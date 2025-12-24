Người đàn ông 31 tuổi mắc cùng lúc 4 bệnh mạn tính nguy hiểm sau thời gian bị áp lực làm quản lý kinh doanh
GĐXH - Anh Trường phát hiện mắc 4 bệnh mạn tính nguy hiểm sau thời gian ăn uống không điều độ, thức khuya... do áp lực quản lý kinh doanh.
Người đàn ông mắc 4 bệnh mãn tính nguy hiểm: Bất ngờ thói quen sinh hoạt
Áp lực công việc quản lý kinh doanh khiến anh Trường (31 tuổi, TP.HCM) phải làm việc 10 -12 tiếng mỗi ngày. Ăn uống không điều độ, thức khuya nhiều khiến anh tăng cân nhanh, từ 80 kg lên hơn 110 kg. Mặc dù biết tình trạng tăng cân của mình bất thường nhưng do bận rộn, đồng thời thấy sức khỏe vẫn ổn nên anh bỏ qua.
Hơn một năm trước, anh bắt đầu thấy nổi mẩn ở lưng, nghĩ bị viêm da hoặc dị ứng, anh tự mua thuốc bôi ngoài da nhưng không đỡ. Sau đó, khớp gối của anh cũng bắt đầu nổi mẩn đỏ, cảm giác nóng tại chỗ sưng và đau khớp nhưng không thường xuyên. Anh nghĩ mình bị gout hoặc viêm khớp nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khám.
BS.CKI Phạm Thị Thu Hà, khoa Nội tiết – Đái tháo đường chẩn đoán anh Trường mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường type 2, tăng huyết áp vô căn trên nền béo phì. Tuy nhiên, dù tăng axit uric nhưng anh Trường chưa bị gout, đồng thời yếu tố dạng thấp (RF), anti-CCP để xác định viêm khớp của người bệnh lại âm tính.
Nghi ngờ anh mắc bệnh tự miễn, bác sĩ kiểm tra chuyên sâu hơn, phát hiện anh bị vảy nến thể khớp và chỉ định điều trị bằng thuốc sinh học. Đồng thời bác sĩ xây dựng liệu trình giảm cân cho anh vì béo phì sẽ làm tăng nặng các bệnh trên, nhất là vảy nến dễ tái phát.
"Lúc nhận kết quả xét nghiệm, tôi khá sốc vì chỉ nghĩ mình thừa cân, đau khớp chút thôi, không ngờ lại bị một loạt bệnh nặng phải dùng thuốc suốt đời", anh Trường chia sẻ.
Chữa bệnh mãn tính: Cần kiên trì và tuân thủ phác đồ điều trị
Bác sĩ Hà cho biết, anh Trường nặng 119kg, cao 1m75, chỉ số BMI 38.8, mỡ nội tạng cao gấp 2,5 lần ngưỡng an toàn, béo phì ở mức độ cao nhất.
Bác sĩ Hà kết hợp thuốc điều trị giảm cân và kiểm soát huyết áp, tiểu đường bên cạnh liệu trình dùng thuốc sinh học trị vảy nến và tư vấn chế độ ăn uống, luyện tập, vận động phù hợp. Anh được hướng dẫn chế độ ăn giàu dinh dưỡng nhưng hạn chế thịt đỏ, bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin A, vitamin C, các loại rau lá xanh, trái cây để cải thiện hệ miễn dịch, điều hoà huyết áp và ổn định đường huyết.
Ngoài ra, anh được hướng dẫn tập những bài tập phù hợp với thời gian làm việc cũng như tình trạng viêm khớp do vảy nến.
Anh Trường tuân thủ nghiêm túc các chỉ định điều trị của bác sĩ Hà. Sau 2 tháng, cân nặng của anh giảm 11kg, cân nặng còn 108kg, tần suất viêm đau khớp giảm nhiều, các vùng da mẩn đỏ trên lưng không bị lan rộng thêm và có dấu hiệu mờ dần. "Mục tiêu của tôi là giảm xuống còn dưới 80kg", anh Trường nói.
Mối liên quan giữa các bệnh mạn tính
Bác sĩ Hà cho biết, vảy nến và béo phì có tác động qua lại lẫn nhau. Các nghiên cứu cho thấy, những người BMI > 30 có nguy cơ mắc bệnh vảy nến cao hơn những người có cân nặng bình thường. Béo phì làm thay đổi thành phần tế bào và hoạt động của các tế bào viêm trong da, ảnh hưởng đến các bệnh tự miễn, là yếu tố quan trọng kích hoạt bệnh vảy nến đồng thời có thể làm cho bệnh vảy nến trở nên nặng hơn.
Các nghiên cứu đều cho thấy tác động tích cực của việc giảm cân đối với mức độ nghiêm trọng của bệnh vảy nến. Giảm cân giảm mỡ sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh vảy nến cho những người béo phì. Hơn thế, khi thực hiện giảm béo lành mạnh có thể tăng hiệu quả cho thuốc điều trị vảy nến và kiểm soát đường huyết, huyết áp ổn định.
"Tuân thủ điều trị của bác sĩ, thực hiện chế độ ăn uống phù hợp, bỏ hoàn toàn đồ uống chứa cồn, bỏ thuốc lá, tránh tâm lý tiêu cực hoặc căng thẳng kéo dài kết hợp luyện tập sẽ kiểm soát được tình trạng bệnh vảy nến", bác sĩ Hà nói.
GĐXH - Khi tuổi tác tăng lên, khả năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể cũng dần suy giảm, khiến việc ăn uống không còn đơn giản như trước. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số loại thực phẩm quen thuộc có thể tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người cao tuổi nếu sử dụng thường xuyên hoặc không đúng cách. Nhận diện sớm những nhóm thực phẩm nên hạn chế sẽ giúp người lớn tuổi phòng bệnh và sống khỏe hơn.
GĐXH - Một số món ăn tiện lợi, phổ biến trong bữa cơm hằng ngày được cho là có liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư nếu tiêu thụ quá thường xuyên.
GĐXH - Nhiều người không biết rằng việc kết hợp tôm với các loại quả (trái cây) không phù hợp có thể gây hại cho sức khỏe.
GĐXH - Tế bào ung thư có thể chịu tác động tích cực từ chế độ ăn khoa học, trong đó cà chua giàu lycopene được ghi nhận giúp giảm nguy cơ hình thành khối u.
Tập thể dục và ăn uống lành mạnh là những cách hiệu quả giúp cơ thể giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tuy nhiên, có những biện pháp tăng cường đốt cháy calo suốt cả ngày mà không cần đến phòng tập.
GĐXH - Cải bó xôi là loại rau quen thuộc nhưng thường bị đánh giá thấp trong bữa ăn hằng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại rau xanh này chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, mang lại lợi ích cho tim mạch, hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì khiến cải bó xôi được xếp vào nhóm rau “nên ăn thường xuyên”?
GĐXH - Bệnh nhân bị nhiễm sán não nhập viện trong tình trạng co giật, đau đầu... những biểu hiện này dễ khiến nhiều người nghĩ đến u não.
GĐXH - Không ít người vẫn quen chỉ ăn phần ngon nhất của loại rau này mà không biết rằng phần thường bị cắt bỏ lại chứa nhiều hoạt chất quý cho sức khỏe. Theo chuyên gia dinh dưỡng, đây là loại rau giàu chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư nếu được sử dụng và chế biến đúng cách.
GĐXH - Ung thư da của người bệnh được phát hiện từ nốt đen nhỏ dưới mi, tồn tại suốt nhiều năm, không đau, không chảy máu, chỉ sậm màu hơn theo thời gian.
GĐXH - Tế bào ung thư có thể phát triển nhanh, hình thành khối u và trong một số trường hợp lan sang các cơ quan khác trong cơ thể.
