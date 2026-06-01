Bí tiểu, bụng căng cứng, người phụ nữ phát hiện cùng lúc 3 khối u xơ tử cung

Người phụ nữ 55 tuổi bí tiểu cấp vì khối u xơ tử cung chèn ép đường tiểu

Bà Hiền (55 tuổi) nhập viện trong tình trạng tiểu rắt, lượng nước tiểu rất ít rồi nhanh chóng chuyển sang bí tiểu hoàn toàn, bụng căng tức khó chịu.

Cho rằng mình mắc bệnh đường tiết niệu, bà đến khám tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Tuy nhiên, kết quả siêu âm bụng tổng quát lại phát hiện nhiều bất thường ở cơ quan sinh sản.

Các bác sĩ ghi nhận một khối u xơ tử cung kích thước khoảng 7x6 cm nằm gần cổ tử cung. Đồng thời, cả hai buồng trứng đều xuất hiện khối u với kích thước khoảng 6x8x9 cm.

Bác sĩ phẫu thuật cắt tử cung và 2 buồng trứng cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Bí tiểu cấp do u xơ tử cung và u buồng trứng chèn ép

Theo BS.CKII Lê Thanh Hùng, Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, khối u xơ tử cung có kích thước lớn đã chèn ép cổ bàng quang và niệu đạo, gây ra tình trạng bí tiểu cấp tính.

Bên cạnh đó, hai khối u buồng trứng cũng tạo áp lực lên vùng chậu, làm ảnh hưởng đến chức năng tiểu tiện của người bệnh.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, ê kíp tiến hành đặt thông tiểu để giải áp bàng quang, giúp người bệnh bài tiết nước tiểu trở lại. Sau đó, bà được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật mổ mở cắt tử cung cùng hai buồng trứng chứa khối u, đồng thời kiểm tra kỹ các cơ quan lân cận nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương đường tiết niệu do tình trạng chèn ép kéo dài.

Sau phẫu thuật, người bệnh có thể tự đi tiểu trở lại bình thường. Bà cũng được điều trị kháng sinh do xuất hiện nhiễm trùng đường tiết niệu liên quan đến tình trạng chèn ép kéo dài trước đó.

U xơ tử cung có thể gây bí tiểu nhưng rất hiếm gặp

Theo bác sĩ Thanh Hùng, u xơ tử cung là bệnh lý lành tính khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Phần lớn trường hợp không gây triệu chứng rõ ràng, song khoảng 20-50% người bệnh có thể gặp các biểu hiện như rong kinh, đau bụng dưới, táo bón hoặc tiểu nhiều lần do khối u chèn ép các cơ quan lân cận.

Tuy nhiên, biến chứng bí tiểu cấp như trường hợp của bà Hiền tương đối hiếm gặp. Nguyên nhân là do khối u nằm ở vùng cổ tử cung hoặc đoạn eo tử cung, vị trí có thể trực tiếp chèn ép bàng quang và niệu đạo.

Nếu tình trạng tắc nghẽn đường tiểu kéo dài, người bệnh còn có nguy cơ giãn đài bể thận, suy giảm chức năng thận và nhiều biến chứng khác. May mắn, bà Hiền được phát hiện và can thiệp kịp thời nên tránh được những hậu quả nghiêm trọng.

U xơ tử cung: Những dấu hiệu phụ nữ không nên chủ quan

Ngoài u xơ tử cung, nhiều bệnh lý phụ khoa khác như u buồng trứng, sa sinh dục hay lạc nội mạc tử cung cũng có thể gây các triệu chứng liên quan đến đường tiểu, khiến người bệnh dễ nhầm lẫn với bệnh lý tiết niệu thông thường.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, nên khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng một lần để phát hiện sớm các bất thường.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu khó, bí tiểu, tiểu nhiều lần, đau bụng dưới kéo dài, bụng to bất thường hoặc rong huyết kéo dài, người bệnh cần đi khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời giúp ngăn ngừa khối u phát triển lớn, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng tiết niệu, sinh sản và chất lượng cuộc sống.