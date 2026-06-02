Người đàn ông 57 tuổi bị sùi van tim vì chủ quan với sâu răng: Bất ngờ vì những biến chứng!
GĐXH - Sốt liên tục hơn 4 tháng dù đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân, người đàn ông 57 tuổi bất ngờ được xác định mắc viêm nội tâm mạc nhiễm trùng do vi khuẩn sâu răng xâm nhập vào máu, tấn công van tim và tạo khối sùi nguy hiểm.
Vi khuẩn sâu răng tấn công van tim
Khoảng nửa năm trước, ông Hào xuất hiện cơn sốt cao đầu tiên. Nghĩ chỉ là bệnh thông thường, ông tự uống thuốc hạ sốt nhưng không cải thiện. Khi đến bệnh viện địa phương thăm khám, ông được chẩn đoán sốt siêu vi và kê thuốc điều trị.
Tuy nhiên, sau khi dùng hết thuốc, tình trạng sốt vẫn không chấm dứt. Nhiệt độ cơ thể thường xuyên duy trì trên 38 độ C kèm cảm giác mệt mỏi kéo dài.
Trong nhiều tháng tiếp theo, ông liên tục đi khám tại nhiều cơ sở y tế, từ chuyên khoa Nội tổng quát, Nội tiết, Hô hấp đến Tiêu hóa. Nhiều xét nghiệm và thăm dò được thực hiện, song nguyên nhân gây sốt vẫn chưa được xác định rõ ràng. Các chẩn đoán lần lượt được đưa ra gồm viêm phế quản, viêm gan B hay viêm dạ dày.
"Tôi từng nhập viện nhiều lần, có đợt nằm điều trị cả tuần. Mỗi khi dùng thuốc thì cơn sốt giảm nhưng chỉ vài ngày sau lại tái phát", ông kể.
Phát hiện viêm nội tâm mạc nhiễm trùng do vi khuẩn sâu răng
Sau hơn 4 tháng sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, ông Hào đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM kiểm tra chuyên sâu.
ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch phát hiện người bệnh có âm thổi tim bất thường nên chỉ định siêu âm tim.
Kết quả cho thấy ông Hào mắc viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, hở van hai lá mức độ trung bình và xuất hiện khối sùi kích thước 11,5 x 6,8 mm bám trên van tim.
Kết quả cấy máu xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Streptococcus sanguinis - một trong những loại vi khuẩn thường gặp trong các trường hợp sâu răng và bệnh nha chu.
Theo bác sĩ Ngọc, đây chính là nguyên nhân khiến người bệnh sốt kéo dài suốt nhiều tháng.
Khi được khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt, các bác sĩ ghi nhận ông Hào có hơn 10 răng sâu, viêm tủy răng, viêm nha chu và tình trạng vôi răng nặng. Vi khuẩn từ khoang miệng đã xâm nhập vào máu, di chuyển đến tim và bám vào van tim, tạo thành khối sùi gây nhiễm trùng.
Phẫu thuật sửa van tim sau khi kiểm soát nhiễm trùng
Để điều trị triệt để, người bệnh được xử lý các ổ nhiễm khuẩn trong khoang miệng trước khi can thiệp tim mạch.
Các bác sĩ tiến hành nhổ những chiếc răng sâu nặng, trám răng sâu nhẹ, điều trị viêm nha chu và cạo vôi răng. Đồng thời, ông được sử dụng kháng sinh phù hợp nhằm kiểm soát nhiễm trùng.
Sau khoảng hai tuần điều trị, tình trạng sốt chấm dứt hoàn toàn và sức khỏe ổn định hơn.
ThS.BS Nguyễn Minh Trí Viên, Cố vấn Phẫu thuật tim, Trung tâm Tim mạch, cho biết vi khuẩn mới gây tổn thương một phần lá van và tạo khối sùi, chưa gây suy tim hoặc tăng áp phổi. Vì vậy, ê kíp có thể bảo tồn van tim thay vì phải thay van nhân tạo.
Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ. Các bác sĩ tiến hành cắt bỏ khối sùi và sửa chữa lá van bị tổn thương. Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, được cai máy thở sớm và xuất viện sau khi hoàn tất phác đồ điều trị kháng sinh.
Vi khuẩn sâu răng có thể gây biến chứng nguy hiểm đến tim
Theo bác sĩ Ngọc, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng là tình trạng vi khuẩn xâm nhập vào máu rồi bám vào nội tâm mạc hoặc van tim gây nhiễm trùng.
Nguy cơ mắc bệnh cao hơn ở những người có bệnh tim bẩm sinh, bệnh van tim, từng phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. Trường hợp của ông Hào, tình trạng hở van hai lá từ trước đã tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn tấn công.
Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như suy tim, rối loạn nhịp tim, áp xe tim hoặc đột quỵ do các mảnh sùi bong ra gây tắc mạch máu não.
Các triệu chứng cảnh báo gồm sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, xanh xao, sụt cân, khó thở hoặc xuất hiện các biểu hiện thần kinh như yếu liệt, nói khó.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần duy trì vệ sinh răng miệng tốt, khám nha khoa định kỳ và điều trị sớm các bệnh lý răng miệng. Những người có tiền sử bệnh tim, bệnh van tim hoặc từng phẫu thuật tim cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện tình trạng sốt kéo dài, bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo viêm nội tâm mạc nhiễm trùng nguy hiểm.
