5 dấu hiệu suy thận sớm thường bị nhầm là do mệt mỏi, tuổi tác, người Việt nên biết để phòng bệnh
GĐXH - Các dấu hiệu sớm của suy thận như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, tiểu đêm... thường xuất hiện rải rác và không liên tục nên người bệnh thường bỏ qua.
Suy thận âm thầm tấn công người trẻ
Suy thận là bệnh lý nguy hiểm nhưng lại thường bị phát hiện muộn, đặc biệt ở người trẻ và người trong độ tuổi lao động. Nguyên nhân là bởi các dấu hiệu ban đầu của suy thận thường rất mờ nhạt, dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường. Nhiều người chủ quan cho rằng cơ thể chỉ đang “quá tải tạm thời”, nên bỏ qua giai đoạn vàng để can thiệp và điều trị sớm.
Ở giai đoạn đầu, suy thận hiếm khi gây đau rõ ràng hay biểu hiện rầm rộ. Các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, tiểu đêm nhiều, phù nhẹ ở chân hoặc mí mắt thường xuất hiện rải rác và không liên tục. Chính sự không điển hình này khiến người bệnh dễ xem nhẹ, trong khi chức năng thận vẫn đang âm thầm suy giảm theo thời gian.
Đáng lo ngại hơn, thận là cơ quan có khả năng bù trừ rất tốt. Khi một phần chức năng thận bị tổn thương, phần còn lại vẫn có thể hoạt động để duy trì các chỉ số tương đối “bình thường”. Điều này khiến nhiều người chỉ phát hiện mình bị suy thận khi bệnh đã tiến triển sang giai đoạn nặng, việc điều trị trở nên phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều.
Những nguyên nhân chính gây suy thận
Theo tiến sĩ Lovy Gaur, chuyên gia tư vấn cao cấp - khoa Thận học & Chăm sóc Thận, Bệnh viện Medanta Noida (Ấn Độ), một số nguyên nhân chính gây ra bệnh thận mạn tính trên toàn thế giới bao gồm huyết áp không được kiểm soát và lượng đường trong máu cao. Một số thói quen phổ biến nhưng có hại khác là hút thuốc, ăn quá nhiều muối, thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn và ít vận động.
Ngoài ra, việc thường xuyên tiêu thụ thức ăn nhanh khiến cơ thể phải tiếp xúc với lượng muối, dầu mỡ và các thực phẩm không lành mạnh khác nhiều hơn. Điều này dẫn đến sự gia tăng các rối loạn chuyển hóa như béo phì và tiểu đường. Cả hai đều là những nguyên nhân chính góp phần vào sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính trên toàn thế giới.
5 dấu hiệu cảnh báo sớm của suy thận
Nhiều người bệnh suy thận đã không nhận biết được các dấu hiệu ban đầu của suy thận. Hầu hết họ cho rằng đây là do tuổi tác, căng thẳng hoặc thay đổi nội tiết tố... nên dễ bỏ qua:
Tiểu đêm nhiều lần
Việc phải thức dậy liên tục gữa đêm để đi tiểu là dấu hiệu cho thấy thận không còn khả năng điều hòa dịch trong cơ thể. Tình trạng này không chỉ gây mất ngủ mà còn kéo theo mệt mỏi và suy giảm trí nhớ vào ban ngày.
Nước tiểu có bọt
Đây là biểu hiện sớm và đặc trưng nhất của suy thận. Khi protein rò rỉ vào nước tiểu (protein niệu), người bệnh sẽ thấy nước tiểu có nhiều lớp bọt nhỏ, bám lâu và phải xả nước nhiều lần mới tan hết. Khác với bọt lớn tan nhanh do áp lực dòng chảy, bọt do protein niệu thường khó biến mất.
Sưng phù chân, tay hoặc mặt
Khi thận mất khả năng loại bỏ dịch dư thừa, nước sẽ tích tụ tại các mô mềm, gây sưng ở cổ chân, bàn chân, đôi khi cả bàn tay hoặc mặt. Một số người còn kèm theo chuột rút về đêm do mất cân bằng điện giải.
Mệt mỏi, thiếu tập trung
Người bị suy thận thường cảm thấy yếu, uể oải hoặc khó tập trung. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu máu (thiếu hồng cầu) khiến oxy không được cung cấp đầy đủ đến các cơ quan.
Ngứa da
Ngoài chức năng lọc máu, thận còn tham gia điều hòa khoáng chất và vitamin D, đây là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe xương và da. Khi chức năng này suy giảm, độc tố tích tụ trong máu có thể gây khô và ngứa da kéo dài, đặc biệt ở giai đoạn muộn.
Cần làm gì để bảo vệ thận, ngăn ngừa bệnh thận và suy thận?
Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý: Giảm lượng muối, đạm và dầu mỡ nạp vào cơ thể trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời, bạn cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như các loại rau, củ, quả có lợi cho sức khỏe.
Uống đủ nước: Mất nước khiến giảm lưu lượng máu đến thận, có thể làm suy giảm chức năng của thận. Do đó, uống đủ nước là một trong những thói quen tốt cho thận nói riêng và cơ thể nói chung mà luôn được bác sĩ khuyến khích thực hiện.
Giảm căng thẳng: Căng thẳng và lo lắng là nguyên nhân dẫn đến tăng huyết áp, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của thận.
Tập thể dục thường xuyên: Tập luyện các môn thể thao thường xuyên có thể giúp giảm căng thẳng, kiểm soát lượng đường huyết và huyết áp cao, đồng thời duy trì cân nặng hợp lý. Bạn nên chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe của mình như bơi lội, đi bộ và chạy...
Quản lý các bệnh khác: Bệnh tiểu đường và tăng huyết áp làm tăng nguy cơ gây bệnh suy thận. Vì thế, bạn nên chú ý theo dõi bệnh chặt chẽ và tuân thủ phác đồ điều trị.
Đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần hoặc ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu thận bị suy giảm chức năng để có phương pháp điều trị phù hợp và kịp thời.
Vừa thức dậy, uống 1 trong 5 loại nước để “sở hữu” mái tóc dày đẹp, trì hoãn lão hóa từ sâu bên trongSống khỏe - 9 giờ trước
Khi vừa thức dậy mỗi sáng, hãy uống 5 loại nước này để mái tóc dày và bồng bềnh hơn, rất đơn giản nhưng ít người biết.
Đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dânY tế - 11 giờ trước
GĐXH - Đây là nội dung được nhấn mạnh và trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia về cấp cứu ngoại viện do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.
Báo động đỏ cứu sống người nước ngoài 50 tuổi bị ngừng tim đột ngột sau khi chơi PickleballY tế - 13 giờ trước
GĐXH - Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Thời điểm vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.
Tế bào ung thư có thể bị 'kìm hãm' từ trong mâm cơm nhà bạn: 7 thực phẩm người Việt nên kiểm soátSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng mỗi người có thể giảm đáng kể khả năng hình thành và phát triển tế bào ung thư trong cơ thể.
Máu nhiễm mỡ nguy hiểm thế nào?Sống khỏe - 16 giờ trước
Máu nhiễm mỡ là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp cao và đột quỵ.
Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ănSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Canh khoai tây nấu rau cần đang được nhiều người truyền tai nhau như món ăn thanh mát, dễ nấu. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo món canh “hot trend” này có thể gây bất lợi cho một số nhóm người nếu dùng không đúng cách.
3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Hiểu rõ cách tế bào ung thư nảy sinh là bước quan trọng giúp mỗi người chủ động phòng ngừa bệnh từ lối sống và chế độ sinh hoạt hằng ngày.
Cần tây giàu chất xơ và vitamin, nhưng 3 nhóm người này nên tránh ăn hoàn toànSống khỏe - 1 ngày trước
Cần tây được xem là loại rau giàu chất xơ và vitamin, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên.
Củ cải trắng tốt thật, nhưng ăn sai cách với 4 thực phẩm này có thể phản tác dụng, hại sức khỏeSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Củ cải trắng được xem là “thần dược” mùa lạnh nhờ hỗ trợ tiêu hóa, giải độc và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng, việc kết hợp củ cải trắng với một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây rối loạn tiêu hóa mà nhiều người không ngờ tới.
Đi khám vì tiểu buốt, người đàn ông 41 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện nhiều bệnh nguy hiểmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện tiểu buốt, tiểu rắt gần 1 tháng, người đàn ông này đi khám thì phát hiện mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng cùng lúc.
Loại rau được chuyên gia Mỹ nghiên cứu có khả năng ức chế tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyênSống khỏe
GĐXH - Rau khoai lang chứa nhiều hợp chất có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào, giảm stress oxy hóa và góp phần hạn chế nguy cơ hình thành tế bào ung thư.