Người đàn ông 31 tuổi mắc cùng lúc 4 bệnh mạn tính nguy hiểm sau thời gian bị áp lực làm quản lý kinh doanh

Người đàn ông mắc 4 bệnh mãn tính nguy hiểm: Bất ngờ thói quen sinh hoạt

Áp lực công việc quản lý kinh doanh khiến anh Trường (31 tuổi, TP.HCM) phải làm việc 10 -12 tiếng mỗi ngày. Ăn uống không điều độ, thức khuya nhiều khiến anh tăng cân nhanh, từ 80 kg lên hơn 110 kg. Mặc dù biết tình trạng tăng cân của mình bất thường nhưng do bận rộn, đồng thời thấy sức khỏe vẫn ổn nên anh bỏ qua.

Hơn một năm trước, anh bắt đầu thấy nổi mẩn ở lưng, nghĩ bị viêm da hoặc dị ứng, anh tự mua thuốc bôi ngoài da nhưng không đỡ. Sau đó, khớp gối của anh cũng bắt đầu nổi mẩn đỏ, cảm giác nóng tại chỗ sưng và đau khớp nhưng không thường xuyên. Anh nghĩ mình bị gout hoặc viêm khớp nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khám.

BS.CKI Phạm Thị Thu Hà, khoa Nội tiết – Đái tháo đường chẩn đoán anh Trường mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường type 2, tăng huyết áp vô căn trên nền béo phì. Tuy nhiên, dù tăng axit uric nhưng anh Trường chưa bị gout, đồng thời yếu tố dạng thấp (RF), anti-CCP để xác định viêm khớp của người bệnh lại âm tính.

Nghi ngờ anh mắc bệnh tự miễn, bác sĩ kiểm tra chuyên sâu hơn, phát hiện anh bị vảy nến thể khớp và chỉ định điều trị bằng thuốc sinh học. Đồng thời bác sĩ xây dựng liệu trình giảm cân cho anh vì béo phì sẽ làm tăng nặng các bệnh trên, nhất là vảy nến dễ tái phát.

"Lúc nhận kết quả xét nghiệm, tôi khá sốc vì chỉ nghĩ mình thừa cân, đau khớp chút thôi, không ngờ lại bị một loạt bệnh nặng phải dùng thuốc suốt đời", anh Trường chia sẻ.

Chữa bệnh mãn tính: Cần kiên trì và tuân thủ phác đồ điều trị

Bác sĩ Hà cho biết, anh Trường nặng 119kg, cao 1m75, chỉ số BMI 38.8, mỡ nội tạng cao gấp 2,5 lần ngưỡng an toàn, béo phì ở mức độ cao nhất.

Bác sĩ Hà kết hợp thuốc điều trị giảm cân và kiểm soát huyết áp, tiểu đường bên cạnh liệu trình dùng thuốc sinh học trị vảy nến và tư vấn chế độ ăn uống, luyện tập, vận động phù hợp. Anh được hướng dẫn chế độ ăn giàu dinh dưỡng nhưng hạn chế thịt đỏ, bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin A, vitamin C, các loại rau lá xanh, trái cây để cải thiện hệ miễn dịch, điều hoà huyết áp và ổn định đường huyết.

Ngoài ra, anh được hướng dẫn tập những bài tập phù hợp với thời gian làm việc cũng như tình trạng viêm khớp do vảy nến.

Anh Trường tuân thủ nghiêm túc các chỉ định điều trị của bác sĩ Hà. Sau 2 tháng, cân nặng của anh giảm 11kg, cân nặng còn 108kg, tần suất viêm đau khớp giảm nhiều, các vùng da mẩn đỏ trên lưng không bị lan rộng thêm và có dấu hiệu mờ dần. "Mục tiêu của tôi là giảm xuống còn dưới 80kg", anh Trường nói.

Mối liên quan giữa các bệnh mạn tính

Bác sĩ Hà cho biết, vảy nến và béo phì có tác động qua lại lẫn nhau. Các nghiên cứu cho thấy, những người BMI > 30 có nguy cơ mắc bệnh vảy nến cao hơn những người có cân nặng bình thường. Béo phì làm thay đổi thành phần tế bào và hoạt động của các tế bào viêm trong da, ảnh hưởng đến các bệnh tự miễn, là yếu tố quan trọng kích hoạt bệnh vảy nến đồng thời có thể làm cho bệnh vảy nến trở nên nặng hơn.

Các nghiên cứu đều cho thấy tác động tích cực của việc giảm cân đối với mức độ nghiêm trọng của bệnh vảy nến. Giảm cân giảm mỡ sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh vảy nến cho những người béo phì. Hơn thế, khi thực hiện giảm béo lành mạnh có thể tăng hiệu quả cho thuốc điều trị vảy nến và kiểm soát đường huyết, huyết áp ổn định.

"Tuân thủ điều trị của bác sĩ, thực hiện chế độ ăn uống phù hợp, bỏ hoàn toàn đồ uống chứa cồn, bỏ thuốc lá, tránh tâm lý tiêu cực hoặc căng thẳng kéo dài kết hợp luyện tập sẽ kiểm soát được tình trạng bệnh vảy nến", bác sĩ Hà nói.