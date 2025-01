5 mẹo đơn giản, dễ làm, giúp nhanh chóng giảm chứng đầy bụng, khó tiêu ngày Tết

Tiết lộ 4 món chống say rượu cực tốt, liên hoan dịp Tết ai cũng cần phải biết Rượu bia là thức uống phổ biến trong các dịp lễ tết, liên hoan, gặp mặt bạn bè. Tuy nhiên, việc uống quá nhiều rượu bia có thể gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe. Dưới đây là 4 "siêu thực phẩm" với khả năng chống say rượu cực tốt mà không phải ai cũng biết.

Đầy bụng, khó tiêu ngoài việc do mắc các bệnh lý như hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng, sỏi mật, sỏi thận,... thì lý do phổ biến trong dịp Tết là do thói quen ăn uống không khoa học.

Nguyên nhân có thể do bạn nạp quá nhiều chất đạm, bột, đường, dầu mỡ khiến dạ dày không thể tiêu hóa hết, dẫn đến thức ăn tồn đọng trong ống tiêu hóa.

Thói quen ăn nhiều đồ cay nóng, uống nhiều rượu bia, cà phê, các chất kích thích, nhai không kỹ hoặc nằm ngay sau khi ăn cũng khiến đường ruột không thể tiêu hóa hết thức ăn, gây đầy hơi chứng bụng.

Ảnh minh họa

Kinh nghiệm giảm chứng đầy bụng khó tiêu trong ngày Tết

Tránh đồ uống có ga

Thói quen sử dụng đồ uống có ga trong bữa ăn có thể khiến tình trạng đầy hơi trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó, hãy uống nước lọc trước, trong và sau bữa ăn. Nước lọc giúp loại bỏ lượng natri dư thừa trong cơ thể – một trong những nguyên nhân gây đầy hơi.

Ăn thức ăn dễ tiêu hóa

Nếu tình trạng đầy hơi kéo dài, chuyên gia khuyên bạn nên tránh ăn những bữa ăn nặng, nhiều dầu mỡ hoặc chất xơ – những thực phẩm mất nhiều thời gian để tiêu hóa. Thay vào đó, hãy lựa chọn những món ăn nhẹ, dễ tiêu hóa để giảm áp lực lên hệ tiêu hóa.

Duy trì ăn uống điều độ

Ăn quá nhiều trong một bữa là nguyên nhân phổ biến gây đầy hơi. Vì vậy, để tránh tình trạng này, hãy chia nhỏ bữa ăn và ăn theo giờ giấc đều đặn. Việc này không chỉ giúp bạn giảm đầy hơi mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Tập thể dục nhẹ nhàng

Đi bộ là một trong những giải pháp tốt nhất để giảm các vấn đề tiêu hóa. Nếu cảm thấy đầy hơi sau một bữa ăn no, bạn nên dành thời gian đi bộ quanh nhà hoặc thực hiện các bài tập nhẹ nhàng như cardio. Điều này sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu do chứng đầy hơi gây ra.

Dùng trà gừng hoặc trà bạc hà

Trà gừng và trà bạc hà là những thức uống tuyệt vời để hỗ trợ giảm đầy hơi. Theo các chuyên gia, trà bạc hà chứa nhiều flavonoid giúp làm dịu vi khuẩn trong đường tiêu hóa – yếu tố gây tích tụ khí và đầy hơi. Trà này còn có tác dụng giảm viêm và làm dịu đường ruột.