5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Nhan sắc của Lê Huỳnh Thúy Ngân luôn được khán giả nhắc đến như một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt. Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng rất Á Đông. Điểm đặc biệt trong nhan sắc của Thúy Ngân là thần thái. Khi vào vai những nhân vật cá tính, mạnh mẽ, ánh nhìn của nữ diễn viên trở nên sắc lạnh, đầy nội lực. Nhưng trong đời thường hay những vai diễn nhẹ nhàng, cô lại toát lên vẻ nữ tính, gần gũi và duyên dáng. Sự linh hoạt ấy khiến hình ảnh của cô không bị một màu.