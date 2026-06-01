Người sau 60 tuổi không nên quá gầy: Bác sĩ chỉ ra 'mức cân nặng vàng' giúp sống thọ hơn

69 tuổi, bà Vân luôn tự hào vì nhiều năm liền giữ được vóc dáng gầy gò. Sau khi nghỉ hưu, bà gần như kiêng hoàn toàn đồ nhiều dầu mỡ, ăn rất ít vì sợ “phát tướng”. Chỉ vài năm, bà giảm gần 10kg và nghĩ đó là dấu hiệu của sức khỏe tốt, giúp tăng tuổi thọ.

Nhưng trong thời tiết nóng nực năm nay, một trận cảm cúm bình thường lại khiến bà gần như kiệt sức. Bà sốt kéo dài, ho liên tục, khó thở và phải nhập viện trong tình trạng suy nhược nặng. Kết quả kiểm tra cho thấy bà không chỉ bị nhiễm trùng phổi mà còn rơi vào tình trạng mất cơ nghiêm trọng, suy dinh dưỡng kéo dài. Bác sĩ nói nguyên nhân quan trọng nằm ở việc bà quá gầy.

Cơ thể người già vốn cần một “kho dự trữ” để chống chọi bệnh tật. Khi cân nặng xuống quá thấp, sức đề kháng, cơ bắp và khả năng phục hồi cũng giảm theo.

Vậy người cao tuổi nên nặng bao nhiêu mới là tốt? Liệu càng gầy có thực sự càng khỏe?

Người già không phải càng gầy càng tốt

Nhiều người lớn tuổi vẫn giữ suy nghĩ “già rồi phải gầy mới khỏe”. Nhưng thực tế, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy điều ngược lại.

Ở người cao tuổi, quá gầy thường đồng nghĩa với thiếu dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, mất cơ, giảm khả năng vận động và tăng nguy cơ té ngã phải nhập viện.

Đặc biệt, khi người cao tuổi mắc bệnh hoặc nhiễm trùng, cơ thể quá gầy rất khó chống đỡ vì không còn đủ năng lượng dự trữ.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng với người lớn tuổi, điều quan trọng không chỉ là con số trên cân nặng mà còn là khối lượng cơ bắp, chế độ dinh dưỡng, sức mạnh vận động và khả năng tự chăm sóc bản thân.

Nói cách khác, khi bạn “gầy nhưng yếu” - đây không phải dấu hiệu của lão hóa khỏe mạnh.

Sau tuổi 60, hơi “mập nhẹ” lại có lợi hơn cho tuổi thọ

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Lão khoa Trung Quốc năm 2023 đã khảo sát gần 2.000 người cao tuổi từ 60-103 tuổi. Kết quả cho thấy, người có BMI quá thấp thường suy giảm chức năng cơ thể nhanh hơn trong khi nhóm hơi thừa cân hoặc béo nhẹ lại có khả năng vận động, nhận thức và dự trữ dinh dưỡng tốt hơn.

Mức BMI được xem là có lợi hơn cho người già

Nghiên cứu cho thấy, BMI của người cao tuổi được cho là hợp lý trong ngưỡng:

Với người trên 60 tuổi: BMI khoảng 25-29,9.

Người trên 80 tuổi: BMI khoảng 22-26,9.

Điều này đồng nghĩa với việc người lớn tuổi duy trì cơ thể hơi đầy đặn một chút chưa chắc là xấu, thậm chí còn giúp tăng khả năng chống chịu bệnh tật.

Để người cao tuổi biết chỉ số BMI của mình là bao nhiêu, cách tính rất đơn giản. BMI được tính theo công thức: BMI = cân nặng (kg) / [chiều cao (m)]².

Ví dụ: Người cao 1m70, nặng 70kg sẽ có BMI khoảng 24,2 - nằm trong ngưỡng phù hợp.

Tuy nhiên, với người lớn tuổi, BMI chỉ mang tính tham khảo. Có 2 chỉ số khác còn quan trọng hơn. Ngoài cân nặng, người già nên chú ý thêm 2 chỉ số vòng eo và vòng bắp chân.

Vòng eo

Không phải cứ nặng cân là nguy hiểm, mà nguy hiểm nhất là mỡ tập trung ở bụng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy mỡ nội tạng liên quan mật thiết tới tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, tăng nguy cơ tử vong.

Do đó, ngưỡng vòng eo được khuyến cáo với người cao tuổi cần chú ý: Khi vòng eo của nam trên 90cm và nữ trên 80cm là ngưỡng cần báo động. Nếu vượt ngưỡng này, nguy cơ sức khỏe sẽ tăng rõ rệt.

Vòng bắp chân

Đây là chỉ số rất dễ bị bỏ qua nhưng lại phản ánh rõ lượng cơ bắp ở người già. Bắp chân càng nhỏ, nguy cơ mất cơ càng cao.

Người cao tuổi nên đo vòng bắp chân định kỳ bằng thước dây tại vị trí lớn nhất của cẳng chân. Ngưỡng được xem là tương đối tốt là nam trên 34cm, nữ trên 33cm.

Nếu số đo giảm nhanh, bạn cần chú ý bổ sung protein và tăng vận động.

Người cao tuổi muốn giữ “cân nặng vàng” nên nhớ 3 điều

1. Ăn đủ protein

Nhiều người già sợ mỡ nên ăn quá thanh đạm, gần như bỏ hẳn thịt cá. Đây là sai lầm rất phổ biến.

Người cao tuổi cần ưu tiên protein chất lượng cao từ: trứng, sữa, cá, tôm, thịt gà, các loại đậu. Bởi vì protein từ các thực phẩm trên giúp người cao tuổi duy trì cơ bắp, tăng miễn dịch và giảm nguy cơ suy nhược.

2. Duy trì vận động mỗi ngày

Đối với người cao tuổi, đi bộ, đạp xe, bơi, tập dưỡng sinh hay vận động nhẹ đều rất cần thiết.

Mỗi ngày nên duy trì ít nhất 30 phút vận động để: giữ cơ, hạn chế tích mỡ bụng, tăng trao đổi chất và giảm nguy cơ té ngã.

3. Ngủ nghỉ điều độ

Ngủ thiếu giấc kéo dài dễ làm rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ béo bụng và suy giảm miễn dịch.

Người lớn tuổi nên ngủ trước 23h, duy trì giấc ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm và hạn chế thức khuya kéo dài.

Khi về già, mục tiêu không phải là “gầy cho đẹp”, mà là đủ khỏe để chống chọi bệnh tật, đi lại linh hoạt và sống độc lập.

Một cơ thể hơi đầy đặn nhưng còn cơ bắp, còn sức lực thường tốt hơn nhiều so với việc quá gầy yếu, thiếu dinh dưỡng.

Bởi với người lớn tuổi, sống thọ không nằm ở chuyện nhẹ bao nhiêu ký, mà nằm ở việc cơ thể còn đủ sức sống hay không.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.