5 loại trái cây nhiều người rửa ngay khi mua về nhưng lại khiến nhanh hỏng: Sai lầm phổ biến trong nhiều gia đình
GĐXH - Nhiều người có thói quen rửa sạch trái cây ngay sau khi mua về rồi mới cho vào tủ lạnh với suy nghĩ như vậy sẽ vệ sinh hơn và giúp bảo quản lâu hơn. Thế nhưng, các chuyên gia an toàn thực phẩm cho biết điều này đôi khi lại phản tác dụng.
Đối với một số loại trái cây, độ ẩm từ nước rửa có thể phá vỡ lớp bảo vệ tự nhiên bên ngoài, tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển và khiến trái cây nhanh mềm, nhanh hỏng hơn. Vì vậy, không phải loại quả nào cũng nên rửa trước khi cất vào tủ lạnh.
Dưới đây là 5 loại trái cây được các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên rửa trước khi ăn.
Các loại quả mọng: Càng rửa sớm càng dễ mốc
Dâu tây, việt quất, mâm xôi hay dâu đen là những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhưng lại rất "mong manh" trong quá trình bảo quản.
Táo: Lớp sáp tự nhiên chính là "áo giáp" bảo vệ quả
Đào: Vỏ mỏng rất dễ bị nấm mốc tấn công
Nho: Lớp phấn trắng trên vỏ không phải bụi bẩn
Cherry: Chỉ một chút nước cũng đủ rút ngắn thời gian bảo quản
Không phải trái cây nào cũng cần rửa ngay sau khi mua
Nhiều người cho rằng rửa sạch trái cây ngay khi mang từ chợ hoặc siêu thị về là cách bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, với một số loại quả, việc này lại vô tình tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển nhanh hơn.
Nguyên tắc đơn giản mà các chuyên gia an toàn thực phẩm thường khuyến nghị là: bảo quản khô ráo, hạn chế độ ẩm và chỉ rửa ngay trước khi sử dụng.
Một thao tác tưởng như nhỏ nhặt trong căn bếp mỗi ngày có thể quyết định việc trái cây giữ được độ tươi ngon trong vài ngày hay kéo dài thêm cả tuần. Đôi khi, bí quyết bảo quản hiệu quả nhất lại chính là... đừng vội rửa chúng quá sớm.
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