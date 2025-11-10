Mới nhất
Hoá ra, đây là 4 loại thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mạch máu hiệu quả

Thứ hai, 21:18 10/11/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Các hợp chất chống oxy hóa không chỉ giúp chống lão hóa mà còn bảo vệ mạch máu, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ tim mạch. Bài viết này sẽ giới thiệu 4 loại thực phẩm quen thuộc giúp duy trì mạch máu khỏe mạnh, dễ áp dụng hằng ngày.

Lưu ý để tăng hiệu quả bảo vệ mạch máu từ chế độ dinh dưỡng

Mạch máu là những con đường âm thầm đưa máu đến từng ngóc ngách cơ thể, nhưng cũng là nơi chịu áp lực lớn từ tuổi tác, chế độ ăn uống, và lối sống ít vận động. Khi hệ tuần hoàn bị suy giảm, nguy cơ tim mạch, huyết áp và các biến chứng sức khỏe tăng lên từng ngày.

Tin tốt là bạn có thể chủ động bảo vệ mạch máu. Chỉ cần bổ sung những thực phẩm giàu hợp chất chống oxy hóa, cơ thể sẽ được hỗ trợ để giảm stress oxy hóa, duy trì sự đàn hồi và lưu thông máu hiệu quả.

Duy trì thói quen này trong thời gian dài sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và giữ nhịp tim luôn ổn định. Mỗi lựa chọn dinh dưỡng thông minh là một bước tiến để nâng cấp sức khỏe mạch máu, giúp bạn sống năng động và tràn đầy năng lượng.

( Theo Sức khoẻ & Đời sống )

5 thực phẩm giúp mạch máu thông suốt và bảo vệ tim mạch5 thực phẩm giúp mạch máu thông suốt và bảo vệ tim mạch

Bệnh tim vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Sự gia tăng các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, tiểu đường và cholesterol khiến gánh nặng bệnh tim ngày càng trầm trọng.


Bảo An
Top