Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quả
GĐXH - Các hợp chất chống oxy hóa không chỉ giúp chống lão hóa mà còn bảo vệ mạch máu, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ tim mạch. Bài viết này sẽ giới thiệu 4 loại thực phẩm quen thuộc giúp duy trì mạch máu khỏe mạnh, dễ áp dụng hằng ngày.
Lưu ý để tăng hiệu quả bảo vệ mạch máu từ chế độ dinh dưỡng
Mạch máu là những con đường âm thầm đưa máu đến từng ngóc ngách cơ thể, nhưng cũng là nơi chịu áp lực lớn từ tuổi tác, chế độ ăn uống, và lối sống ít vận động. Khi hệ tuần hoàn bị suy giảm, nguy cơ tim mạch, huyết áp và các biến chứng sức khỏe tăng lên từng ngày.
Tin tốt là bạn có thể chủ động bảo vệ mạch máu. Chỉ cần bổ sung những thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa, cơ thể sẽ được hỗ trợ để giảm stress oxy hóa, duy trì sự đàn hồi và lưu thông máu hiệu quả.
Duy trì thói quen này trong thời gian dài sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và giữ nhịp tim luôn ổn định. Mỗi lựa chọn dinh dưỡng thông minh là một bước tiến để nâng cấp sức khỏe mạch máu, giúp bạn sống năng động và tràn đầy năng lượng.
( Theo Sức khoẻ & Đời sống )
Loại nước uống vào buổi sáng giúp ổn định huyết áp, tốt cho xương khớp, người Việt nên dùng thường xuyên để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - Uống nước cần tây vào buổi sáng hàng ngày để giảm huyết áp và giữ huyết áp trong tầm kiểm soát là cách đơn giản mà bạn có thể thực hiện hàng ngày.
Người đàn ông 45 tuổi men gan tăng gấp 105 lần, suy gan cấp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông nhập viện vì suy gan cấp thừa nhận uống rượu, bia liên tục trong một tuần.
Loại rau mùa đông quen thuộc của người Việt: Bất ngờ công dụng ngừa cảm cúm, hạ mỡ máu hiệu quảBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Lá mùi tàu xuất hiện ở rất nhiều bài thuốc dân gian điều trị nhiều chứng bệnh. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo kỹ để tránh những rủi ro không may có thể xảy ra.
Loại lá mọc đầy vườn, đun lên uống giúp giảm cân, kiểm soát đường huyết an toàn và hiệu quảBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Hoạt chất có trong nước lá ổi có công dụng chống oxy hóa mạnh, kháng khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa, chống tiêu chảy, giảm cân, hạ đường huyết... Tuy nhiên, không phải ai cũng nên áp dụng.
Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.
Ho kéo dài, bé 14 tuổi ở TP.HCM đi khám bất ngờ phát hiện bệnh lý nguy hiểmBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Bé gái phát hiện u trung thất hiếm gặp có biểu hiện thường xuyên bị khó thở, đau ngực, ho kéo dài, nuốt vướng, đã điều trị nhiều nơi nhưng không hiệu quả.
Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ quaBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Ung thư đại tràng ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng hoặc rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa thông thường khác.
Liên tiếp nhập viện vì viêm phổi khi trời lạnh: Dấu hiệu cảnh báo bệnh, người cao tuổi tuyệt đối không bỏ quaBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh như viêm phổi, do giảm sức đề kháng và rối loạn điều hòa thân nhiệt.
Phẫu thuật giúp người phụ nữ thoát khỏi 20 năm đau nửa đầuBệnh thường gặp - 5 ngày trước
Suốt hơn 20 năm sống trong đau đớn vì chứng đau nửa đầu mãn tính, nữ bệnh nhân được “giải thoát” nhờ phương pháp phẫu thuật đặc biệt tại bệnh viện Nhân dân 115.
Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũiBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch
Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũiBệnh thường gặp
GĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch