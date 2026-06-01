Người sau 60 tuổi không nên quá gầy: Bác sĩ chỉ ra 'mức cân nặng vàng' giúp sống thọ hơn
GĐXH - Nhiều người lớn tuổi luôn cố giảm cân vì nghĩ càng gầy càng khỏe nhưng các nghiên cứu cho thấy sau tuổi 60, giữ cơ thể hơi “đầy đặn” một chút lại có lợi hơn cho tuổi thọ.
69 tuổi, bà Vân luôn tự hào vì nhiều năm liền giữ được vóc dáng gầy gò. Sau khi nghỉ hưu, bà gần như kiêng hoàn toàn đồ nhiều dầu mỡ, ăn rất ít vì sợ “phát tướng”. Chỉ vài năm, bà giảm gần 10kg và nghĩ đó là dấu hiệu của sức khỏe tốt, giúp tăng tuổi thọ.
Nhưng trong thời tiết nóng nực năm nay, một trận cảm cúm bình thường lại khiến bà gần như kiệt sức. Bà sốt kéo dài, ho liên tục, khó thở và phải nhập viện trong tình trạng suy nhược nặng. Kết quả kiểm tra cho thấy bà không chỉ bị nhiễm trùng phổi mà còn rơi vào tình trạng mất cơ nghiêm trọng, suy dinh dưỡng kéo dài. Bác sĩ nói nguyên nhân quan trọng nằm ở việc bà quá gầy.
Cơ thể người già vốn cần một “kho dự trữ” để chống chọi bệnh tật. Khi cân nặng xuống quá thấp, sức đề kháng, cơ bắp và khả năng phục hồi cũng giảm theo.
Vậy người cao tuổi nên nặng bao nhiêu mới là tốt? Liệu càng gầy có thực sự càng khỏe?
Người già không phải càng gầy càng tốt
Nhiều người lớn tuổi vẫn giữ suy nghĩ “già rồi phải gầy mới khỏe”. Nhưng thực tế, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy điều ngược lại.
Ở người cao tuổi, quá gầy thường đồng nghĩa với thiếu dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, mất cơ, giảm khả năng vận động và tăng nguy cơ té ngã phải nhập viện.
Đặc biệt, khi người cao tuổi mắc bệnh hoặc nhiễm trùng, cơ thể quá gầy rất khó chống đỡ vì không còn đủ năng lượng dự trữ.
Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng với người lớn tuổi, điều quan trọng không chỉ là con số trên cân nặng mà còn là khối lượng cơ bắp, chế độ dinh dưỡng, sức mạnh vận động và khả năng tự chăm sóc bản thân.
Nói cách khác, khi bạn “gầy nhưng yếu” - đây không phải dấu hiệu của lão hóa khỏe mạnh.
Sau tuổi 60, hơi “mập nhẹ” lại có lợi hơn cho tuổi thọ
Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Lão khoa Trung Quốc năm 2023 đã khảo sát gần 2.000 người cao tuổi từ 60-103 tuổi. Kết quả cho thấy, người có BMI quá thấp thường suy giảm chức năng cơ thể nhanh hơn trong khi nhóm hơi thừa cân hoặc béo nhẹ lại có khả năng vận động, nhận thức và dự trữ dinh dưỡng tốt hơn.
Mức BMI được xem là có lợi hơn cho người già
Nghiên cứu cho thấy, BMI của người cao tuổi được cho là hợp lý trong ngưỡng:
Với người trên 60 tuổi: BMI khoảng 25-29,9.
Người trên 80 tuổi: BMI khoảng 22-26,9.
Điều này đồng nghĩa với việc người lớn tuổi duy trì cơ thể hơi đầy đặn một chút chưa chắc là xấu, thậm chí còn giúp tăng khả năng chống chịu bệnh tật.
Để người cao tuổi biết chỉ số BMI của mình là bao nhiêu, cách tính rất đơn giản. BMI được tính theo công thức: BMI = cân nặng (kg) / [chiều cao (m)]².
Ví dụ: Người cao 1m70, nặng 70kg sẽ có BMI khoảng 24,2 - nằm trong ngưỡng phù hợp.
Tuy nhiên, với người lớn tuổi, BMI chỉ mang tính tham khảo. Có 2 chỉ số khác còn quan trọng hơn. Ngoài cân nặng, người già nên chú ý thêm 2 chỉ số vòng eo và vòng bắp chân.
Vòng eo
Không phải cứ nặng cân là nguy hiểm, mà nguy hiểm nhất là mỡ tập trung ở bụng.
Nhiều nghiên cứu cho thấy mỡ nội tạng liên quan mật thiết tới tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, tăng nguy cơ tử vong.
Do đó, ngưỡng vòng eo được khuyến cáo với người cao tuổi cần chú ý: Khi vòng eo của nam trên 90cm và nữ trên 80cm là ngưỡng cần báo động. Nếu vượt ngưỡng này, nguy cơ sức khỏe sẽ tăng rõ rệt.
Vòng bắp chân
Đây là chỉ số rất dễ bị bỏ qua nhưng lại phản ánh rõ lượng cơ bắp ở người già. Bắp chân càng nhỏ, nguy cơ mất cơ càng cao.
Người cao tuổi nên đo vòng bắp chân định kỳ bằng thước dây tại vị trí lớn nhất của cẳng chân. Ngưỡng được xem là tương đối tốt là nam trên 34cm, nữ trên 33cm.
Nếu số đo giảm nhanh, bạn cần chú ý bổ sung protein và tăng vận động.
Người cao tuổi muốn giữ “cân nặng vàng” nên nhớ 3 điều
1. Ăn đủ protein
Nhiều người già sợ mỡ nên ăn quá thanh đạm, gần như bỏ hẳn thịt cá. Đây là sai lầm rất phổ biến.
Người cao tuổi cần ưu tiên protein chất lượng cao từ: trứng, sữa, cá, tôm, thịt gà, các loại đậu. Bởi vì protein từ các thực phẩm trên giúp người cao tuổi duy trì cơ bắp, tăng miễn dịch và giảm nguy cơ suy nhược.
2. Duy trì vận động mỗi ngày
Đối với người cao tuổi, đi bộ, đạp xe, bơi, tập dưỡng sinh hay vận động nhẹ đều rất cần thiết.
Mỗi ngày nên duy trì ít nhất 30 phút vận động để: giữ cơ, hạn chế tích mỡ bụng, tăng trao đổi chất và giảm nguy cơ té ngã.
3. Ngủ nghỉ điều độ
Ngủ thiếu giấc kéo dài dễ làm rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ béo bụng và suy giảm miễn dịch.
Người lớn tuổi nên ngủ trước 23h, duy trì giấc ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm và hạn chế thức khuya kéo dài.
Khi về già, mục tiêu không phải là “gầy cho đẹp”, mà là đủ khỏe để chống chọi bệnh tật, đi lại linh hoạt và sống độc lập.
Một cơ thể hơi đầy đặn nhưng còn cơ bắp, còn sức lực thường tốt hơn nhiều so với việc quá gầy yếu, thiếu dinh dưỡng.
Bởi với người lớn tuổi, sống thọ không nằm ở chuyện nhẹ bao nhiêu ký, mà nằm ở việc cơ thể còn đủ sức sống hay không.
Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.
Sau cuộc nhậu, người đàn ông 37 tuổi lên cơn nhồi máu cơ tim cấp: Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhânSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, khó thở và vã mồ hôi sau khi nhậu. Bác sĩ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp, cần đặt stent để giữ tính mạng.
4 bí quyết giúp bạn nằm máy lạnh không bị đau họngSống khỏe - 22 giờ trước
Trong những ngày hè oi bức, máy lạnh giúp xua tan cảm giác nóng nực, khó chịu. Tuy nhiên, không ít người sau khi ngủ dậy thường gặp tình trạng đau họng, khô họng, nghẹt mũi hoặc ho kéo dài và cho rằng nguyên nhân là do nằm máy lạnh.
Người đàn ông đang khỏe mạnh phát hiện ung thư thực quản, thừa nhận 2 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Khai thác bệnh sử của người bệnh tiền ung thư thực quản cho thấy ông có tiền sử hút thuốc lá khoảng 20 bao/năm, thỉnh thoảng uống bia rượu...
Nắng nóng đỉnh điểm: Có phải uống càng nhiều nước càng tốt?Sống khỏe - 1 ngày trước
Để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt trong mùa nắng nóng, mọi người cần uống nước đủ. Thiếu nước có thể dẫn đến mất nước khiến cơ thể không thể thực hiện các chức năng bình thường nhưng uống nhiều nước cũng gây hại không kém.
Nữ sinh 18 tuổi đau đầu suốt 3 năm vì chủ quan với viêm xoang mạn tínhSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Suốt 3 năm ròng, nữ sinh 18 tuổi sống chung với những cơn đau nặng đầu dai dẳng kèm theo tình trạng tê nửa mặt trái bất thường vì viêm xoang mạn tính.
Hai mẹ con cùng mắc ung thư phổi: Bác sĩ chỉ ra yếu tố gây bệnh nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Mẹ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, người phụ nữ 42 tuổi quyết định đi kiểm tra sức khỏe. Không ngờ, bác sĩ phát hiện chị cũng mắc ung thư phổi dù hoàn toàn không có triệu chứng.
6 loại thực phẩm càng ăn nhiều càng gây đau khớp, viêm khớpSống khỏe - 1 ngày trước
Trước làn sóng thực phẩm tinh chế và thức ăn nhanh, tỷ lệ viêm khớp đang gia tăng. Bên cạnh điều trị y tế, điều chỉnh chế độ ăn uống chính là chìa khóa giúp bảo vệ xương khớp.
U40 cần biết: Những dấu hiệu cảnh báo suy thận dễ bị bỏ quaSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ suy thận là bệnh của người lớn tuổi hoặc chỉ xuất hiện ở người có bệnh nền kéo dài. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh thận mạn, thậm chí phải lọc máu từ rất sớm.
Người đàn ông 40 tuổi mắc ung thư gan vì thói quen nhiều người Việt đang làm mỗi ngàySống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Cho rằng nước ép trái cây tốt cho sức khỏe, người đàn ông 40 tuổi duy trì thói quen uống nước ép đóng chai thay nước lọc suốt nhiều năm. Đến khi nhập viện vì đau bụng dữ dội, anh bất ngờ được chẩn đoán ung thư gan trên nền gan nhiễm mỡ nặng.
Chuyên gia cảnh báo sai lầm khi uống 'nước mát' ngày nắng nóng: Không phải càng uống càng tốtBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều người có xu hướng uống nước dừa, nước đậu đen hay các loại “nước mát” thay nước lọc để giải nhiệt. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc lạm dụng các loại đồ uống này có thể gây mất cân bằng điện giải, tăng gánh nặng cho cơ thể và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu dùng sai cách.
Người đàn ông 39 tuổi suy thận cấp, bác sĩ cảnh báo 4 thói quen buổi tối nhiều người mắc phảiSống khỏe
GĐXH - Cho rằng mình còn trẻ, có thể “chịu được” việc thức khuya và ăn uống thất thường, người đàn ông 39 tuổi bất ngờ nhập viện cấp cứu vì suy thận cấp với chỉ số axit uric tăng vọt.