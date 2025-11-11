Mới nhất
5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trong

Thứ ba, 10:29 11/11/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Việc tóc bạc sớm không chỉ đến từ tuổi tác mà còn liên quan chặt chẽ đến thói quen ăn uống và tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Các chuyên gia cho biết, bổ sung đúng nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá có thể hỗ trợ làm chậm quá trình giảm sắc tố melanin, giúp mái tóc giữ được màu đen tự nhiên lâu hơn. Bài viết dưới đây giới thiệu 5 loại thực phẩm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, dễ bổ sung vào khẩu phần hằng ngày.

Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa tóc bạc sớm

Dù mỗi người có cơ địa khác nhau, nhưng dinh dưỡng luôn là điểm tựa ổn định nhất để hỗ trợ làm chậm tóc bạc. Những thực phẩm giàu omega-3 giúp da đầu mềm mại và sợi tóc chắc khỏe. Nhóm thực phẩm giàu vitamin nhóm B giúp cơ thể tạo ra năng lượng và tăng cường lưu thông máu đến nang tóc. Rau lá xanh cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp hạn chế tổn thương tế bào. Các loại hạt và đạm chất lượng cao thúc đẩy quá trình tái tạo cấu trúc tóc.

Điều thú vị là những thực phẩm này không hề xa lạ: bạn có thể bắt gặp trong bữa cơm gia đình, trong hộp đồ ăn văn phòng hay trong giỏ mua sắm hằng tuần. Quan trọng là bạn duy trì đều đặn, vì hiệu quả của dinh dưỡng là "chậm nhưng chắc", không ồn ào nhưng bền lâu.

(Theo Sức khỏe & Đời sống)

Tóc bạc sớm muốn đen, đẹp mà không dùng thuốc nhuộm, hãy sử dụng ngay phương pháp nàyTóc bạc sớm muốn đen, đẹp mà không dùng thuốc nhuộm, hãy sử dụng ngay phương pháp này

GĐXH - Tình trạng tóc bạc sớm không chỉ gặp ở những người lớn tuổi nữa mà còn xuất hiện cả ở người trẻ tuổi. Bạn cũng đang băn khoăn lo lắng về mái tóc của mình thì đừng bỏ lỡ bài viết này.

