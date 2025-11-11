5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trong

Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa tóc bạc sớm

Dù mỗi người có cơ địa khác nhau, nhưng dinh dưỡng luôn là điểm tựa ổn định nhất để hỗ trợ làm chậm tóc bạc. Những thực phẩm giàu omega-3 giúp da đầu mềm mại và sợi tóc chắc khỏe. Nhóm thực phẩm giàu vitamin nhóm B giúp cơ thể tạo ra năng lượng và tăng cường lưu thông máu đến nang tóc. Rau lá xanh cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp hạn chế tổn thương tế bào. Các loại hạt và đạm chất lượng cao thúc đẩy quá trình tái tạo cấu trúc tóc.

Điều thú vị là những thực phẩm này không hề xa lạ: bạn có thể bắt gặp trong bữa cơm gia đình, trong hộp đồ ăn văn phòng hay trong giỏ mua sắm hằng tuần. Quan trọng là bạn duy trì đều đặn, vì hiệu quả của dinh dưỡng là "chậm nhưng chắc", không ồn ào nhưng bền lâu.

(Theo Sức khỏe & Đời sống)