5 loại thực phẩm tốt nhất cho xương khớp khỏe mạnh

Hệ cơ xương khớp đóng vai trò là bộ khung nâng đỡ toàn bộ cơ thể, giúp cơ thể vận động linh hoạt. Cùng với thời gian và các thói quen sinh hoạt hàng ngày, cấu trúc xương có thể bị xốp đi và sụn khớp dần thoái hóa.

Để làm chậm quá trình này và duy trì sự dẻo dai khi lớn tuổi, bổ sung những thực phẩm tốt cho xương khớp là biện pháp bảo vệ tự nhiên, an toàn và mang lại hiệu quả bền vững.

Dinh dưỡng cho xương khớp không chỉ đơn thuần là uống nhiều sữa hay ăn nhiều tôm cua. Một hệ xương khớp khỏe mạnh cần sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều nhóm vi chất khác nhau: Canxi để xây dựng cấu trúc, vitamin D để hấp thu canxi, vitamin K2 để "vận chuyển" canxi vào đúng mô xương, cùng với omega-3 và vitamin C để chống viêm và nuôi dưỡng sụn khớp.

Dưới đây là danh sách những nhóm thực phẩm ưu việt nhất mọi người nên thường xuyên bổ sung vào thực đơn hàng ngày:

1. Cá béo giàu omega-3 giúp giảm đau và sưng khớp

Các loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá mòi và cá ngừ là nguồn cung cấp acid béo omega-3 dồi dào nhất. Đặc biệt, cá mòi đóng hộp (ăn cả xương) là một nguồn cung cấp canxi và vitamin D tự nhiên vô cùng tuyệt vời.

Omega-3 nổi tiếng với đặc tính kháng viêm tự nhiên. Nó giúp ức chế việc sản xuất các cytokine và enzyme gây phá vỡ sụn, từ đó làm giảm rõ rệt các triệu chứng đau nhức, cứng khớp ở người bị viêm khớp dạng thấp hoặc thoái hóa khớp.

2. Rau lá xanh cung cấp canxi thực vật cho xương khớp

Canxi không chỉ có trong các món ăn từ động vật. Các loại rau có màu xanh lá đậm như cải xoăn (kale), cải bó xôi, bông cải xanh, rau cải bẹ, rau dền chứa một lượng lớn canxi có lợi cho xương.

Ngoài việc cung cấp canxi, nhóm rau này còn chứa hàm lượng cao magie và vitamin K. Vitamin K giúp kích hoạt các protein osteocalcin giúp gắn kết canxi vào cấu trúc xương, ngăn chặn canxi lắng đọng tại các mạch máu gây vôi hóa.

3. Sữa, chế phẩm từ sữa và các loại sữa hạt giàu canxi

Sữa từ lâu đã được coi là nền tảng của dinh dưỡng xương. Sữa tươi, sữa chua và phô mai cung cấp lượng canxi dễ hấp thu nhất, đi kèm với protein giúp củng cố khối lượng cơ bắp bao quanh khớp. Sữa chua còn bổ sung thêm lợi khuẩn (probiotics) giúp giảm phản ứng viêm toàn thân.

Sữa hạt (dành cho người không dung nạp lactose) như sữa hạnh nhân, sữa yến mạch hay sữa đậu nành thường được tăng cường canxi và vitamin D, là sự lựa chọn thay thế tốt cho sức khỏe tim mạch.

4. Quả mọng và trái cây họ cam quýt giúp sụn khớp khỏe mạnh

Sụn khớp được cấu tạo phần lớn từ mạng lưới collagen. Vitamin C là một chất xúc tác không thể thiếu giúp cơ thể tự tổng hợp collagen.

Trái cây họ cam quýt như cam, bưởi, chanh chứa lượng lớn vitamin C giúp tăng sinh collagen, giữ cho sụn khớp và các dây chằng luôn đàn hồi. Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa anthocyanin - một chất chống oxy hóa giúp dọn dẹp các gốc tự do làm tổn thương mô khớp.

5. Các loại hạt và quả hạch giúp khớp linh hoạt hơn

Hạt hạnh nhân, óc chó, hạt lanh, hạt chia là những món ăn vặt lý tưởng cho người muốn bảo vệ xương khớp. Quả óc chó và hạt lanh cung cấp ALA (một dạng omega-3 thực vật) giúp kháng viêm hiệu quả. Trong khi đó, hạt hạnh nhân và hạt chia lại là nguồn cung cấp magie dồi dào. Chỉ tập trung bổ sung canxi là chưa đủ, nếu thiếu magie, xương của bạn vẫn có nguy cơ bị xốp và rất dễ gãy.

Bên cạnh việc cung cấp các thực phẩm tốt cho xương khớp, mọi người cũng cần hạn chế tiêu thụ những thực phẩm đẩy nhanh quá trình thất thoát canxi và gây viêm mạn tính. Ăn nhiều muối khiến thận phải đào thải nhiều natri, trong quá trình đó một lượng lớn canxi cũng bị kéo theo qua đường nước tiểu.

Việc dung nạp quá nhiều acid phosphoric trong các loại nước ngọt có gas sẽ làm thay đổi độ pH trong máu, buộc cơ thể phải rút canxi từ xương ra để trung hòa, dẫn đến nguy cơ loãng xương .

Nên loại bỏ đường tinh luyện và tinh bột tinh chế trong chế độ ăn vì chúng làm kích hoạt phản ứng viêm toàn thân, làm trầm trọng thêm các cơn đau nhức khớp.