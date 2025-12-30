5 dấu hiệu suy thận sớm thường bị nhầm là do mệt mỏi, tuổi tác, người Việt nên biết để phòng bệnh

Suy thận âm thầm tấn công người trẻ

Suy thận là bệnh lý nguy hiểm nhưng lại thường bị phát hiện muộn, đặc biệt ở người trẻ và người trong độ tuổi lao động. Nguyên nhân là bởi các dấu hiệu ban đầu của suy thận thường rất mờ nhạt, dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường. Nhiều người chủ quan cho rằng cơ thể chỉ đang “quá tải tạm thời”, nên bỏ qua giai đoạn vàng để can thiệp và điều trị sớm.

Ở giai đoạn đầu, suy thận hiếm khi gây đau rõ ràng hay biểu hiện rầm rộ. Các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, tiểu đêm nhiều, phù nhẹ ở chân hoặc mí mắt thường xuất hiện rải rác và không liên tục. Chính sự không điển hình này khiến người bệnh dễ xem nhẹ, trong khi chức năng thận vẫn đang âm thầm suy giảm theo thời gian.

Đáng lo ngại hơn, thận là cơ quan có khả năng bù trừ rất tốt. Khi một phần chức năng thận bị tổn thương, phần còn lại vẫn có thể hoạt động để duy trì các chỉ số tương đối “bình thường”. Điều này khiến nhiều người chỉ phát hiện mình bị suy thận khi bệnh đã tiến triển sang giai đoạn nặng, việc điều trị trở nên phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều.

Những nguyên nhân chính gây suy thận

Theo tiến sĩ Lovy Gaur, chuyên gia tư vấn cao cấp - khoa Thận học & Chăm sóc Thận, Bệnh viện Medanta Noida (Ấn Độ), một số nguyên nhân chính gây ra bệnh thận mạn tính trên toàn thế giới bao gồm huyết áp không được kiểm soát và lượng đường trong máu cao. Một số thói quen phổ biến nhưng có hại khác là hút thuốc, ăn quá nhiều muối, thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn và ít vận động.

Ngoài ra, việc thường xuyên tiêu thụ thức ăn nhanh khiến cơ thể phải tiếp xúc với lượng muối, dầu mỡ và các thực phẩm không lành mạnh khác nhiều hơn. Điều này dẫn đến sự gia tăng các rối loạn chuyển hóa như béo phì và tiểu đường. Cả hai đều là những nguyên nhân chính góp phần vào sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính trên toàn thế giới.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm của suy thận

Nhiều người bệnh suy thận đã không nhận biết được các dấu hiệu ban đầu của suy thận. Hầu hết họ cho rằng đây là do tuổi tác, căng thẳng hoặc thay đổi nội tiết tố... nên dễ bỏ qua:

Tiểu đêm nhiều lần

Việc phải thức dậy liên tục gữa đêm để đi tiểu là dấu hiệu cho thấy thận không còn khả năng điều hòa dịch trong cơ thể. Tình trạng này không chỉ gây mất ngủ mà còn kéo theo mệt mỏi và suy giảm trí nhớ vào ban ngày.

Nước tiểu có bọt

Đây là biểu hiện sớm và đặc trưng nhất của suy thận. Khi protein rò rỉ vào nước tiểu (protein niệu), người bệnh sẽ thấy nước tiểu có nhiều lớp bọt nhỏ, bám lâu và phải xả nước nhiều lần mới tan hết. Khác với bọt lớn tan nhanh do áp lực dòng chảy, bọt do protein niệu thường khó biến mất.

Sưng phù chân, tay hoặc mặt

Khi thận mất khả năng loại bỏ dịch dư thừa, nước sẽ tích tụ tại các mô mềm, gây sưng ở cổ chân, bàn chân, đôi khi cả bàn tay hoặc mặt. Một số người còn kèm theo chuột rút về đêm do mất cân bằng điện giải.

Mệt mỏi, thiếu tập trung

Người bị suy thận thường cảm thấy yếu, uể oải hoặc khó tập trung. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu máu (thiếu hồng cầu) khiến oxy không được cung cấp đầy đủ đến các cơ quan.

Ngứa da

Ngoài chức năng lọc máu, thận còn tham gia điều hòa khoáng chất và vitamin D, đây là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe xương và da. Khi chức năng này suy giảm, độc tố tích tụ trong máu có thể gây khô và ngứa da kéo dài, đặc biệt ở giai đoạn muộn.

Cần làm gì để bảo vệ thận, ngăn ngừa bệnh thận và suy thận?

Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý: Giảm lượng muối, đạm và dầu mỡ nạp vào cơ thể trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời, bạn cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như các loại rau, củ, quả có lợi cho sức khỏe.

Uống đủ nước: Mất nước khiến giảm lưu lượng máu đến thận, có thể làm suy giảm chức năng của thận. Do đó, uống đủ nước là một trong những thói quen tốt cho thận nói riêng và cơ thể nói chung mà luôn được bác sĩ khuyến khích thực hiện.

Giảm căng thẳng: Căng thẳng và lo lắng là nguyên nhân dẫn đến tăng huyết áp, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của thận.

Tập thể dục thường xuyên: Tập luyện các môn thể thao thường xuyên có thể giúp giảm căng thẳng, kiểm soát lượng đường huyết và huyết áp cao, đồng thời duy trì cân nặng hợp lý. Bạn nên chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe của mình như bơi lội, đi bộ và chạy...

Quản lý các bệnh khác: Bệnh tiểu đường và tăng huyết áp làm tăng nguy cơ gây bệnh suy thận. Vì thế, bạn nên chú ý theo dõi bệnh chặt chẽ và tuân thủ phác đồ điều trị.

Đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần hoặc ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu thận bị suy giảm chức năng để có phương pháp điều trị phù hợp và kịp thời.