Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Thứ sáu, 06:58 27/02/2026 | Đẹp

Danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 gây chú ý khi xuất hiện 5 cái tên đến từ Việt Nam gây chú ý.


5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 - Ảnh 1.

Nhan sắc của Lê Huỳnh Thúy Ngân luôn được khán giả nhắc đến như một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt. Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng rất Á Đông. Điểm đặc biệt trong nhan sắc của Thúy Ngân là thần thái. Khi vào vai những nhân vật cá tính, mạnh mẽ, ánh nhìn của nữ diễn viên trở nên sắc lạnh, đầy nội lực. Nhưng trong đời thường hay những vai diễn nhẹ nhàng, cô lại toát lên vẻ nữ tính, gần gũi và duyên dáng. Sự linh hoạt ấy khiến hình ảnh của cô không bị một màu.

5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 - Ảnh 2.

Nhan sắc của Gemini Hùng Huỳnh mang đậm màu sắc của thế hệ nghệ sĩ trẻ: hiện đại, cá tính nhưng vẫn gần gũi. Anh sở hữu gương mặt sáng, đường nét rõ ràng với sống mũi cao, hàm sắc nét và ánh mắt có chiều sâu. Chính ánh nhìn ấy tạo nên sức hút riêng, vừa có chút lạnh lùng, vừa toát lên sự tinh tế.

5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 - Ảnh 3.

Điểm nổi bật ở Gemini Hùng Huỳnh là thần thái sân khấu. Khi biểu diễn, anh thể hiện phong cách tự tin, mạnh mẽ, từng biểu cảm đều có sự kiểm soát, giúp tổng thể hình ảnh trở nên cuốn hút. Nhưng trong những khoảnh khắc đời thường, anh lại ghi điểm bằng nụ cười hiền và phong thái nhẹ nhàng.

5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 - Ảnh 4.

Nhan sắc của Huyền 2K4 (Lê Thị Khánh Huyền) gây ấn tượng bởi sự trẻ trung và trong trẻo đúng với lứa tuổi. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, làn da sáng mịn cùng những đường nét thanh tú. Đôi mắt to, trong veo kết hợp với nụ cười tự nhiên giúp Huyền tạo cảm giác gần gũi, dễ mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 - Ảnh 5.

Điểm nổi bật ở Huyền 2k4 là vẻ đẹp nhẹ nhàng, không quá sắc sảo nhưng lại có sức hút riêng. Khi trang điểm nhẹ nhàng, cô toát lên hình ảnh nữ tính, dịu dàng. Còn trong những khoảnh khắc đời thường, nàng người mẫu ghi điểm nhờ sự tươi tắn và năng lượng tích cực của một cô gái trẻ.

5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 - Ảnh 6.

Nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc được nhiều khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa rạng rỡ. Cô sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, đôi mắt to giàu cảm xúc và nụ cười tươi sáng đặc trưng.

5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 - Ảnh 7.

Điểm cuốn hút ở Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở thần thái linh hoạt. Khi vào vai nhân vật nội tâm, nữ diễn viên có thể thể hiện ánh nhìn sâu lắng, đầy cảm xúc. Còn ngoài đời, cô lại toát lên sự trẻ trung, năng động và gần gũi.

5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 - Ảnh 8.

Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn), thường được biết đến với nghệ danh J97, mang nét thư sinh nhưng vẫn có chất riêng nổi bật. Anh sở hữu gương mặt sáng, đường nét hài hòa cùng sống mũi cao và đôi mắt có chiều sâu. Ánh nhìn của Jack thường tạo cảm giác vừa trầm lắng, vừa có chút gì đó suy tư, khiến hình ảnh của anh trở nên cuốn hút theo cách rất riêng.

5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 - Ảnh 9.

Điểm đặc biệt trong ngoại hình của Jack là sự pha trộn giữa nét hiền lành và phong thái nghệ sĩ. Khi đứng trên sân khấu, anh toát lên vẻ tự tin, mạnh mẽ. Nhưng trong những khoảnh khắc đời thường, Jack lại ghi điểm nhờ sự giản dị và gần gũi.

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

GĐXH - Aimee Lou Wood - diễn viên phim "Sex Education" được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA.

"Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga

GĐXH - Ca sĩ Phạm Thu Hà cùng nhiều nghệ sĩ sẽ có mặt trong buổi ra mắt bộ sưu tập của NTK Linh Moon tại Nga vào tháng 3 tới.

Thiên Anh Thiên Anh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga

'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượng

Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượng

Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giản

Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giản

Cùng chuyên mục

'Người tình màn ảnh' của Hồng Đăng: Mỹ nhân một thời, U50 trẻ đẹp ngỡ ngàng

'Người tình màn ảnh' của Hồng Đăng: Mỹ nhân một thời, U50 trẻ đẹp ngỡ ngàng

Đẹp - 1 ngày trước

Từng là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên Quách Thu Phương ở tuổi U50 vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp trẻ trung và thần thái cuốn hút.

'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga

'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Phạm Thu Hà cùng nhiều nghệ sĩ sẽ có mặt trong buổi ra mắt bộ sưu tập của NTK Linh Moon tại Nga vào tháng 3 tới.

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Phanh Lee thu hút sự chú ý với bộ ảnh áo dài xanh pastel giữa phố cổ Hà Nội. Nét đẹp cổ điển và hiện đại hòa quyện tạo nên thần thái sang trọng, quý phái.

Làm thế nào để cứu nguy làn da xuống cấp sau kỳ nghỉ dài?

Làm thế nào để cứu nguy làn da xuống cấp sau kỳ nghỉ dài?

Chăm sóc da - 2 ngày trước

Với da nổi mụn sau kỳ nghỉ Tết, bạn đừng vội nặn hay chấm sản phẩm quá mạnh mà thay vào đó hãy giữ da sạch, cấp ẩm đủ và sử dụng sản phẩm trị mụn có hoạt chất nhẹ.

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Aimee Lou Wood - diễn viên phim "Sex Education" được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Trong bộ ảnh du xuân 2026, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gây chú ý với phong cách áo dài. Hình ảnh gia đình hạnh phúc cùng bé Lúa thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Châu Anh - nữ quân nhân đầu tiên giành danh hiệu Á hậu - gây chú ý với vẻ đẹp thanh lịch trong trang phục áo dài. Cô chia sẻ về hành trình trưởng thành và cống hiến trong năm 2026.

Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượng

Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượng

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Trang phục du Xuân mang đến vẻ đẹp và cuốn hút hơn ngày thường khi xuống phố ở thời điểm đầu năm mới.

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp "không góc chết", quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp "không góc chết", quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ

Đẹp - 5 ngày trước

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được vẻ đẹp “vượt thời gian”, ngày càng thăng hạng cả về phong cách lẫn khí chất.

Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giản

Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giản

Giảm cân - 5 ngày trước

GĐXH - Dịp Tết với chế độ ăn nghỉ "thả phanh", vậy nên ra Tết cần áp dụng chế độ ăn phù hợp và tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng.

Xem nhiều

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Đẹp

GĐXH - Aimee Lou Wood - diễn viên phim "Sex Education" được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA.

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Đẹp
Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie

Đẹp
Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Đẹp
'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top