể phân hủy được trong hệ tiêu hóa của con người. Có quan điểm cho rằng ăn quá nhiều hạt cà chua có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, do hạt khó tiêu.

