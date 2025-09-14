5 nhóm người không nên uống nước mía
Nước mía là thức uống bổ dưỡng, giải khát hiệu quả với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng cách và đúng đối tượng để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Trên mạng xã hội, tôi thấy nhiều người chia sẻ về uống nước mía để sống khỏe, tăng cường tuổi thọ. Xin bác sĩ tư vấn dùng nước mía như thế nào và ai không nên uống. Tôi cảm ơn! (Vũ Hoàng Hạnh, TPHCM).
Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Giảng viên Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:
Trong Đông y, nước mía được ví như "Thang thuốc phục mạch" nhờ những lợi ích nổi bật. Nước mía có vị ngọt, tính hàn, tác dụng bổ dưỡng, đại bổ tỳ âm, dưỡng huyết, cường gân cốt.
Thức uống này còn giúp an thần, trấn kinh, giảm tình trạng hoảng hốt, tâm thần bất định. Trong y học cổ truyền, nước mía dùng để thanh nhiệt, nhuận họng, hỗ trợ chữa ho, hen, nôn mửa, lợi yết hầu, hạ đờm hỏa, tiêu phiền nhiệt.
Theo y học hiện đại, nước mía chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe con người. Thành phần dinh dưỡng của thực phẩm này là đường sucrose, canxi, crôm, kẽm, vitamin (A, B1, B2, B3, B5, B6, C), phytonutrient, chất chống oxy hóa, protein và chất xơ hòa tan.
Nước mía giải nhiệt, bổ sung năng lượng, cung cấp nước, chất điện giải, rất phù hợp trong những ngày nắng nóng. Mía còn tăng cường sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa và bổ sung năng lượng nhanh chóng. Nước mía chứa nhiều đường tự nhiên, chủ yếu là sucrose, cung cấp năng lượng nhanh chóng, đặc biệt hữu ích sau khi tập luyện hoặc làm việc mệt mỏi, giúp bạn lấy lại lượng đường đã mất. Những người suy nhược cơ thể có thể uống để phục hồi sức khỏe.
Nhờ hương vị thơm ngon và công dụng giải khát, nước mía trở thành thức uống được ưa chuộng, đặc biệt vào mùa hè.
3 lưu ý khi sử dụng nước mía
- Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa lợi ích, cần uống nước mía đúng cách, lượng vừa đủ, không quá 240ml mỗi ngày (khoảng 2 ly) để tránh dư thừa năng lượng.
- Uống ngay sau khi ép, không để lâu vì không khí dễ bị nhiễm khuẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Với người có cơ địa lạnh, thêm gừng vào nước mía giúp giảm tính hàn, giảm đầy bụng.
Ai không nên uống nước mía hoặc cần hạn chế
- Người tỳ vị hư hàn: Những người có hệ tiêu hóa yếu, hay đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, lạnh bụng không nên uống thường xuyên. Nếu cần, có thể kết hợp với gừng để trung hòa tính lạnh.
- Người đang dùng thuốc bổ hoặc thuốc chống đông máu: Hạn chế uống nước mía để tránh tương tác thuốc không mong muốn.
- Người mắc bệnh tiểu đường: Tránh uống nước mía do hàm lượng đường cao, có thể làm tăng đường huyết.
- Người ăn kiêng hoặc giảm cân: Cần uống có chừng mực vì nước mía chứa nhiều năng lượng, uống quá nhiều dễ dẫn đến béo phì.
- Phụ nữ mang thai: Không nên uống quá nhiều để tránh nguy cơ nhiễm trùng hoặc tiểu đường thai kỳ. Nên duy trì chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng.
Cần chọn những nơi bán nước mía đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nên uống nước mía một cách hợp lý, kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh.
Quốc gia nhỏ tạo kỳ tích sống thọ, ít ca ung thư khiến các chuyên gia bất ngờSống khỏe - 26 phút trước
Chi phí y tế bình quân đầu người của Costa Rica chỉ bằng 1/10 so với Mỹ nhưng người dân sống thọ hơn, tỷ lệ tử vong do ung thư cũng thấp.
Bí quyết thải độc tự nhiên giúp cơ thể khỏe đẹp, đẩy lùi độc tố nguy hiểm ai cũng nên biếtSống khỏe - 45 phút trước
GĐXH - Chăm sóc da, ăn nhiều rau quả, hạn chế rượu bia và luyện tập thường xuyên – những thói quen dễ thực hiện giúp cơ thể đào thải độc tố hiệu quả.
Bí quyết chăm sóc sức khỏe tâm hồn nơi công sởSống khỏe - 6 giờ trước
Xích mích nơi công sở dễ khiến tinh thần căng thẳng và hiệu suất giảm sút. Biết cách chăm sóc sức khỏe tâm hồn sẽ giúp bạn giữ bình an và duy trì năng lượng tích cực.
Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy raBệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - Đừng bỏ qua những thay đổi bất thường ở mắt như đỏ, vàng hay sưng bọng. Chúng có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch.
Nga chuyển giao cho Việt Nam công nghệ sản xuất hormone điều trị vô sinhSống khỏe - 11 giờ trước
Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga) vừa ký kết Hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất toàn diện các loại thuốc sinh học thế hệ mới phục vụ điều trị nhiều bệnh cấp tính và mạn tính nguy hiểm trong đó có công nghệ sản xuất hormone điều trị vô sinh.
Ăn chay, gầy gò như 'xác ve' vẫn sốc vì mỡ máu cao: Bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" quen mặtSống khỏe - 11 giờ trước
Mỡ máu cao không chỉ xảy ra ở người béo phì hay ăn uống dư thừa mà còn xuất hiện ở cả những người gầy, thậm chí ăn chay.
Loại lá giúp thải độc gan, quyét sạch mỡ máu được bán đầy chợ Việt, mua chỉ 5k đủ dùng cho cả nhàSống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Lá tía tô nếu biết cách sử dụng có thể trở thành “thần dược” giúp bạn phòng bệnh. Lá tía tô đặc biệt thích hợp để thải độc gan và làm sạch mỡ máu.
Nữ giới đang bị rối loạn nội tiết tố trên da sẽ "lồ lộ" 6 vấn đề, chỉ cần 1 chiếc gương để kiểm traBệnh thường gặp - 22 giờ trước
Làn da cũng là một tấm gương phản chiếu sức khỏe của phụ nữ. Đặc biệt khi chị em bị rối loạn nội tiết tố, làn da sẽ có những thay đổi sớm nhất và rất dễ nhận ra.
Gan nhiễm độc nguy hiểm hơn bạn nghĩ: 5 dấu hiệu thầm lặng nhiều người bỏ quaBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Mệt mỏi, vàng da, chán ăn… là những biểu hiện gan đang kêu cứu. Đa số chúng ta thường bỏ qua, để đến khi phát hiện thì tình trạng đã nặng hơn.
7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
Có một sự thật là mùi cơ thể không chỉ phản ánh tình trạng vệ sinh cá nhân, thói quen ăn uống mà còn có thể cảnh báo bệnh tật. Thậm chí là các bệnh nguy hiểm tính mạng.
Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành YY tế
Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.