5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trong
GĐXH - Việc tóc bạc sớm không chỉ đến từ tuổi tác mà còn liên quan chặt chẽ đến thói quen ăn uống và tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Các chuyên gia cho biết, bổ sung đúng nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá có thể hỗ trợ làm chậm quá trình giảm sắc tố melanin, giúp mái tóc giữ được màu đen tự nhiên lâu hơn. Bài viết dưới đây giới thiệu 5 loại thực phẩm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, dễ bổ sung vào khẩu phần hằng ngày.
Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa tóc bạc sớm
Dù mỗi người có cơ địa khác nhau, nhưng dinh dưỡng luôn là điểm tựa ổn định nhất để hỗ trợ làm chậm tóc bạc. Những thực phẩm giàu omega-3 giúp da đầu mềm mại và sợi tóc chắc khỏe. Nhóm thực phẩm giàu vitamin nhóm B giúp cơ thể tạo ra năng lượng và tăng cường lưu thông máu đến nang tóc. Rau lá xanh cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp hạn chế tổn thương tế bào. Các loại hạt và đạm chất lượng cao thúc đẩy quá trình tái tạo cấu trúc tóc.
Điều thú vị là những thực phẩm này không hề xa lạ: bạn có thể bắt gặp trong bữa cơm gia đình, trong hộp đồ ăn văn phòng hay trong giỏ mua sắm hằng tuần. Quan trọng là bạn duy trì đều đặn, vì hiệu quả của dinh dưỡng là "chậm nhưng chắc", không ồn ào nhưng bền lâu.
(Theo Sức khỏe & Đời sống)
Thanh niên 27 tuổi thừa nhận sốc: Đi khám vì đau vai, bất ngờ phát hiện đột quỵBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Anh K. khăng khăng nghĩ rằng mình chỉ bị tổn thương cơ - xương - khớp vùng vai. Tuy nhiên, kết quả chụp MSCT cho thấy anh bị đột quỵ nhồi máu não.
Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quảBệnh thường gặp - 16 giờ trước
GĐXH - Các hợp chất chống oxy hóa không chỉ giúp chống lão hóa mà còn bảo vệ mạch máu, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ tim mạch. Bài viết này sẽ giới thiệu 4 loại thực phẩm quen thuộc giúp duy trì mạch máu khỏe mạnh, dễ áp dụng hằng ngày.
Loại nước uống vào buổi sáng giúp ổn định huyết áp, tốt cho xương khớp, người Việt nên dùng thường xuyên để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Uống nước cần tây vào buổi sáng hàng ngày để giảm huyết áp và giữ huyết áp trong tầm kiểm soát là cách đơn giản mà bạn có thể thực hiện hàng ngày.
Người đàn ông 45 tuổi men gan tăng gấp 105 lần, suy gan cấp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông nhập viện vì suy gan cấp thừa nhận uống rượu, bia liên tục trong một tuần.
Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quảBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Lá mùi tàu xuất hiện ở rất nhiều bài thuốc dân gian điều trị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo kỹ để tránh những rủi ro không may có thể xảy ra.
Loại lá mọc đầy vườn, đun lên uống giúp giảm cân, kiểm soát đường huyết an toàn và hiệu quảBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Hoạt chất có trong nước lá ổi có công dụng chống oxy hóa mạnh, kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, chống tiêu chảy, giảm cân, hạ đường huyết... Tuy nhiên, không phải ai cũng nên áp dụng.
Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.
Ho kéo dài, bé 14 tuổi ở TP.HCM đi khám bất ngờ phát hiện bệnh lý nguy hiểmBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Bé gái phát hiện u trung thất hiếm gặp có biểu hiện thường xuyên bị khó thở, đau ngực, ho kéo dài, nuốt vướng, đã điều trị nhiều nơi nhưng không hiệu quả.
Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ quaBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Ung thư đại tràng ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng hoặc rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa thông thường khác.
Liên tiếp nhập viện vì viêm phổi khi trời lạnh: Dấu hiệu cảnh báo bệnh, người cao tuổi tuyệt đối không bỏ quaBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh như viêm phổi, do giảm sức đề kháng và rối loạn điều hòa thân nhiệt.
Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.