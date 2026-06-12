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5 loại trái cây nhiều người rửa ngay khi mua về nhưng lại khiến nhanh hỏng: Sai lầm phổ biến trong nhiều gia đình

Thứ sáu, 07:11 12/06/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Nhiều người có thói quen rửa sạch trái cây ngay sau khi mua về rồi mới cho vào tủ lạnh với suy nghĩ như vậy sẽ vệ sinh hơn và giúp bảo quản lâu hơn. Thế nhưng, các chuyên gia an toàn thực phẩm cho biết điều này đôi khi lại phản tác dụng.

Đối với một số loại trái cây, độ ẩm từ nước rửa có thể phá vỡ lớp bảo vệ tự nhiên bên ngoài, tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển và khiến trái cây nhanh mềm, nhanh hỏng hơn. Vì vậy, không phải loại quả nào cũng nên rửa trước khi cất vào tủ lạnh.

Dưới đây là 5 loại trái cây được các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên rửa trước khi ăn.

Các loại quả mọng: Càng rửa sớm càng dễ mốc

Dâu tây, việt quất, mâm xôi hay dâu đen là những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhưng lại rất "mong manh" trong quá trình bảo quản.

5 Lọai trái cây cần tránh rửa ngay khi mua để bảo quản lâu hơn - Ảnh 1.

Theo Amanda Orr, đại diện của công ty nông sản Sunset Produce (Canada), các loại quả mọng có khả năng hấp thụ nước rất nhanh. Chỉ cần một lượng nước nhỏ còn đọng lại trên bề mặt cũng có thể tạo điều kiện lý tưởng cho nấm mốc phát triển.

5 Lọai trái cây cần tránh rửa ngay khi mua để bảo quản lâu hơn - Ảnh 2.

Không ít người từng gặp tình huống mua một hộp dâu tây còn tươi ngon, rửa sạch rồi cho vào tủ lạnh nhưng chỉ sau vài ngày đã xuất hiện các đốm mốc trắng hoặc quả bị nhũn nước. Để bảo quản tốt hơn, chuyên gia khuyên nên giữ quả khô ráo, xếp thành một lớp trong hộp có lót khăn giấy để hút ẩm và chỉ rửa ngay trước khi sử dụng.

Táo: Lớp sáp tự nhiên chính là "áo giáp" bảo vệ quả

5 Lọai trái cây cần tránh rửa ngay khi mua để bảo quản lâu hơn - Ảnh 3.

Táo là loại trái cây có thời gian bảo quản khá dài, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nên rửa trước khi cất giữ. Trên bề mặt táo tồn tại một lớp sáp tự nhiên giúp hạn chế mất nước, giữ độ giòn và kéo dài thời gian tươi ngon. Khi rửa quá sớm, lớp bảo vệ này bị suy giảm, khiến táo dễ bị khô, giảm chất lượng và nhanh hỏng hơn.

5 Lọai trái cây cần tránh rửa ngay khi mua để bảo quản lâu hơn - Ảnh 4.

Đây cũng là lý do những quả táo mới thu hoạch thường có thể bảo quản nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trong điều kiện phù hợp. Ngoài ra, táo còn giải phóng khí ethylene trong quá trình chín. Loại khí này có khả năng thúc đẩy các loại rau củ và trái cây khác chín nhanh hơn. Vì vậy, táo nên được bảo quản riêng thay vì đặt chung với các loại quả dễ hỏng.

Đào: Vỏ mỏng rất dễ bị nấm mốc tấn công

5 Lọai trái cây cần tránh rửa ngay khi mua để bảo quản lâu hơn - Ảnh 5.

Đào hấp dẫn bởi vị ngọt thanh, mọng nước nhưng cũng nằm trong nhóm trái cây dễ hư hỏng nhất. Theo chuyên gia khoa học thực phẩm Stephanie Smith từ Đại học Bang Washington (Mỹ), lớp vỏ của loại quả này rất mỏng. Khi bị ẩm do rửa nước, độ ẩm có thể thẩm thấu vào bên trong, tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.

5 Lọai trái cây cần tránh rửa ngay khi mua để bảo quản lâu hơn - Ảnh 6.

Nhiều người thường mua đào về, rửa sạch rồi cho vào tủ lạnh để ăn dần. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, quả có thể xuất hiện những đốm mềm, thâm hoặc nấm mốc. Cách bảo quản tốt nhất là để đào chín tự nhiên ở nhiệt độ phòng. Sau khi quả đạt độ chín mong muốn mới chuyển vào tủ lạnh và chỉ rửa ngay trước khi thưởng thức.

Nho: Lớp phấn trắng trên vỏ không phải bụi bẩn

5 Lọai trái cây cần tránh rửa ngay khi mua để bảo quản lâu hơn - Ảnh 7.

Không ít người thấy trên vỏ nho xuất hiện một lớp trắng mờ giống như bụi nên thường đem rửa ngay sau khi mua. Thực tế, lớp phủ này được gọi là "bloom" – một lớp sáp tự nhiên do chính quả tạo ra nhằm bảo vệ khỏi côn trùng, vi khuẩn và giảm thất thoát nước.

5 Lọai trái cây cần tránh rửa ngay khi mua để bảo quản lâu hơn - Ảnh 8.

Các nghiên cứu về bảo quản nông sản cho thấy lớp bloom đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ của trái cây sau thu hoạch. Nếu rửa nho rồi cất vào tủ lạnh, lớp bảo vệ tự nhiên này sẽ bị mất đi, trong khi hơi nước còn sót lại trên chùm nho lại trở thành môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Do đó, chuyên gia khuyến nghị nên giữ nho khô ráo trong ngăn mát và chỉ rửa khi chuẩn bị ăn.

Cherry: Chỉ một chút nước cũng đủ rút ngắn thời gian bảo quản

5 Lọai trái cây cần tránh rửa ngay khi mua để bảo quản lâu hơn - Ảnh 9.

Cherry (anh đào) cũng thuộc nhóm trái cây đặc biệt nhạy cảm với độ ẩm. Loại quả này có phần thịt mọng nước, lớp vỏ mỏng nên rất dễ bị mềm nhũn hoặc nứt khi tiếp xúc với nước trong thời gian dài. Nếu rửa rồi cất vào tủ lạnh, tuổi thọ bảo quản của cherry có thể giảm đáng kể.

5 Lọai trái cây cần tránh rửa ngay khi mua để bảo quản lâu hơn - Ảnh 10.

Các chuyên gia khuyên nên giữ nguyên cuống cherry trong quá trình bảo quản. Phần cuống giúp hạn chế mất nước và duy trì độ tươi lâu hơn. Tương tự các loại quả mọng khác, cherry chỉ nên được rửa sạch ngay trước khi ăn.

Không phải trái cây nào cũng cần rửa ngay sau khi mua

Nhiều người cho rằng rửa sạch trái cây ngay khi mang từ chợ hoặc siêu thị về là cách bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, với một số loại quả, việc này lại vô tình tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển nhanh hơn.

Nguyên tắc đơn giản mà các chuyên gia an toàn thực phẩm thường khuyến nghị là: bảo quản khô ráo, hạn chế độ ẩm và chỉ rửa ngay trước khi sử dụng.

Một thao tác tưởng như nhỏ nhặt trong căn bếp mỗi ngày có thể quyết định việc trái cây giữ được độ tươi ngon trong vài ngày hay kéo dài thêm cả tuần. Đôi khi, bí quyết bảo quản hiệu quả nhất lại chính là... đừng vội rửa chúng quá sớm.

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